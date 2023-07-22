«Хождение по мукам» Ирины Алферовой: как сложилась судьба актрисы с пленяющим взглядом

Ирина Алферова — одна из самых красивых актрис советского кино, которая стала известной после первой же роли в телеэпопее «Хождение по мукам». А их семейную пару с Александром Абдуловым считали идеальной. Только спустя годы после развода Алферова призналась, что часто плакала из-за супруга. Как сложилась судьба красавицы с гипнотически нежным взглядом — смотрите в видео выше.
На роль Даши в «Хождении по мукам» Алферову утвердили, когда она еще училась в ГИТИСе. Съемки длились несколько лет, и к выходу фильма на экраны у актрисы уже были маленькая дочь и развод с сыном болгарского посла Бойко Гюровым.
После ГИТИСа Алферову пригласили в «Ленком», вот только значимых ролей главный режиссер театра Марк Захаров ей не давал — говорил, что надо влиться в коллектив, поучиться и побыть в массовке. И уже узнаваемая актриса согласилась. Театр свел ее со вторым мужем — актером Александром Абдуловым. Красивые и талантливые, вместе снялись в нескольких фильмах и казались идеальной семьей, но сохранить брак не удалось. Спокойная Алферова мечтала о тихом семейном счастье, тогда как авантюристу Абдулову необходимы были шумные компании, новые эмоции и впечатления.
Свое семейное счастье Ирина Ивановна нашла через пару лет после развода. Своей заботой и вниманием, которого так не хватало в предыдущем браке, ее окружил актер Сергей Мартынов.
— Боже мой, какое это счастье, когда есть кому защитить, — рассказала Ирина Алферова в одном из интервью. — Я вообще не знала, что это такое. Ощущение очень хорошего покоя, покоя такого внутреннего, потому что есть мой Сережа.
Ирина Алферова до сих пор снимается в кино и является одной из ведущих актрис в театре «Школа современной пьесы».
О своем творческом пути, о том, как изменились кино и театр и в чём, по ее мнению, состоит счастье, актриса рассказала нашим коллегам из CHITA.RU.