Бегство от антисемитов и мировая известность. Как рожденный в Cибири еврей стал создателем гимна США

Бегство от ненависти и нищета

Ирвинг Берлин родился 11 мая 1888 в семье Моисея и Леи Бейлиных. Он был самым младшим из восьми детей. О том, где именно Берлин появился на свет, есть несколько версий: в 40-х он рассказывал, что родом из Могилева. А уже в 80-х , когда встречался со Стивеном Спилбергом, задумавшим снять фильм о композиторе, рассказал, что родился в Тобольске. Заявлял он это и известной балерине Тамаре Тумановой, которая сама появилась на свет в поезде, остановившемся неподалеку от Тюмени.



— Через много лет я была на вечеринке в доме Сэма Голдвина, и Ирвинг Берлин подошел ко мне и спросил, где я родилась, — рассказывала балерина в одном из интервью для книги. — Я отвечаю: «Ну, если я скажу, вы не будете знать, это в Сибири, в Тюмени». Он отвечает: «И не говорите — и я там родился».