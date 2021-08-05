«Пойдем в зал»: 10 глупых ошибок в речи, которые выдают провинциальность (фраза «привет всем» погубит вас)

Все мы хотим говорить грамотно, остроумно шутить и отвечать на реплики уместно, а не глупо. Неприятно прослыть деревенщиной в кругу приличных людей, даже если кто-то действительно перебрался в большой город из глубинки. Грамотная письменная и устная речь — залог вашего успеха в любой сфере жизни. Порой сложно уследить за словом, а оно, как известно, не воробей. Мы поговорили с экспертами по технике и постановке речи и попросили их назвать самые частые речевые провалы, а заодно выяснили, как повысить уровень грамотности и научиться говорить красиво.
10 ошибок, которые всё портят
Тренер по технике речи и постановке голоса Анастасия Саворенко говорит, что в первую очередь провинциальные обороты выдают «оканье» и «гэканье». Оканье — это фонетическая особенность ряда восточнославянских диалектов, которая состоит в различии безударных гласных звуков «о» и «а»: произнесите вслух слово «вода», нам привычно слышать «а» — «вада», а гость из Вологодской провинции будет уверенно выговаривать «о», что будет резать нам слух, сравните сами. Известно, что, например, в Ивановской, Архангельской, Вологодской и других северных областях — окают, а в Московской, Тульской, Смоленской и Рязанской — акают, растягивая гласную. Коренного москвича можно узнать по-коронному «Как Маасква похорошела».
Гэканье — одно из самых ярких отличий южного наречия (Рязань, Курск, Воронеж, Белгород). В лингвистике это явление называется фрикативное «г», обозначается как греческая гамма — γ, а произносится как мягкое «хэ». Чаще всего это оглушение звука «г» в конце слова перед гласной.
— Я по первому образованию этнограф, мы очень глубоко изучали диалекты. Например, Вологду можно легко распознать по оканью. Юг России — по гэканью. Пермский край — по интонационному хвостику в конце слов. Кстати, этот же дефект можно услышать у неуверенных в себе людей, как будто человек не утверждает, а спрашивает. Сама я ничего не имею против диалекта, наоборот, я за его сохранность, но только на исторической территории, — говорит эксперт.
Образцовой для России считается московская речь.
— Если, например, в Сибири мы скажем: «сАмАлет», то в Москве, по правилам орфоэпии, мы должны сказать «сЫмыЛет», «мЫлыко», — приводит пример Анастасия Саворенко. Чтобы понять, нужно проговорить вслух, желательно, чтобы это сделали одновременно сибиряк и коренной москвич, если у вас есть такие в знакомых — позвоните и спросите.
— Также очень часто можно услышать: «Я с Новосибирска», хотя надо: «Я из Новосибирска». Заходя в аудиторию, ни в коем случае нельзя говорить: «Привет всем!». Мы должны сказать: «Приветствую вас, господа», например. Есть хороший пример слов, который сразу же определяет ваше место жительства. Так как я сама из Томска, вы знаете, мы говорим «мультифора», Центральная же Россия скажет «файл», — говорит Анастасия Саворенко.
Тренер по технике речи и педагог по ораторскому мастерству и публичным выступлениям Грета Сабурова привела несколько примеров слов и фраз, в которых чаще всего люди допускают ошибки. «Ложить» и «покласть»: без приставки вариант «ложить» не употребляется — положить книгу на стол, в свою очередь «класть» употребляется исключительно без приставок — «я кладу книгу на стол».
Часто мы задумываемся, как сказать правильно — «текёт» или «течёт». Запоминаем: течёт — глагол в
«Ихний» и «евоный» также доводят до состояния дергающегося глаза, таких слов в языке не существует: только «их» и «его». Варианты «до свидание» и «день рождение» также недопустимы, в обоих случаях на конце буква «я».
Употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов выдаст принадлежность к глубинке, особенно если это касается сферы финансов: «денежка», «скидочка» — часто встречаемый пример у мастеров по «ноготочкам». Фраза «выбраться в город» также не украсит вашу речь, если только вы действительно не выбрались в большой город из родного села.
Привычка называть большую комнату залом — «пойдем в зал» — пришла к нам с давних времен. C этим словом ассоциируется что-то из прошлых веков, с местом, где проводили балы, но никак не комната с диваном, ковром и огромным шкафом, где стоит телевизор.
Как повысить грамотность
— Уровень грамотности снижается от того, что мы перестали читать книги вслух, последний раз мы это делали на уроках литературы в третьем классе. Это нормально. Кроме того, во многих текстах существует масса грамматических и стилистических ошибок, которые мы непроизвольно считываем, — говорит Грета Сабурова.
Для повышения грамотности устной и письменной речи оба эксперта рекомендуют читать больше книг не только вслух, но и просто так, без проговаривания написанного. Грета Сабурова советует читать русскую классику. Эксперт уверена, что из всего многообразия не составит труда найти то, что будет по душе, не стоит насиловать себя чтением «Войны и мира» Льва Толстого, если вам не нравится. Почитайте Ивана Тургенева, например.
Чтение вслух помогает красиво и грамотно формулировать мысли, избавляет от слов-паразитов, выстраивает мелодику речи, мы учимся интонировать, чтение вслух обогащает словарный запас и активирует спящий. Известно, что человек знает около 80–100 тысяч слов, но в речи использует лишь 8–10 тысяч.
— Начинать можно с 2–3 страниц в день, постепенно увеличивая количество страниц. Спустя время вы увидите разницу и в словарном запасе, и в голосе. Могу посоветовать замечательную книгу Норы Галь (ее еще называют мамой «маленького принца») «Слово Живое и Мертвое». В ней говорится о том, как важно различать разговорную речь и письменную. Действительно, в разговорной речи мы не должны соблюдать каждую запятую и выговаривать буквы так, как они пишутся. Многие совершают здесь ошибки. Для того чтобы начать говорить, нужно просто начать, пробовать, не бояться ошибки. Всем своим ученикам я советую относиться к учебе и заданиям как к игре. Это понижает степень важности и помогает нам расслабиться. Немаловажно учиться у великих и слушать их. Если мы будем хоть 24 часа в сутки заниматься техникой речи, а наш круг общения будет позволять себе ошибки, слова-паразиты, неречевое дыхание, мы долго будем стоять на месте, — говорит Анастасия Саворенко.
Грета Сабурова советует слушать аудиокниги с профессиональными дикторами, которые правильно выговаривают слова, ударения, читают с нужной интонацией. А если вы сомневаетесь в ударении в том или ином слове, просто проверьте его через специальное приложение, которое можно скачать на телефон — их много.
Что еще почитать по теме
Липофреник на эскападе: 7 опасных слов, которые не стоит употреблять, чтобы казаться умнее (проверьте себя).
Узбагойся, любимка: мы нашли самые раздражающие слова и узнали, почему они всех бесят.
Тест для разборчивых: 11 пар слов, значения которых все путают.