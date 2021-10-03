«Русская баба» Татьяна Морозова: как она нашла мужа и ушла из Comedy Woman

С каждым годом актриса открывала в своем персонаже новые грани: Татьяна Морозова могла быть невнимательной, нелепой, грубой или же мудрой и напористой. Однако спустя 14 лет ее история в Comedy Woman закончилась. Кажется, артистка реализовалась во всех сферах жизни: дома ждали любящий муж и дети, зрители встречали громкими аплодисментами. Татьяна играла сразу трех персонажей в антрепризном спектакле «Подыскиваю жену, недорого!», однако для большинства поклонников оставалась разухабистой русской бабой из Comedy Woman. Хотела артистка распрощаться с этим образом или вынужденно покинула проект? Историю рассказывают наши друзья из журнала «СтарХит».
Карьера на сцене
Татьяна родилась в Уфе в русско-татарской семье. По собственному признанию, в детстве она занималась всем: танцами, рисованием, спортом.
— Волейбольной карьеры я не сделала — была такая пигалица, что в шестом классе меня принимали за второклассницу. Тем не менее я научилась играть в волейбол для себя. Я вообще очень увлекающаяся натура, люблю шить, стряпать, мастерить, — делилась артистка.
После школы девушка поступила в Башкирский педагогический университет и получила диплом учителя рисования и черчения. Поработать по профессии ей не довелось из-за увлечения КВН. Сначала артистка выступала за «Настоящую сборную», затем перешла в белорусскую команду «Вдребезги», а потом и в челябинскую «ЛУНу». Родители Тани уже привыкли, что дочь гастролирует по стране, так что спокойно отпустили ее в Москву.
— После окончания КВН мне предложили участвовать в шоу «Ля фам Ридикюль». Мама всегда была мудра, никогда не кричала: «Как? Куда ты поедешь? Что будешь там делать?» Нет, она просто говорила, что, раз зовут, — езжай, но не оставайся там, пожалуйста, просто чтобы остаться, мол, мы всегда тебя ждем, ты наш любимый ребенок. Ну, помимо меня, кстати, есть еще сестра Лена, — поясняла Татьяна.
Русская баба
В «Ля фам Ридикюль» Морозова играла разорившуюся дворянку, а уже после, с приходом в проект Comedy Woman, образ эволюционировал до русской бабы — в национальном костюме, с косой, в вечном поиске настоящего мужика. Насколько актриса была похожа на своего персонажа?
— Мне нравится мой образ, он достаточно глубокий, диапазон у него широкий. Есть место для экспериментов, много еще тем для шуток. Я, как и моя героиня, прямолинейная, — признавалась Татьяна. — Могу случайно обидеть человека. Это искренность, которая бывает не очень уместна. Но девчонки меня знают, поэтому не обижаются.
Быть может, не все коллеги принимали манеру общения Морозовой? Так, Елена Борщева отмечала, что изначально нашла общий язык с Татьяной, но потом из-за незначительных передряг дружба разрушилась.
— Например, была одна глупая история... Нас одевали стилисты, какую-то одежду покупали, а какую-то брали напрокат. Когда уходила из шоу, хотела забрать с собой футболку, которую мне покупали для рождественского выпуска. Мне сказали, что ее взяла Таня Морозова, а она это отрицала. Я всё перекопала, ничего не нашла, а буквально через полгода увидела ее в этой футболке, — делилась Елена.
Отношения с мужчинами
Татьяна всегда подчеркивала, что сила истинной русской женщины прежде всего кроется внутри. Именно поэтому на Морозову, которая как раз относила себя к категории сильных девушек, никто и никогда не поднимал руку. Лишь однажды в жизни звезды случилась ситуация, когда мужчина проявил агрессию в ее адрес. Да не просто агрессию — намерение изнасиловать.
