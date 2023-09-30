Мацуев зовет его на свои фестивали. Как живет маленький гений Лев Бакиров: за рояль он сел в 7 лет

Юное дарование, виртуоз, гений — так говорят про
«Пытались отговорить Льва заниматься музыкой, но его не переубедить»
Мы дождались мальчика после репетиции недавно отшумевшего местного фестиваля «Ночи города» (16+) на пермской эспланаде. Дул настолько суровый ветер, что хотелось натянуть не только теплую шапку и шарф, а даже варежки. Но казалось, маленькому пианисту на сцене всё нипочем — он продолжал виртуозно исполнять пассажи на красном рояле.
Встречаем после концерта Льва, его маму и папу и буквально бежим греться в ближайшее кафе, чтобы разговаривать. По пути наш фотограф успевает сделать несколько портретов улыбчивого Льва и его мамы. В руке мальчик держит пакет бутербродов, заботливо приготовленных мамой.
Добегаем до кафе и дружно выдыхаем в тепле. Папа Льва заказывает всем чай.
— Как ты выдерживаешь такой холод?
— Это еще что! — улыбается пианист.
— Первый холодный концерт был на Красной площади в День славянской письменности в прошлом году, — вступает в разговор мама мальчика Евгения Бакирова. — Там вдруг в мае случились плюс шесть градусов. Мы, конечно, пуховик с собой принесли, грели Леву, надели термобелье, но поняли, что всё это не спасает. Самому Льву было тепло, но клавиши оставались холодными, и руки мгновенно становились ледяными, пальцы — неживыми.
— Бесчувственные деревяшки, — дополняет мальчик.
Родители рассказывают, что с самого детства, чем бы ни начинал заниматься Лева, ему всё становилось интересно. В детстве он увлекся рисованием и шахматами, в которых достиг значительных успехов: когда ему было 8 лет, у него был III взрослый разряд, мальчик был чемпионом Перми и края и вошел в десятку лучших по России в своей возрастной категории. В шесть Льва привели в хоровую капеллу, где он сначала увлекся пением, а когда добавились уроки на пианино, сел за него и буквально не смог оторваться. В итоге мальчику пришлось выбирать между музыкой и шахматами, и Лев выбрал музыку.
— Обычно детей в музыкальные школы родители водят чуть ли не насильно, а здесь наоборот?
— Да, было даже такое, что мы пытались отговорить Льва заниматься музыкой, но его не переубедить, — признается Евгения.
— Наверное, дома часто слушали классику?
— Да, дома звучала либо классика, либо духовная музыка — мы православные люди и ходим в храм, слышим много духовной музыки, — говорит мама. — Возможно, отсюда у Левы чувство музыки.
«Она сразу поняла, что Лев за ребенок»
Родители мальчика называют свою профессию «прагматичной» — обычные юристы, не имеющие никакого отношения к музыке. Но как только сын увлекся музыкой, Евгения и Рамиль Бакировы стали пополнять свои музыкальные знания и теперь прекрасно разбираются в сложных жанрах — прелюдиях, кантатах и сонатах.
— У нас так: занимается Лев шахматами — значит, вся семья играет в шахматы, рисуют дети, а у нас их трое — значит, мы тоже рисуем, увлеклись музыкой — и мы, родители, подтягиваемся. Все дети разные, каждый талантлив в своем.
Родители Льва дают своим детям возможность заниматься тем, что они любят и всячески их в этом поддерживают. Старшей дочке Лиле 22 года, она учится на художницу-монументалистку, Лев увлечен музыкой, а младший увлекается спортом и резьбой по дереву. При этом все дети рисуют.
Когда Лев увлекся фортепиано, родители стали возить его из Култаево через всю Пермь в школу искусств. Там музыкой с ним занялась Гульназ Гарипова, педагог и солистка Пермской филармонии.
— Она сразу поняла, что Лев за ребенок, и помогла мне понять, что у него в голове, что он чувствует и как, — делится мама.
«Музыка лилась сама по себе»
Три года назад Лев поступил в музыкальную школу имени Гнесиных. Экзамены пришлись на время коронавируса, мальчик один играл в зале, педагоги сидели в другом помещении, шла трансляция.
— Я зашел в зал, увидел рояль Steinway, начал играть — и так увлекся! — рассказывает юный пианист. — Музыка лилась сама по себе. Я полгода не играл на рояле. Это было такое наслаждение. Потом слышу, вдруг голос раздается — оказывается, комиссия видела и слышала, как я играю.
Когда маленький пианист с отличием сдал экзамены в Гнесинку, перед семьей встал вопрос о переезде в Москву. В Перми оставался родной дом, который все любили и где выросли дети.
— Когда я узнал, что из-за Москвы мы продадим дом, в котором родился и прожил большую часть своей жизни, очень расстроился, — признается мальчик.
В семье решили, что дом продавать не будут. Пространство возле дома, где раньше были теплицы и цветники, решили засадить деревьями, а в будущем, когда сбудется мечта Льва и появится рояль, будут устраивать в саду концерты. Несмотря на жизнь в столице, семья часто приезжает в Пермь и останавливается в родном доме.
— Такая у нас кочевая жизнь, — смеется мама.
«Если стану лауреатом, куплю себе крысу»
Кроме музыки и шахмат у Левы есть еще одно увлечение — кубик Рубика. Он может собрать его за 4,7 секунды (мировой рекорд — 3). Он всегда берет его с собой на гастроли и уже научил собирать кубик друзей-музыкантов.
В городах, где Лев оказывается на гастролях, семья старается посетить музеи и побывать на экскурсиях. В прошлом году Денис Мацуев пригласил юного пианиста на Байкал, где проходит его фестиваль «Звезды на Байкале». Днем для участников организовали экскурсию на озеро, а вечером у Льва должен был быть концерт. Обычно мальчик старается не выкладываться эмоционально заранее и копит силы для сцены, но после поездки на Байкал так впечатлился увиденным, что перед концертом сказал: «А у меня нет сил».
В тот день его особенно восхитили нерпы, он наблюдал за ними и снимал на телефон. Лев любит животных и мечтает хотя бы о маленьком питомце, но гастрольный график не позволяет его завести.
— В прошлом году на конкурсе Рахманинова Лев сказал: «Всё, если я стану лауреатом, то куплю себе крысу», — рассказывает Евгения. — И он выиграл. Но пока ехали домой, поняли, что такой возможности нет. За ней нужно смотреть, ухаживать, а когда? Вчера мы в Ереване, потом в Перми, затем в Новосибирске, и куда зверька?
Просили автографы — на сумках, чехлах телефонов, рубашках
Этой весной юного музыканта пригласили в китайский город Чжэнчжоу исполнить сольную программу и выступить на закрытии известного музыкального конкурса, в котором участвовало две тысячи детей-пианистов, 100 членов жюри и три тысячи зрителей. В переводе с китайского название сольного концерта звучало как «Музыка, которая поражает наши сердца».
— Это было одно из моих сложных выступлений, потому что там очень жарко, влажно, — делится впечатлениями мальчик. — После концерта я не успел дойти до гримерки, как меня окружила толпа. Начали фотографировать и просили автографы — на сумках, чехлах телефонов, рубашках. Пришлось вмешаться охране и организовать всех желающих. Автографы давал почти два часа. Не могу отказать никому.
— А тебе нравятся аплодисменты?
— Да, мне нравится дарить людям радость, делиться с ними.
— Когда вырастешь, продолжишь заниматься музыкой?
— Да.
— Не скучно играть? — спрашивает мама.
— Нет, разные же произведения, — убедительно отвечает сын.