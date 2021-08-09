83 региона претендуют на гранты в сфере культуры и искусства

Президентский фонд культурных инициатив получил
Напомним, конкурс был объявлен в начале лета. Впервые претендовать на него могли индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. От НКО пришло 37,4% заявок, на долю ИП приходится еще 26%.
Проекты подавались в восьми тематических направлениях. Самыми стали «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (33,4% заявок), «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (24,6% заявок), «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (10,7% заявок). Больше всего заявок пришло из Москвы и Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан, Белгородской области, Башкортостана, Красноярского края, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей. Заявки поступили из 83 регионов.
Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Деньги будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер после того, как эксперты проверят все заявки.