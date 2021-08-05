«Пойдем в зал»: 10 глупых ошибок в речи, которые выдают провинциальность (фраза «привет всем» погубит вас)

— Я по первому образованию этнограф, мы очень глубоко изучали диалекты. Например, Вологду можно легко распознать по оканью. Юг России — по гэканью. Пермский край — по интонационному хвостику в конце слов. Кстати, этот же дефект можно услышать у неуверенных в себе людей, как будто человек не утверждает, а спрашивает. Сама я ничего не имею против диалекта, наоборот, я за его сохранность, но только на исторической территории, — говорит эксперт.

Образцовой для России считается московская речь.

— Если, например, в Сибири мы скажем: «сАмАлет», то в Москве, по правилам орфоэпии, мы должны сказать «сЫмыЛет», «мЫлыко», — приводит пример Анастасия Саворенко. Чтобы понять, нужно проговорить вслух, желательно, чтобы это сделали одновременно сибиряк и коренной москвич, если у вас есть такие в знакомых — позвоните и спросите.

— Также очень часто можно услышать: «Я с Новосибирска», хотя надо: «Я из Новосибирска». Заходя в аудиторию, ни в коем случае нельзя говорить: «Привет всем!». Мы должны сказать: «Приветствую вас, господа», например. Есть хороший пример слов, который сразу же определяет ваше место жительства. Так как я сама из Томска, вы знаете, мы говорим «мультифора», Центральная же Россия скажет «файл», — говорит Анастасия Саворенко.