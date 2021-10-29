«Вкладывают в головы детей ненависть к нашей родине»: Олег Газманов — о закрытии «Ельцин Центра»

Напомним, с чего начался скандал. Во время фестиваля «Ночь музыки», который проходил в Екатеринбурге с 22 на 23 октября, рокер Вадим Самойлов прошелся с критикой по «Ельцин Центру», на площадке которого он выступал. Позже центр заявил, что оставляет за собой право не сотрудничать с организаторами фестиваля, а музыканта никогда не хочет видеть в своих стенах.



На защиту Вадима Самойлова встали многие его коллеги-музыканты, а Олег Газманов заявил, что будь его воля, он закрыл бы «Ельцин Центр». Мы поговорили с народным артистом о ситуации на «Ночи музыки» и о том, чем его не устраивает «Ельцин Центр».