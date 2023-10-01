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Две сестры из России создают кукол, которыми восхищаются люди во всём мире. Посмотрите на них

Творения Елены и Екатерины Поповых есть у великих кутюрье и музыкантов

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Видео: Городские порталы

Близнецы Елена и Екатерина Поповы создают уникальных кукол, которыми восхищаются люди по всему миру, их фото печатают на обложках журналов, а люди набивают себе тату с их изображениями.

Как сестры решили делать особенных кукол и почему они стали так популярны — смотрите в коротком видео чуть выше.

Куклы Поповых завораживают своей особой красотой.

— Нас вдохновляют определенные черты людей: какие-то торчащие уши или там неровные зубы, — говорят Елена и Екатерина.

В 2018 году на необычные игрушки сестер Поповых обратил внимание кутюрье Жан-Поль Готье, девушки сделали кукол по его заказу. Позже Елена и Екатерина создали для солистки группы Die Antwoord Йоланди Фиссер ее копию, еще одна кукла украсила обложку альбома певицы Граймс, так что, возможно, теперь с ней играет сын Илона Маска.

Обзавестись авторской куклой мечтают многие. Несмотря на то что удовольствие это не из дешевых — сами сестры в одном из интервью сказали, что цена сравнима со стоимостью пальто от Гуччи, заказов столько, что срок ожидания — восемь-десять месяцев.

Большое интервью с сестрами можно почитать здесь.

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