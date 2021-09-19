Разлука с ребенком, измены, вдовство. Как судьба испытывала актеров фильма «…А зори здесь тихие»

Об актуальности ленты «…А зори здесь тихие» говорят и данные современных соцопросов, и тот факт, что в 2015-м вышла новая версия фильма с Петром Федоровым и Кристиной Асмус в ролях. Сравнивать два фильма бессмысленно, ведь затмить киношедевр Станислава Ростоцкого нельзя. Зато можно вспомнить актеров, полвека назад сыгравших бесстрашных военнослужащих, и их судьбы, полные личных драм и разочарований.
Андрей Мартынов — старшина Федот Васков
Мартынов стал актером из-за отца, который был инвалидом первой группы и занимался в драмкружке при обществе слепых. Со второго курса ГИТИСа артист ушел служить в войсках ПВО, так что вернулся к обучению лишь через три года. Получив диплом, Андрей Леонидович попал в труппу Московского ТЮЗа и начал сниматься в фильмах.
Роль старшины Васкова оказалась первой в кинокарьере Мартынова. Дебют, безусловно, удачный, ведь артист тут же получил всенародную известность. С неменьшим восторгом зрители встретили и следующего персонажа актера, Кирьяна Инютина из «Вечного зова». Затем были «Синдикат-2», «Факты минувшего дня», за которые Андрей Леонидович получил Госпремию, образ Малюты Скуратова в «Царе Иване Грозном».
В 90-е в отечественном кино наступил кризис, и Мартынов переключился на дублирование фильмов. На экране он в последний раз появился в 2010-м в образе слуги Никанора из картины «Сонька. Продолжение легенды».
1972-й стал судьбоносным годом для артиста не только из-за съемок в «…А зори здесь тихие»: на Берлинском фестивале он познакомился с немкой Франциской Тун. Влюбленные поженились, и вскоре у них родился сын Александр. Однако недолго прожив в Москве, Франциска пожелала вернуться домой и забрала мальчика с собой. Какое-то время Мартынову удавалось поддерживать связь с близкими, но годы и километры взяли свое. В 2017-м супруги развелись, а новые отношения Андрей Леонидович так и не построил из-за неугасших чувств к Тун. Разлуку 75-летнему актеру приходится терпеть и с наследником.
— Сын родился в Германии и всю жизнь являлся гражданином ФРГ, — делился артист в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». — Когда ему было шесть лет, мы с супругой решили, что он должен получить образование в Германии. Франциска говорила мне, что он очень страдал там, ведь немецкие пацаны дразнили его «русским» из-за фамилии. А он говорил: «Нет, я не русский, у меня мама немка!»
Ирина Шевчук — Рита Осянина
Для актрисы Киевской киностудии имени Довженко роль младшего сержанта Осяниной стала прорывом. Позднее ей достались ключевые персонажи в «Праве на любовь», «Я буду ждать…» и «Государственной границе». Карьеру Шевчук не бросила и в нулевые, так что продолжает сниматься до сих пор.
Во время учебы во ВГИКе Ирина Борисовна познакомилась с Талгатом Нигматулиным. Бурный роман закончился через два года: актриса узнала, что возлюбленный изменял ей с бывшей девушкой, и оборвала все контакты.
В 29 Шевчук вышла замуж за композитора Александра Афанасьева и уже родила ему дочку Сашу, когда прошлый избранник напомнил о себе. Случайная встреча обернулась вечером ностальгии, полным рассказов о былых чувствах. Тем тяжелее потом Ирине Борисовне было услышать новость об убийстве 35-летнего Талгата сектантами.
— Он приехал в Прибалтику с какими-то своими гуру. Они требовали с него деньги и забили до смерти. Он мог сопротивляться, но видно так были промыты мозги, что этого не сделал. Это страшно. Для меня это закрытая история. Я потом познакомилась с его женой Венерой, и даже она не подозревала, с какими страшными людьми он общается, — рассказывала артистка в программе «Судьба человека» канала
Новое потрясение ожидало актрису в 2013-м: единственная дочь Саша попала в аварию и несколько дней провела в коме, отчаянно борясь за жизнь. На реабилитацию ушли месяцы, после чего Александра вернулась к привычной жизни. В 2016-м она вышла замуж за продюсера Дмитрия Гузеева.
