Разлука с ребенком, измены, вдовство. Как судьба испытывала актеров фильма «…А зори здесь тихие»

Актриса появилась в культовых картинах «Вечный зов», «Полынь — трава горькая», «Одиноким предоставляется общежитие», а в 90-е занялась политикой и общественной деятельностью. Казалось, неудачи преследовали ее только в личной жизни: все три брака закончились разводами.



В первый раз друзья буквально уговорили актрису выйти замуж за давнего ухажера, так что уже через три дня она подала на развод, а документов ждала полгода. В 1978-м артистку взял в жены коллега по цеху Олег Белов. Его Драпеко называла главной любовью в жизни, но брак рухнул из-за конкуренции супругов, когда их дочке Насте было четыре.

— Оставила второму мужу все. Уходила с паспортом и дочерью, но не жалею об этом. Потом все заработала сама. Выстроила новую жизнь, — отмечала звезда «…А зори здесь тихие».

Имени третьего супруга-политика Драпеко не называла.

— Есть такие люди, которые всю жизнь работают начальниками, он как раз из таких, — комментировала актриса. — В 1993 году я негативно высказалась в адрес Бориса Ельцина, после чего лишилась поста председателя комитета по культуре и туризму мэрии Санкт-Петербурга. Месяца три ждала ареста. С мужем тоже тогда развелась, чтобы не портить ему карьеру. Но мы до сих пор прекрасно общаемся. Я дружу с его дочерью, знакома с его новой женой.