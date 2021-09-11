Одесская художница набила на спине портрет новосибирского художника Константина Ерёменко

Новосибирский художник Константин Ерёменко попал на спину известной одесской художницы Леры Фокиной. Портрет Ерёменко девушка нанесла почти на всю спину, эскиз она нарисовала сама.
Как заметила сама Лера, идея такой татуировки возникла очень внезапно, импульсивно и стихийно.
— Идея появилась во время личной переписки с Константином в «Фейсбуке». Я, конечно, понимаю, что люди в жизни могут отличаться от того, что представляют из себя в «Фейсбуке». Но мне он показался очень симпатичным как личность, мне понравились его взгляды и его отношение к жизни. Тут, как и в рисовании картины, приходит идея: сначала задумывается что-то небольшое, потом это перерастает в такой ком. Сначала я нарисовала его портрет, потом решила сделать небольшую татуировку, а мастер, которая должна была набивать тату, предложила сделать ее во всю спину. Я подумала и сказала: «А давай!», — рассказала корреспонденту НГС художница Лера Фокина.
Девушка подчеркнула, что обычные люди, когда видят на ее спине этот рисунок, буквально немеют от удивления и ничего не могут сказать. А люди творческие реагируют вполне адекватно. Два близких друга художницы к появлению на спине девушки мужского портрета тоже отнеслись спокойно.
— У меня свободные отношения. С одним любовником, когда мы встречаемся, всё это превращается в такой «Камеди-клаб». (Смеется.) А второму просто всё нравится, что со мной происходит. Я радуюсь, что меня окружают такие люди, — весело заметила художница.
Сам Константин Ерёменко узнал о том, что его портрет появится на спине украинской художницы, заранее.
— Я знаком был только с ее приятелем, который как-то приезжал в Новосибирск. Лично с ней в реальности не сталкивался, но в «Фейсбуке» общались мы давно. И вот как-то она сказала, что будет делать мою моську. А я человек скромный очень и начал ее отговаривать: непонятно, как будут реагировать люди, да и кто я такой в Одессе? В общем, как-то неловко было. Я же не очень публичный человек. (Смеётся.) А потом, когда увидел, мне всё понравилось. И теперь меня пучит от гордости, — шутливо заметил Константин Ерёменко.
Новосибирский художник Константин Ерёменко работает на Новосибирском авиаремонтном заводе. Осенью 2019 года написал и продал на аукционе за 23 тысячи рублей портрет якутского шамана Александра Габышева. В январе 2020 года нарисовал президента Владимира Путина в образе аятоллы Хаменеи, а в сентябре 2020 года устроил арт-акцию в Барабинске. Ерёменко известен также мультфильмом про ГУЛАГ, который он делал вместе с музыкантом из группы Yello.