«Мама и бабушка думали, что я всю жизнь буду работать учительницей». Русская Барби — о пластических операциях и куклах за 2 млн долларов

— И какой путь вы преодолели, чтобы стать такой, какая вы есть?



— Путь был довольно тернистый. Всё начиналось с того, что меня не поддерживали родители, сейчас их мнение поменялось. Я думаю, многие люди не верят, что можно чего-то добиться в жизни. У меня была небогатая семья музыкантов, моя мама и бабушка думали, что я всю жизнь буду работать учительницей в школе. В целом к этому меня вели и этому обучали. Я не была согласна: по специальности работала всего один день и поняла, что это не мое.



— А что было для вас самым сложным?

