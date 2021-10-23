Жили счастливо и умерли в один день. История любви Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой

Перед тем как воссоединиться со второй половиной, Ирине Скобцевой пришлось ждать четыре года: Сергей Бондарчук был женат на Инне Макаровой и не решался на развод, ведь в советское время подобное жестко осуждалось партией. Это оказалось лишь первым испытанием для пары…
Съемки картин Бондарчука сопровождались такой нервотрепкой и стрессом, что его здоровье ухудшалось на глазах. 20 октября 1994 года режиссер скончался от инфаркта миокарда. Вдова не задумывалась о новых отношениях, ведь не существовало на свете человека, способного заменить ей возлюбленного. Ирине Константиновне пришлось в одиночку переживать новые семейные драмы и сражаться за наследие супруга. Самое необычное, что умерла актриса спустя ровно 26 лет после ухода Бондарчука — 20 октября 2020 года. Невероятную историю любви этой пары рассказывает «СтарХит».
Знакомство
Сейчас никто уже не помнит, что в студенчестве Ирина Константиновна успела выйти замуж за Алексея Аджубея: во-первых, брак оказался мимолетным, а во-вторых — юношескую историю любви затмила сага об отношениях с Сергеем Бондарчуком.
Артисты познакомились за полтора года до съемок нашумевшего «Отелло» — на троллейбусной остановке. Они сели на один маршрут, и, как потом признавалась Скобцева, тогда-то у них «мозги и поехали». За год актеры увиделись всего три раза, ну а затем оказались на площадке картины Сергея Юткевича, навсегда изменившей их судьбу.
Бондарчук играл Отелло, а Скобцева — Дездемону, и с каждой страстной сценой артисты нравились друг другу всё больше. Особое значение обрел эпизод в Риге: католического священнослужителя не предупредили, что церемония проводится для ленты, и он обвенчал актеров по всем правилам.
— Когда мы выскочили оттуда, Бондарчук мне сказал: «Ну, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься!» — вспоминала Ирина Константиновна.
Затянувшийся развод
Сергей Федорович впоследствии шутил, что сначала задушил Ирину, а уже потом женился. Но как ни забавны отсылки к сюжету «Отелло», в реальности у актеров разворачивалась совсем другая драма. Бондарчук был женат на Инне Макаровой, с которой снимался в «Молодой гвардии», супруги воспитывали дочку Наташу.
По «официальной» версии, с разводом артист тянул четыре года из-за отношения к расторжению брака партии: могли загубить карьеру и ему, и Ирине Скобцевой. А вот Инна Макарова утверждала, что расходиться Сергей Федорович вовсе не хотел, хотя из семьи его настойчиво уводили Скобцева и ее мать, рассылавшая по знакомым порочащие мужчину анонимки. В конце концов Макаровой надоело делить супруга с другой.
— Однажды утром Сережа читал в постели вслух сценарий фильма «Судьба человека», я собирала чемодан — мне надо было уезжать в Ленинград на съемки фильма «Дорогой мой человек». И вдруг выпалила, как будто это не я говорю: «Мы должны расстаться». И упала на тахту. Мне кажется, что сознание потеряла. Открываю через какое-то время глаза и вижу Сергея. Он рыдал, — уверяла Инна Владимировна.
И хотя Макарова утверждала, что любил Бондарчук только ее, а соперницу просто терпел, в
Жена и муза
Ирина Константиновна подарила мужу дочку Лену и сына Федю. Так как родители много работали, дети часто оставались с бабушкой. Постепенно Скобцева стала отказываться от ролей: важнее было поддержать супруга, переквалифицировавшегося в режиссеры. Вера жены помогла Бондарчуку закончить «Судьбу человека», и за свой труд он получил Ленинскую премию.
— С Сергеем Федоровичем мы договорились об одном — никогда не расставаться. И этому пожеланию старались следовать всю жизнь. Из-за того что я была неразлучна со своим мужем, упустила пять или шесть хороших ролей, но зато приобрела столько всего другого! У меня была такая интересная жизнь с любимым человеком, разве можно жалеть об упущенных ролях! — подчеркивала Скобцева.
Очень много сил и труда режиссер вложил в работу над «Войной и миром»: съемки заняли шесть лет. Фильм получил «Оскар», «Золотой глобус» и главный приз ММКФ, но никакие награды не могли вернуть утраченного здоровья. Мало того что Бондарчук поправился до 100 килограммов ради роли Пьера Безухова, так еще и стресса при подготовке к фестивалям никто не отменял.
— Эта картина ему дорого обошлась. Он... умирал на ней. Внезапно остановили съемки и велели срочно готовить первую серию для фестиваля. Нужно было всё срочно перезаписывать, озвучивать, писать музыку. У него даже остановилось сердце на несколько минут. Это была клиническая смерть, — негодовала Скобцева.
Супруги стойко прошли через это испытание и окунулись в новое: итальянские продюсеры предложили снять «Ватерлоо». Параллельно пара успевала преподавать во ВГИКе, о чем впоследствии с теплотой вспоминали студенты — от Скобцевой и Бондарчука словно исходило тепло домашнего очага, они были не просто педагогами, а семьей для своих воспитанников.
Позднее режиссер снял картину «Они сражались за Родину», где отразил собственную боль от пережитого на войне, ленту «Степь» по повести Чехова, «Красные колокола» о мексиканской революции. Знаменательным событием стала работа над «Борисом Годуновым»: на экране появилась вся семья драматурга — Скобцева, Алена и Федор Бондарчук.
Роковая картина
Желание снять в фильме родных дорого обошлось режиссеру — всё чаще его осуждали за кумовство. Кроме того, после V Съезда кинематографистов, на котором старое руководство союза, куда входил Бондарчук, было заменено новым, позиции Сергея Федоровича ослабли. Коллеги активно критиковали как его «Бориса Годунова», так и «Красные колокола».
В кино настали тяжелые времена, а в положении Бондарчука кризис воспринимался особенно остро. Тем не менее режиссер взялся за экранизацию «Тихого Дона», идею которой лелеял много лет. Руку помощи протянули итальянские продюсеры, но они же в итоге подвели Сергея Федоровича: Энцо Рисполи обанкротился, так как взялся сразу за два фильма, и проект по Шолохову заморозили.
160 метров отснятой пленки оказались запертыми в сейфе итальянского банка, что стало ударом для режиссера. Скобцева открыто говорила, что если бы не «Тихий Дон», супруг прожил бы еще много лет. Неудача подкосила его, к давним проблемам с сердцем добавился рак. Последние месяцы артист провел, страдая от ужасной боли. А 20 октября
Вернула наследие мужа, но потеряла дочь
Вдова была разбита, но зная, как много «Тихий Дон» значил для возлюбленного, продолжала бороться за возобновление проекта. Только в
Это было не единственное дело, которое инициировала Ирина Константиновна ради сохранения наследия супруга. Она хранила записи режиссера, участвовала в вечерах памяти, открыла мемориальный кабинет Бондарчука в «Главкино».
— Позднее мне часто говорила дочь Алена: «Мама, у тебя нет друзей». А моя жизнь тогда и теперь принадлежит Бондарчуку, служению ему, — говорила Ирина Скобцева.
После смерти избранника опорой для Ирины Константиновны стала дочь. Сложно даже представить, каким ударом оказалась для матери потеря наследницы — Алена сгорела от рака в 47.
— Я лишилась ее почти так же, как Сергея. Она была дочерью своего отца. Теперь глава моего дома, моей души — сын Федя. Я могу посоветоваться и во всем довериться ему, — отмечала актриса в программе «Судьба человека» канала «
Центр семьи
Семья Бондарчука продолжала расти, а ее главой оставалась Ирина Константиновна. Она гордилась творческими достижениями сына и внука Кости Крюкова, поддерживала близких так, как когда-то любимого мужа. Последние годы Скобцева провела в загородном доме, занимаясь архивами Сергея Федоровича.
Нельзя сказать, что Скобцева вмешивалась в личную жизнь родных, однако собственное мнение выражать не стеснялась. Так, подруга семьи Алла Вейкина рассказывала, что Ирина Константиновна негативно относилась к увлечению Светланы Бондарчук карьерой, и следующая избранница Федора, Паулина Андреева, понравилась звезде «Войны и мира» гораздо больше.
Ни одно важное событие не проходило без участия Ирины Константиновны, она всегда была рядом, готовая помочь советом родным и коллегам. Но годы брали свое: хронические заболевания и травмы ослабили здоровье. Так, в
— Этот год для меня — самый страшный, так случилось, что я три раза за последнее время побывала на операционном столе. К несчастью, несколько раз падала дома и получала травмы — спасала кота, чтобы его не задеть при падении. Пытаюсь больше ходить, когда устаю, говорю себе: «Скобцева, не халтурь», — делилась актриса. — Много времени провожу в своем любимом кресле — его мне подарила дочь Федора Шаляпина после съемок фильма «Война и мир».
Артистка ушла из жизни в 93 года, в тот же день, когда ее покинул любимый муж. Никто не удивился такому совпадению: даты памяти были тяжелы для вдовы, словно с каждым годом без супруга она теряла частичку души. Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Сергеем Бондарчуком и дочкой Аленой. У поклонников нет сомнений: семья воссоединилась на небесах.