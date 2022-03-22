Умер режиссер Виталий Мельников. Он снял «Начальника Чукотки» и «Семь невест ефрейтора Збруева»

Умер режиссер и сценарист Виталий Мельников.

Виталий Мельников родился в селе Мазаново Амурской области. Он начинал как документалист в студии «Леннаучфильм», однако вскоре поступил режиссером на киностудию «Ленфильм». Широкую известность он получил в 1966 году благодаря комедии «Начальник Чукотки». Он снял такие фильмы, как «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», мелодрама «Старший сын», драма «Отпуск в сентябре» и многие другие. Последней его работой стала «Поклонница», вышедшая на экраны в 2021 году.