Жили счастливо и умерли в один день. История любви Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой

Это было не единственное дело, которое инициировала Ирина Константиновна ради сохранения наследия супруга. Она хранила записи режиссера, участвовала в вечерах памяти, открыла мемориальный кабинет Бондарчука в «Главкино».

— Позднее мне часто говорила дочь Алена: «Мама, у тебя нет друзей». А моя жизнь тогда и теперь принадлежит Бондарчуку, служению ему, — говорила Ирина Скобцева.

После смерти избранника опорой для Ирины Константиновны стала дочь. Сложно даже представить, каким ударом оказалась для матери потеря наследницы — Алена сгорела от рака в 47.

— Я лишилась ее почти так же, как Сергея. Она была дочерью своего отца. Теперь глава моего дома, моей души — сын Федя. Я могу посоветоваться и во всем довериться ему, — отмечала актриса в программе «Судьба человека» канала « Россия 1 ».

Центр семьи

Семья Бондарчука продолжала расти, а ее главой оставалась Ирина Константиновна. Она гордилась творческими достижениями сына и внука Кости Крюкова, поддерживала близких так, как когда-то любимого мужа. Последние годы Скобцева провела в загородном доме, занимаясь архивами Сергея Федоровича.

Нельзя сказать, что Скобцева вмешивалась в личную жизнь родных, однако собственное мнение выражать не стеснялась. Так, подруга семьи Алла Вейкина рассказывала, что Ирина Константиновна негативно относилась к увлечению Светланы Бондарчук карьерой, и следующая избранница Федора, Паулина Андреева, понравилась звезде «Войны и мира» гораздо больше.

Ни одно важное событие не проходило без участия Ирины Константиновны, она всегда была рядом, готовая помочь советом родным и коллегам. Но годы брали свое: хронические заболевания и травмы ослабили здоровье. Так, в 2018-м звезда не смогла получить почетную награду «Кинотавра» лично.

— Этот год для меня — самый страшный, так случилось, что я три раза за последнее время побывала на операционном столе. К несчастью, несколько раз падала дома и получала травмы — спасала кота, чтобы его не задеть при падении. Пытаюсь больше ходить, когда устаю, говорю себе: «Скобцева, не халтурь», — делилась актриса. — Много времени провожу в своем любимом кресле — его мне подарила дочь Федора Шаляпина после съемок фильма «Война и мир».