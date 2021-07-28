Художница нарисовала на гараже сибирячки героев сказки «Алиса в Стране чудес» — смотрим, что получилось

Жительница Новосибирска Юлия Морозова поделилась фотографиями своего гаража, который совместно с подругой-художницей оформила в стиле сказки «Алиса в Стране чудес». Корреспонденту НГС она рассказала об идее и создании необычного рисунка и реакции других людей на сказочное художество.
Юлия рассказала, что со своей подругой, Анастасией Латынцевой, вместе училась в вузе. Девушки окончили художественно-графический факультет Новосибирского педагогического университета. Затем Юлия сменила профессию и начала работать совсем в другой области, а Анастасия же продолжила рисовать.
— Ранее она часто работала с различными ЖЭУ. Например, разрисовывала трансформаторные будки в Академгородке. Но так как в связи с коронавирусом муниципальных заказов стало меньше, она сказала: «У меня много свободного времени, я уже всем подругам нарисовала что-нибудь, а тебе что нарисовать?» А мой гараж как раз требовал покраски — был лишь обработан от ржавчины, а хотелось придать ему цвет. Во-вторых, на ровной и крупной поверхности, на металле, рисовать удобнее, чем на стенах, — поделилась Юлия.
Выбор рисунка потребовал какого-то времени — девушки не могли сойтись на одном варианте. А потом Юлия случайно увидела у подруги в соцсетях рисунок из «Алисы в Стране чудес».
— Я сильно захотела сюжет оттуда! Выбрали довольно удивленное выражение лица для Алисы, потому что для меня это отражение ее сути. Она удивляется всему происходящему. Хотя, наверное, это смотрится довольно забавно в нашем поселке Тулинском. Она забавно озирается на окружающие нас двухэтажки, так что, возможно, эта картина имеет какой-то второй подтекст, — смеется Юлия.
Основу, по словам сибирячки, рисовала Анастасия, а сама Юлия помогала ей прорабатывать детали — волосы, кресло, часы, цепочки и прочее.
В общей сложности рисование сказочного сюжета заняло всего четыре дня, но из-за занятости и графика девушки завершали граффити с мая. Стоимость красок для этой работы составила около двух тысяч рублей, делится Юлия.
— Люди забавно реагируют. У нас здесь специфический контингент, но они все хвалили работу, удивлялись. Для нас с подругой было удивительно, что люди не воспринимают живопись в деталях. Сначала мы завершили первый этап рисования, без мелких подробностей, когда были лишь Алиса и Кот, затем приступили ко второму этапу, с деталями, а люди стали удивляться: «Вы что, опять рисуете?» То есть для них это уже была завершенная полноценная картина, хотя она была простой и непроработанной. Для людей любая живопись — чудо какое-то, что ли. Они удивлялись и восхищались, — подытожила сибирячка.
На самом деле новосибирцы нередко прибегают к необычным художественным решениям в городской архитектуре, чтобы сделать ее ярче и приятнее. В мае прошлого года НГС писал об особенном стиле росписей на Северо-Чемском.