Бегство от антисемитов и мировая известность. Как рожденный в Cибири еврей стал создателем гимна США

Его песни пели Элвис Пресли, Лайза Минелли, Джуди Гарланд. Сейчас их можно услышать в исполнении Леди Гаги, Бейонсе, Селин Дион. Этот человек, рожденный в Тюменской области, стал автором известного всем американцам неофициального гимна страны — «Боже, благослови Америку». Песня стала своего рода молитвой и символом надежды в период Второй мировой войны. Написал ее известный в
Бегство от ненависти и нищета
Ирвинг Берлин родился 11 мая 1888 в семье Моисея и Леи Бейлиных. Он был самым младшим из восьми детей. О том, где именно Берлин появился на свет, есть несколько версий: в
— Через много лет я была на вечеринке в доме Сэма Голдвина, и Ирвинг Берлин подошел ко мне и спросил, где я родилась, — рассказывала балерина в одном из интервью для книги. — Я отвечаю: «Ну, если я скажу, вы не будете знать, это в Сибири, в Тюмени». Он отвечает: «И не говорите — и я там родился».
Одну из версий о рождении в Тюмени подтверждала и дочь композитора Линда. Несмотря на разногласия о городе рождения Ирвинга, наверняка известно, что его семья бежала из России в 1893 году, когда мальчику было всего пять лет. Маленький Изя (как называли его дома) лишился дома, спасаясь от еврейских погромов в Белоруссии, куда семья уехала из Сибири.
В открытых источниках есть эссе некой Зои Сульман, которая утверждала, что Берлин — двоюродный брат ее дедушки. Связь с семьей потерялась по время гонений на евреев. По рассказам бабушки женщины, отец Ирвинга — Моисей Бейлин, кантор Толочинской синагоги, пропал вместе с семьей в далеком 1893 году, после поджога его дома. Когда родные пришли на пепелище, они не смогли отыскать в руинах даже погибших и посчитали, что семья сгорела заживо. Многие десятилетия близкие жили с этой трагедией. Пока однажды сама Зоя, уже будучи в преклонном возрасте, не услышала по радио передачу об американском джазе, где говорили о некоем Ирвинге Берлине.
— Слова о том, что отец Изи был в
В тот роковой вечер семья Моисея Бейлина бежала из страны и на корабле добралась до эмигрантского Манхэттена, куда приезжали тысячи поляков, болгар, немцев и евреев. Семья осела в Нижнем Ист-Сайде — районе бедноты. Там они всей большой семьей теснятся в однокомнатной квартире. Много лет спустя Берлин будет вспоминать, что «не знал, что воспитывался в крайней нищете — просто другой жизни не видел». Шестилетний мальчик продавал на улице газеты, был разносчиком в лавке.
— Это была отличная школа жизни. Я научился многому: ругаться и драться, выживать и не ябедничать. Всё это мне потом пригодилось во взрослой жизни, — вспоминал композитор.
37 центов и первая слава
Из-за необходимости работать всё образование мальчика закончилось на двух классах. О музыкальной школе ему и не приходилось мечтать, хотя любовь к музыке с ранних лет перешла к нему от отца. После смерти Моисея, чтобы помочь семье, он тоже начинает подрабатывать разносчиком газет. Но натянутые отношения с матерью все-таки заставляют его в 14 лет стать бродяжкой. Мальчик поет в борделях, игорных домах и даже в опиумном притоне. Он встречает музыканта по имени Слепой Сол, которого нужно сопровождать. У него Изя совершенствует свои навыки пения.
Через какое-то время его позвали работать в кафе, где официанты не только разносили заказы, но и выступали для посетителей.
После этого он переходит работать в другое заведение, но продолжает писать песни. Больший успех ему приносит композиция «Дорандо», написанная в честь итальянского марафонца Олимпийских игр Дорандо Пьентри, которого незаконно дисквалифицировали. Эту песню Ирвинг Берлин продает издательству за 25 долларов. Компании же эта композиция принесет прибыль суммой в тысячу раз больше.
«Когда я тебя потерял»
В свои 23 года Берлин стал известен на весь мир. Со своей музыкой он создавал целые спектакли, которые после дополнялись танцами. Но наступило время, когда легкие и беззаботные мелодии сменила грусть. В 1912 году композитор женится на сестре своего знакомого Дороти. У них необычная история знакомства. Вот как об этом рассказывает писатель Эрнст Нехамкин:
«Имя молодого композитора было на слуху у всех американских эстрадных певцов, и многие из них стремились заполучить его новые песни. Среди них была начинающая певица Дороти Гоуц, ее брат когда-то сотрудничал с Берлином. Она прорвалась в офис композитора и умоляла его дать ей песню, любую песню. В это время в комнату ворвалась другая претендентка и стала просить его о том же, пытаясь оттащить Дороти от стола. Дороти развернулась и ударила соперницу по лицу. Завязалась драка, девушки таскали друг друга за волосы. Ирвинг безуспешно пытался их разнять и вспоминал потом: "Они царапались, рвали волосы и кричали приятными голосами, что хотят петь мои песни. Я когда-то мечтал, чтобы люди боролись за право петь мои сочинения, и впервые увидел, что эта мечта стала реальностью".
