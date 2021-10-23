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Жили счастливо и умерли в один день. История любви Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой

Именно благодаря супруге, не сомневавшейся в его способностях, Бондарчук стал режиссером, о котором слагают легенды

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Скобцевой пришлось во многом пожертвовать карьерой, чтобы помочь мужу стать прославленным режиссером

Скобцевой пришлось во многом пожертвовать карьерой, чтобы помочь мужу стать прославленным режиссером

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Перед тем как воссоединиться со второй половиной, Ирине Скобцевой пришлось ждать четыре года: Сергей Бондарчук был женат на Инне Макаровой и не решался на развод, ведь в советское время подобное жестко осуждалось партией. Это оказалось лишь первым испытанием для пары…

Съемки картин Бондарчука сопровождались такой нервотрепкой и стрессом, что его здоровье ухудшалось на глазах. 20 октября 1994 года режиссер скончался от инфаркта миокарда. Вдова не задумывалась о новых отношениях, ведь не существовало на свете человека, способного заменить ей возлюбленного. Ирине Константиновне пришлось в одиночку переживать новые семейные драмы и сражаться за наследие супруга. Самое необычное, что умерла актриса спустя ровно 26 лет после ухода Бондарчука — 20 октября 2020 года. Невероятную историю любви этой пары рассказывает «СтарХит».

Знакомство

Сейчас никто уже не помнит, что в студенчестве Ирина Константиновна успела выйти замуж за Алексея Аджубея: во-первых, брак оказался мимолетным, а во-вторых — юношескую историю любви затмила сага об отношениях с Сергеем Бондарчуком.

Артисты познакомились за полтора года до съемок нашумевшего «Отелло» — на троллейбусной остановке. Они сели на один маршрут, и, как потом признавалась Скобцева, тогда-то у них «мозги и поехали». За год актеры увиделись всего три раза, ну а затем оказались на площадке картины Сергея Юткевича, навсегда изменившей их судьбу.

Бондарчук играл Отелло, а Скобцева — Дездемону, и с каждой страстной сценой артисты нравились друг другу всё больше. Особое значение обрел эпизод в Риге: католического священнослужителя не предупредили, что церемония проводится для ленты, и он обвенчал актеров по всем правилам.

После роли Дездемоны Скобцевой постоянно предлагали романтических героинь, но она мечтала сыграть драматическую роль

После роли Дездемоны Скобцевой постоянно предлагали романтических героинь, но она мечтала сыграть драматическую роль

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— Когда мы выскочили оттуда, Бондарчук мне сказал: «Ну, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься!» — вспоминала Ирина Константиновна.

Затянувшийся развод

Сергей Федорович впоследствии шутил, что сначала задушил Ирину, а уже потом женился. Но как ни забавны отсылки к сюжету «Отелло», в реальности у актеров разворачивалась совсем другая драма. Бондарчук был женат на Инне Макаровой, с которой снимался в «Молодой гвардии», супруги воспитывали дочку Наташу.

По «официальной» версии, с разводом артист тянул четыре года из-за отношения к расторжению брака партии: могли загубить карьеру и ему, и Ирине Скобцевой. А вот Инна Макарова утверждала, что расходиться Сергей Федорович вовсе не хотел, хотя из семьи его настойчиво уводили Скобцева и ее мать, рассылавшая по знакомым порочащие мужчину анонимки. В конце концов Макаровой надоело делить супруга с другой.

— Однажды утром Сережа читал в постели вслух сценарий фильма «Судьба человека», я собирала чемодан — мне надо было уезжать в Ленинград на съемки фильма «Дорогой мой человек». И вдруг выпалила, как будто это не я говорю: «Мы должны расстаться». И упала на тахту. Мне кажется, что сознание потеряла. Открываю через какое-то время глаза и вижу Сергея. Он рыдал, — уверяла Инна Владимировна.

И хотя Макарова утверждала, что любил Бондарчук только ее, а соперницу просто терпел, в 1959-м Сергей Федорович женился на Ирине Константиновне. Если ранее паре запрещали выезжать вместе за границу, а артиста осуждали за крах прошлой семьи, то теперь страсти поутихли.

Жена и муза

Ирина Константиновна подарила мужу дочку Лену и сына Федю. Так как родители много работали, дети часто оставались с бабушкой. Постепенно Скобцева стала отказываться от ролей: важнее было поддержать супруга, переквалифицировавшегося в режиссеры. Вера жены помогла Бондарчуку закончить «Судьбу человека», и за свой труд он получил Ленинскую премию.

— С Сергеем Федоровичем мы договорились об одном — никогда не расставаться. И этому пожеланию старались следовать всю жизнь. Из-за того что я была неразлучна со своим мужем, упустила пять или шесть хороших ролей, но зато приобрела столько всего другого! У меня была такая интересная жизнь с любимым человеком, разве можно жалеть об упущенных ролях! — подчеркивала Скобцева.

«Война и мир» довела режиссера до клинической смерти

«Война и мир» довела режиссера до клинической смерти

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Очень много сил и труда режиссер вложил в работу над «Войной и миром»: съемки заняли шесть лет. Фильм получил «Оскар», «Золотой глобус» и главный приз ММКФ, но никакие награды не могли вернуть утраченного здоровья. Мало того что Бондарчук поправился до 100 килограммов ради роли Пьера Безухова, так еще и стресса при подготовке к фестивалям никто не отменял.

— Эта картина ему дорого обошлась. Он... умирал на ней. Внезапно остановили съемки и велели срочно готовить первую серию для фестиваля. Нужно было всё срочно перезаписывать, озвучивать, писать музыку. У него даже остановилось сердце на несколько минут. Это была клиническая смерть, — негодовала Скобцева.

