«Плохо говорил, приезжал на "Голос" на носилках»: что происходило с Александром Градским перед смертью

Александр Градский — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Родился в 1949 году в Копейске Челябинской области, в 1957 году его семья переехала в Москву. В 1965–1968 годах участвовал в выступлениях ВИА «Скифы» и «Лос Панчос», в 1970–1971 годах — ВИА «Веселые ребята». Большую известность ему принесла песня «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой, впервые он исполнил ее в 1976 году.

Градский был автором более 200 песен, среди наиболее известных — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». С 2012 года в качестве наставника участвовал в шоу «Голос».