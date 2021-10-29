«Вкладывают в головы детей ненависть к нашей родине»: Олег Газманов — о закрытии «Ельцин Центра»

Напомним, с чего начался скандал. Во время фестиваля «Ночь музыки», который проходил в Екатеринбурге с 22 на 23 октября, рокер Вадим Самойлов прошелся с критикой по «Ельцин Центру», на площадке которого он выступал. Позже центр заявил, что оставляет за собой право не сотрудничать с организаторами фестиваля, а музыканта никогда не хочет видеть в своих стенах.
На защиту Вадима Самойлова встали многие его коллеги-музыканты, а Олег Газманов заявил, что будь его воля, он закрыл бы «Ельцин Центр». Мы поговорили с народным артистом о ситуации на «Ночи музыки» и о том, чем его не устраивает «Ельцин Центр».
— Вы сказали, что «Ельцин Центр» — это «рассадник всякого дерьма». Какого именно? Чем конкретно он вас не устраивает?
— Именно это я и сказал. И я говорю уже лет 15 подряд одно и то же. Просто Самойлов более жестко сказал, и это спровоцировало лавину высказываний по этому поводу.
Естественно, после своего высказывания я тоже получил кучу негативных комментариев в интернете, но я к этому уже привык, и меня это не трогает. Я понимаю, что этих людей, пишущих негатив, очень мало, но они так сильно шумят, что кажется, будто их много.
И мою правоту подтверждает голосование на ВЦИОМ (Газманов был признан лучшим певцом на российской эстраде в 2021 году. — Прим. ред.), где совершенно другая картина, а не та, которую представляют музыкальные критики. Всё это говорит о том, что не все, но многие музыкальные критики, разные музыкальные программы на радио и телевидении, а также различные СМИ очень далеки от народа. И я очень рад, что я именно с народом в этом плане.
— А вы бывали когда-то внутри самого центра?
— Я там был один раз. У меня довольно часто выступления в Екатеринбурге, а рядом с этим центром есть гостиница Hyatt, где я жил. Решил зайти посмотреть. Ну, что я могу сказать? Там насаждается культ Ельцина и очень много неправды.
Такое ощущение, что он привнес процветание в страну. То есть всё показано с совершенно другим знаком, со знаком «плюс».
Каким-то чудом наша страна отошла от этой пропасти, которая была в 90-х. Я-то был свидетелем всего этого — и не только я и люди моего возраста, а и те, что моложе. Нам повезло, что мы выжили после этого. Человеческие потери были колоссальные! Меньше, конечно, чем в Великую Отечественную войну, но потери были огромные.
Что касается вообще образования в наших школах и истории. Вот именно «Ельцин Центры» и всякие Сванидзе вкладывают в головы наших детей и сограждан ненависть к нашим предкам и нашей родине. И поэтому появляются такие мальчики из Уренгоя (школьник, которого обвинили в оправдании нацизма. — Прим. ред.).
Еще один момент — уже где-то писали, что я в свое время выступал на Васильевском спуске в поддержку Ельцина. В то время, да и сейчас это продолжается, очень много обмана перед выборами: приглашают выступить артиста на какой-то День города или еще какой-то праздник, а потом сзади выставляют предвыборные плакаты, а тебе постфактум говорят, что ты там участвовал.
После этого я вообще прекратил участвовать в подобных мероприятиях, только в сольных концертах.
В свое время, когда выступление на Васильевском спуске было, это было в марте или апреле 93-го, а Белый дом обстреливали уже в октябре. И в начале мне, как и многим моим соотечественникам, казалось, что сейчас мы всё переломим и всё будет хорошо. Я не стыжусь признать свою ошибку. Я сразу не понял, куда всё идет, но теперь я всё прекрасно понимаю и не хочу, чтобы из-за этих ошибок наша страна оказалась в плохой ситуации.
Тогда же мне приписывали участие в туре «Голосуй или проиграешь» за Ельцина, а я в него не ездил. А я тогда собирал огромные стадионы, у меня был свой тур. Так что я отказался, хотя мне очень настоятельно рекомендовали там выступить.
— Возвращаясь к ситуации с Вадимом Самойловым. Он ведь знал, на какой площадке фестиваля будет выступать, и мог отказаться как минимум. Что вы думаете именно о том, что свое отношение он озвучил, именно находясь в стенах «Ельцин Центра»?
— Я считаю, что он сделал всё абсолютно правильно. Он пришел не в «Ельцин Центр», а пришел на фестиваль. И то, что он высказался именно там — причем я не знаю, спонтанно он высказался или ответил на чей-то вопрос — это абсолютно его право, и он молодец, я его поддерживаю.
— Вы знакомы лично с Вадимом Самойловым? Выказывали ли свою поддержку лично ему?
— Нет. Где-то, может быть, мы пересекались и здоровались, но это могло быть один-два раза в жизни. Выказывание поддержки — это даже не лично ему, а дело в том, что я абсолютно согласен с ним в этом плане. Я считаю, что у нас накипело и нужно многое пересмотреть.
Нужно возвратить Шолохова и убрать Солженицына, например, из школьных программ. Правительство должно занять определенную позицию в этом плане и не только декларировать защиту нашей истории, а активно в этом участвовать. Понимаете? Это наша национальная безопасность.
— То есть в стране нужна реформа образования?
— Даже не только реформа образования. Учебники нужно пересмотреть. Мы должны гордиться своей страной, а у нас всё наоборот. Что это такое?
Появляется Моргенштерн и говорит: «Зачем нам День Победы?» Алло, ребята! Вы о чем говорите? Даже в Англии есть День памяти, когда чествуют погибших героев. А мы не можем раз в год поклониться нашим предкам, таким молодым пацанам, которые выходили из окопов и бросались под танки для того, чтобы потом жил какой-то Моргенштерн и поливал их всех грязью? Это нормально?
Я считаю, что нужно действовать на перспективу: кого мы воспитаем — такая у нас страна и будет. Пока наши потомки будут идти в составе «Бессмертного полка» с пожелтевшими фотографиями наших предков-героев, мы будем как монолит и как страна будем бессмертны.