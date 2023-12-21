Нейросеть сделала павильон Забайкалья одним из самых популярных на выставке «Россия». Что она может?

Нейросеть сделала павильон Забайкальского края одним из самых популярных на выставке «Россия», которая открылась на ВДНХ в Москве по поручению президента Владимира Путина. Искусственный интеллект встроен в фотопавильон и на глазах меняет облик гостей в зависимости от выбранного героя, сообщили «Чита.Ру» 20 декабря в правительстве региона со ссылкой на краевой Минэконом.
Выставка-форум «Россия» работает в Москве с 10 ноября. Указ о ее проведении в конце марта подписал президент. Ее концепция основана на презентации потенциала регионов страны, достижений государства в разных отраслях экономики и содействии международным связям. Забайкальский павильон, оформленный в виде цветка багульника, в первые дни осматривали до 15 тысяч человек. В декабре поток гостей немного сократился, но его продолжают посещать тысячи людей, и целые очереди выстраиваются к фотопавильону, который при помощи технологий нейросети меняет облик. Полное описание стенда есть на нашем сайте.
При помощи нейросети посетители могут примерить на себя образы забайкальцев разных эпох и национальностей: декабристов или казаков, эвенков, бурятов или монгольских воинов. Фотопавильон генерирует и мужские, и женские персонажи, а их одежда зависит от реального времени года.
Чтобы получить образ, созданный искусственным интеллектом, нужно прямо на выставке сфотографироваться в павильоне, который быстро обработает изображение и незначительно изменит черты лица, если выбран этнический персонаж.
С самого открытия экран со встроенными технологиями привлекает толпы людей и собирает очереди. К Новому году базу персонажей расширили и теперь каждый может попробовать себя в роли Деда Мороза или Снегурочки. Изображение можно тут же с помощью QR-кода сохранить на телефон в высоком разрешении или опубликовать его в своем аккаунте «ВКонтакте».
Возможность сразу делиться сгенерированным изображением в том числе привлекает гостей, отмечают в министерстве. Изменился к Новому году не только фотопавильон, но и интерактивная панель, презентующая туристический потенциал региона: теперь на экране идет снежок.
О стенде с нейросетью рассказывал в социальных сетях и губернатор Забайкальского края Александр Осипов после того, как выставку и павильон посетил президент Владимир Путин.
— На стенде показана только малая часть нашего уникального края. Там можно познакомиться с туристическими маршрутами, узнать удивительные факты о Забайкалье, отправить открытку, полюбоваться работами нашего земляка, мирового скульптора Даши Намдакова. Отдельное внимание мы уделили истории и людям. Гости нашего стенда могут примерить образ забайкальца, возле интерактивной панели каждый день выстраивается очередь.
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