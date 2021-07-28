Художница нарисовала на гараже сибирячки героев сказки «Алиса в Стране чудес» — смотрим, что получилось

Жительница Новосибирска Юлия Морозова поделилась фотографиями своего гаража, который совместно с подругой-художницей оформила в стиле сказки «Алиса в Стране чудес». Корреспонденту НГС она рассказала об идее и создании необычного рисунка и реакции других людей на сказочное художество.



Юлия рассказала, что со своей подругой, Анастасией Латынцевой, вместе училась в вузе. Девушки окончили художественно-графический факультет Новосибирского педагогического университета. Затем Юлия сменила профессию и начала работать совсем в другой области, а Анастасия же продолжила рисовать.