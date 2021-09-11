Одесская художница набила на спине портрет новосибирского художника Константина Ерёменко

Новосибирский художник Константин Ерёменко попал на спину известной одесской художницы Леры Фокиной. Портрет Ерёменко девушка нанесла почти на всю спину, эскиз она нарисовала сама.



Как заметила сама Лера, идея такой татуировки возникла очень внезапно, импульсивно и стихийно.



— Идея появилась во время личной переписки с Константином в «Фейсбуке». Я, конечно, понимаю, что люди в жизни могут отличаться от того, что представляют из себя в «Фейсбуке». Но мне он показался очень симпатичным как личность, мне понравились его взгляды и его отношение к жизни. Тут, как и в рисовании картины, приходит идея: сначала задумывается что-то небольшое, потом это перерастает в такой ком. Сначала я нарисовала его портрет, потом решила сделать небольшую татуировку, а мастер, которая должна была набивать тату, предложила сделать ее во всю спину. Я подумала и сказала: «А давай!», — рассказала корреспонденту НГС художница Лера Фокина.

