Взглянуть на него зовут сенатор Жамсуев и актер Беляев: стенд Забайкалья на ВДНХ ежедневно посещают тысячи людей

Спустя месяц после открытия стенд региона продолжает привлекать гостей — очереди выстраиваются к фотопавильону «Герой Забайкалья», который с помощью технологий меняет облик гостя на выбранный: декабриста, эвенка, казака или бурята. Там же можно познакомиться с основными туристическими маршрутами на интерактивной карте, забрать сувенир от забайкальских мастериц, посмотреть на скульптуры и изделия мировых художников Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова, а еще на спортивные луки.

