Взглянуть на него зовут сенатор Жамсуев и актер Беляев: стенд Забайкалья на ВДНХ ежедневно посещают тысячи людей

Несколько тысяч человек ежедневно посещают павильон Забайкальского края на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве — отдельной популярностью пользуется фотопавильон, который меняет облик гостей при помощи нейросети, об этом «Чита.Ру» 18 декабря сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на краевой Минэконом.
Выставка-форум «Россия» работает в Москве с 10 ноября. Презентация Забайкальского павильона, оформленного в виде цветка багульника, прошла 15 ноября. В первые дни павильон края осматривали до 15 тысяч человек. Увидеть стенд Забайкальского края можно до 12 апреля 2024 года. Полное его описание есть на нашем сайте.
Спустя месяц после открытия стенд региона продолжает привлекать гостей — очереди выстраиваются к фотопавильону «Герой Забайкалья», который с помощью технологий меняет облик гостя на выбранный: декабриста, эвенка, казака или бурята. Там же можно познакомиться с основными туристическими маршрутами на интерактивной карте, забрать сувенир от забайкальских мастериц, посмотреть на скульптуры и изделия мировых художников Даши Намдакова и Жигжита Баясхаланова, а еще на спортивные луки.
В Минэкономразвития края отмечают, что в декабре на ВДНХ стало чуть меньше посетителей, особенно в рабочие дни, но на выставке до сих пор проводят дни регионов, куда приходят тысячи людей. В первые дни работы форума павильон региона посещали сразу 10 тысяч гостей. Стенд Забайкалья уже увидел президент России Владимир Путин, которому его презентовали как полностью интерактивный.
После визита президента забайкальский губернатор Александр Осипов в своем Telegram-канале отметил, что на стенде показана лишь малая часть уникального края.
— Там можно <...> узнать удивительные факты о Забайкалье, отправить открытку, полюбоваться работами нашего земляка, мирового скульптора Даши Намдакова. Отдельное внимание мы уделили истории и людям. Каждый гость нашего стенда может примерить образ забайкальца — даже Чингисхана. Это одно из популярных мест, возле интерактивной панели каждый день выстраивается очередь.
Посетил стенд и сенатор от региона Баир Жамсуев, который высоко оценил концепцию павильона и отметил его аутентичность. Политик призывает всех гостей и жителей Москвы посетить ВДНХ и выставку Забайкалья. По его словам, форум получился масштабным, познавательным и интересным.
Это подтверждает и опрос от Высшей школы экономики — после посещения выставки-форума чувство гордости за страну появилось у 97% посетителей. Чаще всего в ответ на вопрос о впечатлениях с выставки люди говорят о патриотизме, единстве и сплоченности.
Исполняющий обязанности зампреда правительства края Буянто Батомункуев отдельно говорил о том, какую продукцию на выставку привезли с собой забайкальцы: это более 70 наименований, включая буузы, кедровые орехи и дикоросы. От имени правительства Забайкалья Буянто Батомункуев благодарил и президента России Владимира Путина за возможность представить регион на выставке.
Сам павильон 15 ноября открывал актер Юрий Беляев. Он отдельно приглашал всех в путешествие по региону.
— Забайкалье — это очень существенная и большая часть нашей России.
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