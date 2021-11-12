Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Об этом 12 ноября сообщают «Вести24» в своем телеграм-канале.
Уточняется, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.
Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в «Литературной газете» и других газетах и журналах. С 1980 года начал писать для эстрады. Виктор Коклюшкин сам читал свои монологи, выступая как автор-исполнитель. Впервые со своим рассказом писатель самостоятельно выступил только в 38 лет в эфире программы «Вокруг смеха». Также его монологи и рассказы исполняли многие артисты: Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко.
Коклюшкин — автор серии монологов «Алё, Люся», «Мы с Петькой», «Автоответчик», «Ах так», «Гербалайф», «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Полный вперед», «Бюст», «Переводчик», «Конкурс красоты» и многих многих других.
Кроме того, Виктор Коклюшкин написал сценарий фильма «Дядя Ваня и другие», который вышел на Первом канале под рубрикой «12 разгневанных мужчин». В фильме Коклюшкин снялся в роли автора.
Участвовал в таких передачах, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается».