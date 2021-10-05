Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились в космос на съемки фильма «Вызов». Во вторник, 5 октября, они стартовали на МКС с космодрома Байконур на борту корабля «Союз МС-19».
— Корабль «Союз МС-19» успешно выведен на орбиту, — говорится на официальной странице Роскосмоса в «Твиттере». — Космонавт Антон Шкаплеров и участники космического полета — Юлия Пересильд и Клим Шипенко — направляются к Международной космической станции! Стыковка произойдет через 3 часа — в 15:12 мск.
На МКС актриса и режиссер проведут 10 дней. В течение этого времени здесь будут проходить съемки фильма, который его авторы называют первой в истории художественной картиной, снятой в космосе. Хотя в 2008 году на борту Международной космической станции уже снимали научно-фантастический художественный фильм — «Апогей страха».
Авторы планируют отснять примерно 35 минут итогового хронометража, который войдет в фильм. Вернуться на Землю экипаж должен 17 октября.