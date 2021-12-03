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Скончалась актриса Нина Ургант

Ей было 92 года

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Актриса спела одну из самых сильных песен про войну — «Нам нужна одна победа»

Актриса спела одну из самых сильных песен про войну — «Нам нужна одна победа»

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Ушла из жизни советская и российская актриса Нина Ургант, ей было 92 года. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.

Нина Ургант — советская и российская актриса, бабушка телеведущего Ивана Урганта и мать актера Андрея Урганта.

Она спела одну из самых сильных песен про войну — «Нам нужна одна победа».

Актриса известна ролями в фильмах «Волшебная сила искусства», «Красавец-мужчина», «Белорусский вокзал». Всего в ее фильмографии 58 ролей в художественном кино. В 2008 году она сыграла свою последнюю роль в кино — Ошкинчиху в картине «Азиат».

В июле 2014 года Ургант заявила, что страдает болезнью Паркинсона.

Нина Ургант — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат театральной премии «Золотая маска» и многих государственных наград.

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