Супруги стойко прошли через это испытание и окунулись в новое: итальянские продюсеры предложили снять «Ватерлоо». Параллельно пара успевала преподавать во ВГИКе, о чем впоследствии с теплотой вспоминали студенты — от Скобцевой и Бондарчука словно исходило тепло домашнего очага, они были не просто педагогами, а семьей для своих воспитанников.

Сергей Бондарчук и Орсон Уэллс на премьере фильма «Битва на Неретве»

Сергей Бондарчук и Орсон Уэллс на премьере фильма «Битва на Неретве»

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Позднее режиссер снял картину «Они сражались за Родину», где отразил собственную боль от пережитого на войне, ленту «Степь» по повести Чехова, «Красные колокола» о мексиканской революции. Знаменательным событием стала работа над «Борисом Годуновым»: на экране появилась вся семья драматурга — Скобцева, Алена и Федор Бондарчук.

Роковая картина

Желание снять в фильме родных дорого обошлось режиссеру — всё чаще его осуждали за кумовство. Кроме того, после V Съезда кинематографистов, на котором старое руководство союза, куда входил Бондарчук, было заменено новым, позиции Сергея Федоровича ослабли. Коллеги активно критиковали как его «Бориса Годунова», так и «Красные колокола».

В кино настали тяжелые времена, а в положении Бондарчука кризис воспринимался особенно остро. Тем не менее режиссер взялся за экранизацию «Тихого Дона», идею которой лелеял много лет. Руку помощи протянули итальянские продюсеры, но они же в итоге подвели Сергея Федоровича: Энцо Рисполи обанкротился, так как взялся сразу за два фильма, и проект по Шолохову заморозили.

160 метров отснятой пленки оказались запертыми в сейфе итальянского банка, что стало ударом для режиссера. Скобцева открыто говорила, что если бы не «Тихий Дон», супруг прожил бы еще много лет. Неудача подкосила его, к давним проблемам с сердцем добавился рак. Последние месяцы артист провел, страдая от ужасной боли. А 20 октября 1994-го жизнь 74-летнего актера оборвал инфаркт миокарда...

Вернула наследие мужа, но потеряла дочь

Вдова была разбита, но зная, как много «Тихий Дон» значил для возлюбленного, продолжала бороться за возобновление проекта. Только в 2005-м, после длительных переговоров Италии с Первым каналом, удалось выкупить метры пленки. Монтаж закончил сын Сергея Бондарчука Федор, что казалось наиболее правильным в сложившейся ситуации.

Федор Бондарчук с мамой на церемонии награждения премии в области кинематографии «Золотой орел» в 2013 году

Федор Бондарчук с мамой на церемонии награждения премии в области кинематографии «Золотой орел» в 2013 году

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Это было не единственное дело, которое инициировала Ирина Константиновна ради сохранения наследия супруга. Она хранила записи режиссера, участвовала в вечерах памяти, открыла мемориальный кабинет Бондарчука в «Главкино».

— Позднее мне часто говорила дочь Алена: «Мама, у тебя нет друзей». А моя жизнь тогда и теперь принадлежит Бондарчуку, служению ему, — говорила Ирина Скобцева.

После смерти избранника опорой для Ирины Константиновны стала дочь. Сложно даже представить, каким ударом оказалась для матери потеря наследницы — Алена сгорела от рака в 47.

— Я лишилась ее почти так же, как Сергея. Она была дочерью своего отца. Теперь глава моего дома, моей души — сын Федя. Я могу посоветоваться и во всем довериться ему, — отмечала актриса в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Центр семьи

Семья Бондарчука продолжала расти, а ее главой оставалась Ирина Константиновна. Она гордилась творческими достижениями сына и внука Кости Крюкова, поддерживала близких так, как когда-то любимого мужа. Последние годы Скобцева провела в загородном доме, занимаясь архивами Сергея Федоровича.

Нельзя сказать, что Скобцева вмешивалась в личную жизнь родных, однако собственное мнение выражать не стеснялась. Так, подруга семьи Алла Вейкина рассказывала, что Ирина Константиновна негативно относилась к увлечению Светланы Бондарчук карьерой, и следующая избранница Федора, Паулина Андреева, понравилась звезде «Войны и мира» гораздо больше.

Ни одно важное событие не проходило без участия Ирины Константиновны, она всегда была рядом, готовая помочь советом родным и коллегам. Но годы брали свое: хронические заболевания и травмы ослабили здоровье. Так, в 2018-м звезда не смогла получить почетную награду «Кинотавра» лично.

— Этот год для меня — самый страшный, так случилось, что я три раза за последнее время побывала на операционном столе. К несчастью, несколько раз падала дома и получала травмы — спасала кота, чтобы его не задеть при падении. Пытаюсь больше ходить, когда устаю, говорю себе: «Скобцева, не халтурь», — делилась актриса. — Много времени провожу в своем любимом кресле — его мне подарила дочь Федора Шаляпина после съемок фильма «Война и мир».

Позже вдова открыла мемориальный кабинет режиссера в кинотелевизионном комплексе «Главкино»

Позже вдова открыла мемориальный кабинет режиссера в кинотелевизионном комплексе «Главкино»

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Артистка ушла из жизни в 93 года, в тот же день, когда ее покинул любимый муж. Никто не удивился такому совпадению: даты памяти были тяжелы для вдовы, словно с каждым годом без супруга она теряла частичку души. Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Сергеем Бондарчуком и дочкой Аленой. У поклонников нет сомнений: семья воссоединилась на небесах.

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актерысоветское киноСергей Бондарчукистории знаменитостейИрина Скобцева
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