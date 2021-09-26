Уже не «один дома»: кино и реальная жизнь Маколея Калкина

Новости о повзрослевшем «Кевине» поклонников не радовали: 10 лет назад Маколею пророчили скорую смерть от передозировки в случае, если он не возьмется за ум и не завяжет с наркотиками. Рассказываем, как он избежал печального финала.

Звездная пора

Если артист чем-то и походил на Кевина, так это наличием кучи родственников: у Калкина было четыре брата и две сестры. Карьера главы семьи Кристофера Калкина на Бродвее рухнула, и неудивительно, что как только четырехлетнего Маколея приметили худруки Нью-Йоркской филармонии, мужчина взял на себя полномочия менеджера сына.



Из католической школы ребенок перешел в актерскую, и в середине 80-х дебютировал в кино в фильме «В полночный час», правда, не был даже упомянут в титрах. Более заметным оказалось участие в сериале «Уравнитель», ну а главная роль в картине «Дядюшка Бак» стала билетом в мир шоу-бизнеса. Дело в том, что именно тогда Джон Хьюз познакомился с Маколеем на площадке и понял: мальчик будет звездой.

Когда в голову Хьюза пришла идея снять комедию о мальчике, которого родители в суматохе забыли дома под Рождество, он вспомнил про Калкина. Справедливости ради, пробы всё же устроили, но никто из претендентов не был убедительнее Маколея. За роль Кевина актера номинировали на «Золотой глобус», он получил гонорар в сто тысяч долларов и звание «Ребенок года».