«Плохо говорил, приезжал на "Голос" на носилках»: что происходило с Александром Градским перед смертью

Сегодня стало известно о смерти певца и композитора Александра Градского, ему было
Выяснилось, что Градский давно плохо себя чувствовал, но продолжал работать и сниматься в шоу «Голос». На запись последних нескольких программ он приезжал в сопровождении медиков в лежачем положении.
— Александра Борисовича доставляли в студию на носилках, на таких, которые используют в скорых, на колесиках, — рассказали «СтарХиту» на съемочной площадке шоу. — Это даже не инвалидная коляска, а именно носилки: он был в горизонтальном положении. Потом пересаживали в красное кресло, снимали выпуск, снова перекладывали на носилки и иногда прямо в студии начинали ставить капельницы.
Причину такого состояния ни участникам, ни большинству присутствующих не объясняли. Говорят, Градский столкнулся с осложнениями после ковида, который перенес в начале осени: у мэтра сильно болели ноги, и он почти не вставал с постели. В этом сезоне, кстати, сильно сократили персонал на площадке «Голоса» во избежание распространения опасной инфекции.
Кроме плохого физического состояния и болезненного внешнего вида сложно было не обратить внимание на проблемы с речью у звездного наставника.
— Хоть и было видно, что Александру Борисовичу откровенно нехорошо, он никак не делал себе на это скидку в процессе записи, — продолжает источник. — Активно комментировал выступления, давал рекомендации, хвалил, ругал. Но на монтаже в итоге от всех его пламенных речей оставляли буквально несколько фраз: многое приходилось вырезать, так как говорил он периодически не совсем внятно. Получался брак.
Александр Градский — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Родился в 1949 году в Копейске Челябинской области, в 1957 году его семья переехала в Москву. В
Градский был автором более 200 песен, среди наиболее известных — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». С 2012 года в качестве наставника участвовал в шоу «Голос».