— Мы отдыхали с подругой в Анапе, и ко мне стал приставать молодой человек. Подруга куда-то «ушуршала» с другим парнем, а я осталась одна. Я понимала, что молодой человек настроен решительно в том направлении, которое не может осуществиться вообще ни при каких обстоятельствах, и я сделаю всё, чтобы это не произошло. Он сказал, что проводит меня. Он был мусульманином, и мой мозг стал искать все возможные лазейки. Я сказала, что я тоже мусульманка, и спросила, что он хочет сейчас сделать: оскорбить, унизить меня? Он ответил: «Прости, я думал, ты русская». Вот какая разница? В итоге спокойно пошел меня провожать, а потом я перебежала дорогу под предлогом, что просто узнаю время, села в такси и сказала водителю: «Гони, пожалуйста!», — откровенничала артистка в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Образ идеального мужчины сложился у Татьяны в детстве: папа буквально боготворил маму и дочерей, так что Морозова искала мужа, соответствующего эталону заботливого семьянина. Будущего супруга артистка встретила на дне рождения общего друга. Сперва бизнесмен Павел Титоров вел себя скромно и не знал, как подступиться к звезде, но в итоге покорил девушку обаянием и хорошим чувством юмора. Взаимная симпатия вылилась в роман, а конфетно-букетный период завершился оригинальным предложением руки и сердца: таксист спросил у влюбленных, почему они не женятся, достал из кармана коробочку с кольцом, а Павел сказал пассии заветные слова.
Они сыграли свадьбу, достойную настоящей русской бабы: на сотню гостей, с медведями и цыганами.
— У нас было предсвадебное путешествие на Бали. Местные жители, думая, что у нас медовый месяц, постоянно повторяли: «Honey Moon, Honey Moon». Всё было так романтично! Именно там я поняла, что это мой мужчина и я готова связать с ним свою жизнь, — рассказывала Татьяна.
Сперва супруги поселились в подмосковном доме родителей Павла, и Татьяна взяла на себя заботы по ремонту в спальне: как художница она хорошо разбиралась в вопросах дизайна. Позднее влюбленные приобрели отдельную квартиру неподалеку от близких. «Конечно, родителям хочется внуков, но они у нас понимающие, делают скидку на мою профессию. Правда, нет-нет, да и пошутят: «А не пора ли нам пора?», — делилась Морозова.
Желание родственников осуществилось: в
Не только Comedy Woman
Татьяна засветилась в фильме «Очень русский детектив» и в сериале «Универ», но ведь в основном ее знали как героиню Comedy Woman.
— Проект меня закалил и поставил, было много актерской практики. Я очень благодарна каждой девочке оттуда, мы пересекаемся, не дружба-дружба, но как коллеги. Я благодарна и моему сценическому образу, это мой хлеб, вся моя карьера на нем построена. Но то, что надо идти дальше, открывать в себе что-то новое, — вот с этим сложнее. Попробовать быть другой, когда тебя видят русской бабой... — рассуждала Морозова.
Почему же после 14 лет работы в шоу Татьяна отправилась в свободное плавание?
— Надо идти дальше. Есть сложности в отношениях в коллективе — это нормально, 14 лет девчонкам-лидерам трудно сосуществовать, все друг от друга устают. Надо идти на компромиссы, кто-то хочет, кто-то — нет. Ну вот я решила, что хочу чего-то нового. Был конфликт, определенные трудности, о которых я не буду говорить. Я воспринимала коллектив как вторую семью, но, уходя, поняла, что это мои коллеги. Мы все росли на проекте, столкновения логичны, кто-то больше терпел, кто-то меньше, — уклончиво отвечала актриса.
Бытовало мнение, что конфликт произошел у артистки именно с Натальей Еприкян. Морозова отмечала, что в какой-то момент выстроила с Натальей Андреевной отношения по типу «руководитель — подчиненный».
— Я как-то спросила у Наташи, в чем напряженность и раздражение, а она ответила: «Я к тебе относилась как к родному очень человеку, а при родных я могу проявлять эмоции». Меня это очень удивило, и я задумалась, — делилась Татьяна.
Морозова не сидела сложа руки: она озвучивала мультфильмы, вела реалити-шоу «#Яжемать», снялась в сериале «Родные», окончила актерские курсы Райкина.
— Я закрыла гештальт: раньше переживала, что мне не хватает профильного образования, считала себя бестолковой, недостаточно подкованной в теории», — поясняла артистка.
У Татьяны две мечты: переехать жить к морю и сняться в качественном сериале с сильным актерским составом. В прошлом году артистка заинтриговала поклонников, сообщив о желании эмигрировать в Европу, однако после отпуска в Словении вернулась в Россию. Этим летом Морозова отдыхала в Сочи, и пользователи предположили, что, вероятно, однажды она приобретет домик как раз в этом курортном городе.