«Хождение по мукам» Ирины Алферовой: как сложилась судьба актрисы с пленяющим взглядом

На роль Даши в «Хождении по мукам» Алферову утвердили, когда она еще училась в ГИТИСе. Съемки длились несколько лет, и к выходу фильма на экраны у актрисы уже были маленькая дочь и развод с сыном болгарского посла Бойко Гюровым.



После ГИТИСа Алферову пригласили в «Ленком», вот только значимых ролей главный режиссер театра Марк Захаров ей не давал — говорил, что надо влиться в коллектив, поучиться и побыть в массовке. И уже узнаваемая актриса согласилась. Театр свел ее со вторым мужем — актером Александром Абдуловым. Красивые и талантливые, вместе снялись в нескольких фильмах и казались идеальной семьей, но сохранить брак не удалось. Спокойная Алферова мечтала о тихом семейном счастье, тогда как авантюристу Абдулову необходимы были шумные компании, новые эмоции и впечатления.