Елена Драпеко — Лиза Бричкина
За славу дебютантка заплатила немалую цену: практически обманом режиссер уговорил артисток сняться обнаженными в бане, и пикантная по меркам 70-х сцена крутилась в кинотеатрах по несколько раз за сеанс. В одном Ростоцкий оказался прав: спустя годы звезды ленты с удовольствием пересматривали эпизод, вспоминая, какими красивыми были.
Актриса появилась в культовых картинах «Вечный зов», «Полынь — трава горькая», «Одиноким предоставляется общежитие», а в 90-е занялась политикой и общественной деятельностью. Казалось, неудачи преследовали ее только в личной жизни: все три брака закончились разводами.
В первый раз друзья буквально уговорили актрису выйти замуж за давнего ухажера, так что уже через три дня она подала на развод, а документов ждала полгода. В 1978-м артистку взял в жены коллега по цеху Олег Белов. Его Драпеко называла главной любовью в жизни, но брак рухнул из-за конкуренции супругов, когда их дочке Насте было четыре.
— Оставила второму мужу все. Уходила с паспортом и дочерью, но не жалею об этом. Потом все заработала сама. Выстроила новую жизнь, — отмечала звезда «…А зори здесь тихие».
Имени третьего супруга-политика Драпеко не называла.
— Есть такие люди, которые всю жизнь работают начальниками, он как раз из таких, — комментировала актриса. — В 1993 году я негативно высказалась в адрес Бориса Ельцина, после чего лишилась поста председателя комитета по культуре и туризму мэрии Санкт-Петербурга. Месяца три ждала ареста. С мужем тоже тогда развелась, чтобы не портить ему карьеру. Но мы до сих пор прекрасно общаемся. Я дружу с его дочерью, знакома с его новой женой.
С тех пор артистка зареклась выходить замуж, сосредоточившись на карьере и дочери. Сейчас Елене Драпеко 72, но она по-прежнему не может сидеть без дела: занимается политикой, участвует в телепрограммах и дает комментарии о культурной жизни страны.
Ольга Остроумова — Женя Комелькова
В отличие от большинства коллег по «…А зори здесь тихие» Остроумова успела прославиться до участия в военной драме, снявшись в другом фильме Ростоцкого — «Доживем до понедельника». За «Любовь земную» и «Судьбу» артистка получила Госпремию СССР, в нулевые появилась в сериалах «Бедная Настя» и «Не родись красивой». Кроме того, звезда успешно занималась озвучиванием.
В конце 60-х Остроумова впервые вышла замуж — за сокурсника по ГИТИСу Бориса Аннабердыева, ставшего впоследствии режиссером-кинодокументалистом «Туркменфильма». Поначалу отношения держались на юношеской влюбленности, но после распределения по театрам брак дал трещину. К тому же Остроумова как раз встретила Михаила Левитина, в которого по-настоящему влюбилась.
У пары появились дети Ольга и Михаил, однако даже это не спасло брак, в котором муж не хранил верность жене. Следующим супругом Остроумовой стал Валентин Гафт. Они были знакомы со времен «Гаража», но поженились только в 1996-м. Как впоследствии признавалась актриса, сперва она испытывала к харизматичному коллеге лишь влюбленность, а уже потом возникли крепкие и серьезные чувства.
— Скажу очень откровенную вещь, может и не надо говорить ее перед миллионами зрителей. Это женское, наверное, у многих так было: мне хотелось досадить прежнему мужу. Вот Гафт… Я за него замуж вышла, он красиво ухаживал, — отмечала звезда в документальном фильме «Ольга Остроумова. Когда тебя понимают…»
Что бы ни думала актриса в начале отношений с Гафтом, в итоге брак оказался крепким и полным любви. Разлучить пару смогло лишь слабое здоровье Валентина Иосифовича: 12 декабря 2020-го 85-летний мужчина скончался от последствий перенесенного ранее инсульта.
