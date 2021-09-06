Умер актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката. Причины смерти не уточняются.
Жан-Поль Бельмондо появился в кино в конце 1950-х, успех ему принесла роль Хамфри Богарта в фильме «На последнем дыхании». В первых своих картинах Бельмондо создал образ бунтаря с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актеров европейской молодежи. Среди известных картин — «Профессионал», «Чочара», «Чудовище», «Великолепный».
В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, после чего перестал работать в театре и кино, однако в 2008 году вернулся на экран — снялся в фильме «Человек и его собака» режиссера Франсиса Юстера. Окончательно актер ушел из кино в 2015 году.
Жан-Поль Бельмондо — обладатель Почетной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, премий «Золотой лев» и «Сезар».