Когда дерущихся девушек развели, Берлин отдал песню второй певице. Прежде чем Дороти успела открыть рот для потока жалоб и возмущения несправедливым решением Ирвинга, тот назначил ей свидание».
После свадьбы пара отправится в свадебное путешествие в Гавану. Там девушка заражается тифом и вскоре умирает. В память о ней Берлин пишет первую в своем репертуаре балладу «Когда я тебя потерял». Его горе продается в миллион с лишним пластинок.
Новая любовь
Ирвинг с головой уходит в работу, это единственное его спасение на этот момент. В это же время он хочет пойти учиться, чтобы наконец-то понимать ноты и на профессиональном уровне разбираться в композиторстве и музыке. Тогда его друг Виктор Герберт, композитор, сказал:
— У тебя природный дар сочинительства — и музыкального, и поэтического. Теория не особо поможет, но стиль испортит.
Когда Соединенные Штаты стали участниками Первой мировой войны в 1917 году, Ирвинг вместе с другими композиторами работает над созданием патриотической музыки. В 1918 году он официально становится гражданином США и вступает в ряды вооруженных сил Америки. Он работает в гарнизоне на складе и бесится от чувства беспомощности и безделья. Но это проходит после того, как военное руководство ставит перед ним задачу — создать шоу для солдат. Он не спит ночами и пишет музыку. Так
В 1921 году вместе с продюсером Сэмом Харрисом Ирвинг открывает собственный театр, который станет для него вторым домом. Карьера Берлина на подъеме. Ирвинг Берлин так и не знал нотной грамоты (чтобы переносить свои песни на бумагу, он нанял помощника), он мог писать с ошибками и говорил с неистребимым акцентом. А еще был неуклюж, но женщины обожали его.
Когда он знакомится с дочерью главы телефонной компании, журналисткой Эллин Маккэй, у них происходит бурный роман. Как только ее отец-католик узнал, что любимая дочь собирается выйти замуж за неказистого еврея-музыканта, — он буквально пришел в ярость. Клеренс Маккэй отправляет Эллин в Европу, чтобы девушка забыла о любимом, но это не срабатывает. Берлин сочиняет для Эллин две песни, ставшие после романтическими хитами, и еще больше очаровал красавицу. В январе
«Церемония происходила в муниципалитете Нью-Йорка, куда, стремясь избежать огласки, они приехали в метро. Она выглядела старше своих 22 лет, он — моложе своих 37. Сразу же после того, как их объявили мужем и женой, она побежала к телефону и позвонила, но не отцу, а редактору своей газеты. Редактор был на месте: "Хэлло, мисс Маккэй!" — "О, нет, я уже миссис Берлин. Я не смогу сделать свой материал вовремя, через 20 минут я уезжаю из города"», — рассказывал о свадьбе Берлинов писатель Эрнст Нехамкин.
«Боже, благослови Америку»
Но счастливую пару впереди ждало очередное тяжелое испытание. Первый ребенок Эллин и Ирвинга умер, прожив меньше месяца. Это случилось прямо в Рождество. Это примирило отца девушки с молодоженами. Супруги переживают трагедию. Спустя некоторое время у пары появляется трое детей — девочки. Вся ответственность за семью легла на плечи Ирвинга, но это ему, кажется, только приносило радость.
— Я устал учить твою маму экономить. Мне проще зарабатывать больше денег, — шутил он со своей дочерью однажды.
Когда в 1938 году к юбилею победы в Первой мировой войне понадобилась новая патриотическая композиция, Ирвинг вспоминает о своей песне «Боже, благослови Америку». Он не стал включать ее в первое ревю, посчитав недоработанной. На этот раз он довел композицию до ума и попросил исполнить ее Кейт Смит. Несколько лет мюзикл «Это армия» и еще одна мировая война делают песню неофициальным гимном США. В 1943 году вышел одноименный фильм, главную роль в котором сыграл будущий президент США Рональд Рейган.
— Хотя песня обязана своим первоначальным успехом войне, она, по существу, вне времени. Это одна из немногих песен во всем творчестве Берлина, которая не принадлежит никакой эре, месту и музыкальной моде. Кажется, она существовала всегда, ожидая, когда Берлин придаст ей окончательную форму, — считал всё тот же Нехамкин.
Как ушла эпоха
В конце 1950-х годов Ирвинг Берлин создал еще несколько успешных бродвейских мюзиклов. В общей сложности Ирвинг Берлин написал около 1500 совершенно разноплановых композиций, многие из них получили широкую известность благодаря кинематографу. Благодаря фильмам его песня «Белое Рождество» получила «Оскар» и разошлась по всему миру в 50 миллионов копий, став самой популярной в
Вплоть до самой смерти Берлин работает над мюзиклами, но пик славы уже пройден. Всё больше времени он начинает проводить вдалеке от шумных компаний, в уединении, с семьей. В
Когда Ирвингу Берлину исполнилось 100 лет, умирает его любимая супруга. Она была младшего его на 15 лет. Через год после этого этот мир покинет и сам композитор. Бывший президент США Рональд Рейган, которому когда-то Ирвинг Берлин порекомендовал подумать о карьере артиста, прислал семье соболезнования. А Джордж Буш на церемонии прощания в Бостоне возглавил колонну из людей, которая неспешно шла под песню-молитву для всех американцев.
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