Скончалась актриса Нина Ургант

Ушла из жизни советская и российская актриса Нина Ургант, ей было 92 года. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.
Нина Ургант — советская и российская актриса, бабушка телеведущего Ивана Урганта и мать актера Андрея Урганта.
Она спела одну из самых сильных песен про войну — «Нам нужна одна победа».
Актриса известна ролями в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее фильмографии 58 ролей в художественном кино. В 2008 году она сыграла свою последнюю роль в кино — Ошкинчиху в картине «Азиат».
В июле 2014 года Ургант заявила, что страдает болезнью Паркинсона.
Нина Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии «Золотая маска» и многих государственных наград.