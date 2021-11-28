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«Плохо говорил, приезжал на "Голос" на носилках»: что происходило с Александром Градским перед смертью

Певца и композитора не стало сегодня ночью

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С 2012 года Градский был наставником популярного телешоу «Голос»

С 2012 года Градский был наставником популярного телешоу «Голос»

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Сегодня стало известно о смерти певца и композитора Александра Градского, ему было 72 года. На днях его экстренно увезли в больницу с подозрением на инсульт. Музыкант почувствовал себя плохо в пятницу, 26 ноября, когда находился дома. Ему срочно вызвали скорую помощь. Александр Борисович два дня провел в реанимации без сознания. Ранним утром в воскресенье стало известно, что артист скончался, рассказывает «СтарХит».

Выяснилось, что Градский давно плохо себя чувствовал, но продолжал работать и сниматься в шоу «Голос». На запись последних нескольких программ он приезжал в сопровождении медиков в лежачем положении.

— Александра Борисовича доставляли в студию на носилках, на таких, которые используют в скорых, на колесиках, — рассказали «СтарХиту» на съемочной площадке шоу. — Это даже не инвалидная коляска, а именно носилки: он был в горизонтальном положении. Потом пересаживали в красное кресло, снимали выпуск, снова перекладывали на носилки и иногда прямо в студии начинали ставить капельницы.

Причину такого состояния ни участникам, ни большинству присутствующих не объясняли. Говорят, Градский столкнулся с осложнениями после ковида, который перенес в начале осени: у мэтра сильно болели ноги, и он почти не вставал с постели. В этом сезоне, кстати, сильно сократили персонал на площадке «Голоса» во избежание распространения опасной инфекции.

Кроме плохого физического состояния и болезненного внешнего вида сложно было не обратить внимание на проблемы с речью у звездного наставника.

— Хоть и было видно, что Александру Борисовичу откровенно нехорошо, он никак не делал себе на это скидку в процессе записи, — продолжает источник. — Активно комментировал выступления, давал рекомендации, хвалил, ругал. Но на монтаже в итоге от всех его пламенных речей оставляли буквально несколько фраз: многое приходилось вырезать, так как говорил он периодически не совсем внятно. Получался брак.

Александр Градский — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Родился в 1949 году в Копейске Челябинской области, в 1957 году его семья переехала в Москву. В 1965–1968 годах участвовал в выступлениях ВИА «Скифы» и «Лос Панчос», в 1970–1971 годах — ВИА «Веселые ребята». Большую известность ему принесла песня «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой, впервые он исполнил ее в 1976 году.

Градский был автором более 200 песен, среди наиболее известных — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». С 2012 года в качестве наставника участвовал в шоу «Голос».

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