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Умер режиссер Виталий Мельников. Он снял «Начальника Чукотки» и «Семь невест ефрейтора Збруева»

Ему было 93 года

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С 90-летием Виталия Мельникова поздравлял президент Медведев

С 90-летием Виталия Мельникова поздравлял президент Медведев

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Умер режиссер и сценарист Виталий Мельников.

Виталий Мельников родился в селе Мазаново Амурской области. Он начинал как документалист в студии «Леннаучфильм», однако вскоре поступил режиссером на киностудию «Ленфильм». Широкую известность он получил в 1966 году благодаря комедии «Начальник Чукотки». Он снял такие фильмы, как «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», мелодрама «Старший сын», драма «Отпуск в сентябре» и многие другие. Последней его работой стала «Поклонница», вышедшая на экраны в 2021 году.

За свое творчество он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР, несколько орденов и множество наград.

О его смерти ТАСС сообщили в пресс-службе «Ленфильма».

Виталий Мельников умер в Санкт-Петербурге. Ему было 93 года.

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