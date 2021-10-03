«Русская баба» Татьяна Морозова: как она нашла мужа и ушла из Comedy Woman

Отношения с мужчинами

Татьяна всегда подчеркивала, что сила истинной русской женщины прежде всего кроется внутри. Именно поэтому на Морозову, которая как раз относила себя к категории сильных девушек, никто и никогда не поднимал руку. Лишь однажды в жизни звезды случилась ситуация, когда мужчина проявил агрессию в ее адрес. Да не просто агрессию — намерение изнасиловать.

— Мы отдыхали с подругой в Анапе, и ко мне стал приставать молодой человек. Подруга куда-то «ушуршала» с другим парнем, а я осталась одна. Я понимала, что молодой человек настроен решительно в том направлении, которое не может осуществиться вообще ни при каких обстоятельствах, и я сделаю всё, чтобы это не произошло. Он сказал, что проводит меня. Он был мусульманином, и мой мозг стал искать все возможные лазейки. Я сказала, что я тоже мусульманка, и спросила, что он хочет сейчас сделать: оскорбить, унизить меня? Он ответил: «Прости, я думал, ты русская». Вот какая разница? В итоге спокойно пошел меня провожать, а потом я перебежала дорогу под предлогом, что просто узнаю время, села в такси и сказала водителю: «Гони, пожалуйста!», — откровенничала артистка в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».