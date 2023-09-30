Мацуев зовет его на свои фестивали. Как живет маленький гений Лев Бакиров: за рояль он сел в 7 лет

— Обычно детей в музыкальные школы родители водят чуть ли не насильно, а здесь наоборот?



— Да, было даже такое, что мы пытались отговорить Льва заниматься музыкой, но его не переубедить, — признается Евгения.



— Наверное, дома часто слушали классику?



— Да, дома звучала либо классика, либо духовная музыка — мы православные люди и ходим в храм, слышим много духовной музыки, — говорит мама. — Возможно, отсюда у Левы чувство музыки.

«Она сразу поняла, что Лев за ребенок»





Родители мальчика называют свою профессию «прагматичной» — обычные юристы, не имеющие никакого отношения к музыке. Но как только сын увлекся музыкой, Евгения и Рамиль Бакировы стали пополнять свои музыкальные знания и теперь прекрасно разбираются в сложных жанрах — прелюдиях, кантатах и сонатах.



— У нас так: занимается Лев шахматами — значит, вся семья играет в шахматы, рисуют дети, а у нас их трое — значит, мы тоже рисуем, увлеклись музыкой — и мы, родители, подтягиваемся. Все дети разные, каждый талантлив в своем.

