Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Кроме того, Виктор Коклюшкин написал сценарий фильма «Дядя Ваня и другие», который вышел на Первом канале под рубрикой «12 разгневанных мужчин». В фильме Коклюшкин снялся в роли автора.

Участвовал в таких передачах, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается».