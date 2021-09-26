Уже не «один дома»: кино и реальная жизнь Маколея Калкина

Пик популярности актера пришелся на
Новости о повзрослевшем «Кевине» поклонников не радовали: 10 лет назад Маколею пророчили скорую смерть от передозировки в случае, если он не возьмется за ум и не завяжет с наркотиками. Рассказываем, как он избежал печального финала.
Звездная пора
Если артист чем-то и походил на Кевина, так это наличием кучи родственников: у Калкина было четыре брата и две сестры. Карьера главы семьи Кристофера Калкина на Бродвее рухнула, и неудивительно, что как только четырехлетнего Маколея приметили худруки Нью-Йоркской филармонии, мужчина взял на себя полномочия менеджера сына.
Из католической школы ребенок перешел в актерскую, и в середине
Когда в голову Хьюза пришла идея снять комедию о мальчике, которого родители в суматохе забыли дома под Рождество, он вспомнил про Калкина. Справедливости ради, пробы всё же устроили, но никто из претендентов не был убедительнее Маколея. За роль Кевина актера номинировали на «Золотой глобус», он получил гонорар в сто тысяч долларов и звание «Ребенок года».
Правда, создателя фильма «Один дома» обвинили в плагиате, ведь годом раньше вышла картина «3615 код Деда Мороза», повествовавшая о том, как мальчик оборонял дом от Санты-социопата. Однако до популярности американской комедии французскому триллеру было далеко.
Через год Калкин сыграл одного из главных героев в драме «Моя девочка», за что получил миллион долларов. При этом комедия «Поймет лишь одинокий» с участием Маколея провалилась в прокате, а триллер «Добрый сынок», где он резко изменил амплуа, не снискал одобрения критиков. Зато «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» окупился, и принес актеру рекордно большой гонорар в 4,5 миллиона.
Здесь-то и начались проблемы: за предлагаемые сыну однотипные комедийные роли Кристофер Калкин требовал миллионы, что не устраивало руководство киностудий. При этом за фильмы «Наравне с отцом», «Повелитель страниц» и «Богатенький Ричи» артиста номинировали на «Золотую малину». То ли его огорчило попадание в список номинантов на антипремию, то ли надоело играть похожих друг на друга героев, но Маколей заявил родителям, что подустал от съемок.
Мама, Патриция Брентрап, поддержала Калкина-младшего, а вот папа настаивал на том, чтобы сын продолжал работать. В итоге родители разругались в пух и прах. На фоне семейных распрей карьера подростка застопорилась: повлияли и скандалы продюсеров с Кристофером, и тот факт, что в образе капризного ребенка 14-летний Маколей уже выглядел нелепо. В любом случае Патриция заключила, что это горе-менеджер виноват в проблемах юного дарования, и отсудила у мужа опеку над детьми.
Личные драмы
По слухам, мама экранного Кевина Маккаллистера страдала неврастенией, а отец отдалился от детей после истории с судами.
— Все всегда неверно понимают, что я «освободился» от родителей. Я вычеркнул их имена из трастового фонда законным путем и нашел исполнителя, который смог бы присмотреть за моими финансами в случае, если кому-то захочется кусок этого пирога. Но потом оказалось, что я «развелся» с родителями. Я просто считал, что делаю всё правильно — вычеркиваю папино и мамино имя, чтобы мое мнение ни от кого не зависело. Когда я так поступил, всё закончилось в разы быстрее, — отмечал актер.
Маколей чувствовал себя брошенным и одиноким, и поддержку обрел только в романтических отношениях с подругой детства Рэйчел Майнер. Влюбленные поженились, когда им было по 17, пришлось просить письменного разрешения от родителей. Как часто бывает, юношеский брак просуществовал недолго — через пару лет супруги разошлись.
Весной 2002-го Калкин начал встречаться с Милой Кунис. Актриса была рядом, когда в семье Маколея произошла ужасная трагедия: в 2008-м старшую сестру артиста Дакоту сбила машина, и на следующий день она скончалась в клинике от полученных травм.
— Она сказала: «Мы посмотрели "Клубную манию", хотели тебя похвалить. Хочу, чтобы ты был сфокусирован и не терял энтузиазм». Я ответил: «Спасибо, ты тоже, иди спи». Потом она вышла купить энергетиков, а ее сбила машина, — откровенничал артист спустя годы. — Понимаете, в наш последний разговор она пожелала мне оставаться в фокусе и не терять энтузиазм.
Через два года на Калкина обрушился новый удар судьбы: Мила Кунис рассталась с ним. Лишь через шесть лет актриса призналась, что у нее было несколько причин для разрыва с возлюбленным.
— Он был суперпопулярным, — вспоминала звезда начало отношений с Маколеем в программе Говарда Стерна. — С ним нельзя было ходить по улице. Когда фанаты его видели, то кричали как сумасшедшие. Поклонники просто не знали, как реагировать. Но это нельзя было назвать нормальной реакцией на знаменитость. Она была неадекватной.
Мила признавалась, что вела себя глупо, и только после расставания осознала: ей просто нужно было время, чтобы разобраться в себе. Если Кунис разрыв показался болезненным, то для Калкина всё вылилось в глубокую депрессию. В Сети появились снимки нетрезвого Маколея, а потом по миру разлетелись слухи о его наркотической зависимости.
В 2012-м американские таблоиды сообщили, что звезда комедии «Один дома» превратил квартиру в наркопритон, и если продолжит в том же духе, то едва ли проживет дольше полугода. Представители актера назвали статью выдумкой и заверили, что с Маколеем все в порядке. Однако новости о смерти артиста появлялись в Сети с пугающей периодичностью, что заставляло поклонников беспокоиться.
— Я играл с огнем. Наверное так лучше всего будет выразиться. В то же время я никогда не был в рехабе или похожем месте. Мне никогда не приходилось «чистить» себя, — описывал былую зависимость Калкин.
Дружба с Майклом Джексоном
В 1991-м Маколей снялся в клипе Майкла Джексона Black or White, и с тех пор стал желанным гостем в особняке певца. Несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, актер считал поп-короля близким другом, и не раз выступал на стороне защиты в суде, когда Майкла обвинили в растлении малолетних.
Уже после смерти музыканта вышел компрометирующий фильм «Покидая Неверленд». Создатели картины уверяли, что Майкл их домогался. Так как Калкин был еще и крестным отцом детей Джексона, обвинения напрямую касались его близких.
— Он никогда и ничего мне не делал. И я не видел, чтобы он кому-то причинял вред. Сейчас — особенно в это неспокойное время — у меня нет никаких причин что-либо скрывать. Этого человека уже нет с нами. Если и есть подходящий момент, чтобы высказаться, то он — именно сейчас. И я говорю это не потому, что хочу казаться модным. Если бы мне было чем поделиться, я бы это сделал, — подчеркивал Маколей.
С чистого листа
В нулевые дела актера оставляли желать лучшего: роли в «Клубной мании», «Сексе на завтрак» и «Неправильном феррари» не смогли воскресить кинокарьеру, а основанная им пародийная рок-группа The Pizza Underground не раз освистывалась публикой, и распалась в 2016-м.
Прогресс наметился, когда Калкин начал активно сниматься в рекламе, эксплуатируя образ повзрослевшего Кевина Маккаллистера, запустил свое шоу Bunny Ears, и завел аккаунт в соцсетях. Удачным экспериментом оказалось участие в фильме «Земля перемен», а съемки в
Белая полоса наступила и в личной жизни актера.
— Мы с Брендой хотим завести ребенка, много практикуемся в этом деле, — признавался Маколей в прошлом году. — Высчитываем дни, смотрим на время. Ведь ничто не заводит тебя больше, чем момент, когда твоя леди заходит в комнату и говорит: «Дорогой, у меня овуляция».
Старания пары привели к ожидаемому результату: в апреле 40-летний Маколей стал папой. Символично, что дочку он назвал Дакотой — в честь погибшей сестры.
Похоже, поклонники могут спать спокойно: кумир детства снова в строю, снимается для обложек журналов, играет в кино, а главное — обрел семейное счастье. Остается лишь ждать, когда актеру выпадет шанс исполнить роль, способную затмить Кевина Маккаллистера. С учетом, как часто мы вспоминаем этого героя под Новый год, это будет непросто.