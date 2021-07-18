«Дрались за возможность пасти коров»: как модель-андрогин из российской деревни попал в итальянский Vogue

«Я женат на своей работе»

— Мы с тобой уже встречались год назад, и тогда ты находился в процессе записи обучающего курса для моделей, что изменилось за это время в твоей жизни?



— Этот год меня как будто ангел хранитель ото всех опасностей оберегал. Я начал записывать новый масштабный курс и решил сделать это в разных городах страны, и каждый раз, когда я покидал город, там начинал твориться какой-то ужас. В личной жизни всё также глухо. У меня часто случаются свидания, но закрепиться в отношениях с каким-то человеком пока не выходит. Я женат на своей работе. У меня постоянные съемки, разъезды и вклиниться в мой график очень сложно.



— Какие проекты ты планируешь представить в будущем?



— Сейчас мой самый большой и личный проект связан с переездом. Я планирую остаться жить в Москве или Сочи. Первый город цепляет меня своим ритмом. Там уже есть три моих команды, с которыми мы постоянно работаем. Сочи же близок мне именно из-за климата и красоты природы. Просто я начинаю понимать, что в Самаре моя работа сводится к нулю, и сюда я уже приезжаю, грубо говоря, в отпуск.