— Могу сказать, что мне выпала честь и счастье прожить с этим человеком близко довольно много лет. Я старалась быть его защитницей, товарищем, другом. И знаете, от любви зрительской до ненависти один шаг. Я верю, что ни одно слово какого-то дурака не приведет вас к этому шагу. С вами этого не случится никогда. Спасибо тем, кто с нами в эти дни, — произнесла Остроумова на похоронах.
Ирина Долганова — Соня Гурвич
Роль Сони Гурвич так и осталась самой яркой в кинокарьере актрисы: ее фильмография насчитывает всего три проекта. Зато артистка уже полвека служит в Нижегородском ТЮЗе.
А ведь Станислав Ростоцкий уговаривал Долганову вернуться в Москву, чтобы продолжить сниматься. Отказалась Ирина Валерьевна по ряду причин: в Горьком (ныне — Нижний Новгород — прим. «СтарХита») у нее появились место в театре, муж и ребенок.
— Мама мне говорила: «Никогда не выходи замуж за артиста», — и я вняла ее совету. Мой Володя окончил университет, работал в городской администрации — занимался вопросами молодежи, потом ушел в бизнес, сейчас пенсионер, — рассказывала актриса несколько лет назад.
Об отказе от кинокарьеры Долганова не жалела.
— Как-то на встрече со зрителями спросили, чувствовала ли я себя в жизни абсолютно счастливой, — вспоминала актриса. — Ответила не раздумывая: «Два раза. Когда появился на свет мой сын Сережа. И во время съемок в «Зорях».
Екатерина Маркова — Галя Четвертак
Актриса родилась в семье писателей Георгия Маркова и Агнии Кузнецовой и, по-видимому, унаследовала их талант, ведь с 80-х начала работать сценаристом и издавать повести. Однако зрители знают Екатерину Георгиевну по ролям в фильмах «…А зори здесь тихие», «Дела сердечные», «Желаю успеха» и «Ты у меня одна».
Актерскую карьеру Маркова забросила из-за смены приоритетов: вскоре после успеха «…А зори здесь тихие» она вышла замуж за Георгия Тараторкина, родила сына Филиппа и дочку Анну и посвятила себя семье. Наследник стал кандидатом исторических наук и преподавателем, а вот Аня — артисткой.
Брак Тараторкина и Марковой считали идеальным, ведь за полвека никто не слышал об изменах или ссорах супругов. В последние годы жизни артист боролся с раком, а в феврале 2017-го умер в московской клинике, что стало ударом для жены. Двигаться дальше 74-летней актрисе помогают литературная деятельность и забота детей.
Людмила Зайцева — старший сержант Кирьянова
В 1967-м актриса промелькнула в эпизоде картины Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», а спустя пять лет получила главную роль в ленте «Здравствуй и прощай». В драме Станислава Ростоцкого артистке досталась второстепенная, но яркая героиня — помкомвзвода Кирьянова.
Гораздо позже, спустя 10 лет, Зайцева удостоилась Госпремии за фильм «Праздники детства». Не менее яркими оказались роли в «Маленькой Вере», «Знахаре» и «Тихом Доне». Правда, стоит отметить, что в период перестройки актриса надолго исчезла с экранов.
Звезда отличалась завидным постоянством: лишь однажды она вступила в брак — с режиссером Геннадием Ворониным. Супруги счастливо жили, пока 10 лет назад артистка не овдовела. «Он был очень сильным человеком, но скучал по работе, по призванию. Когда произошел инфаркт, а следом инсульт, он буквально потерял интерес к жизни. В больнице лежал отвернувшись к стене, ни с кем не разговаривал. Он тогда уже не хотел жить. Единственной радостью в тот период стало рождение внука Серафима, он его обожал», — рассказывала артистка о болезни избранника.
Больше замуж Зайцева не собирается, ведь, по ее мнению, заменить любимого мужа не сможет никто. Не чувствовать себя одинокой актрисе помогают дочка Василиса и внуки.