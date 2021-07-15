Умер музыкант и актер Пётр Мамонов

Пётр Мамонов родился в 1951 году. В 1979 году будущий артист окончил Московский издательско-полиграфический техникум, а в 1980 — основал группу «Звуки Му». Дебютный альбом «Простые вещи» вышел только в 1988 году, тогда же был записан альбом «Крым», до этого группа только выступала. В 1989 году Мамонов распустил группу. Позже он собирал ее снова в разных составах.

В 1990 году вышел фильм Павла Лунгина «Такси-блюз», где Мамонов сыграл одну из главных ролей. В 1992 году состоялся дебют Петра Мамонова в качестве театрального актера — в спектакле «Лысый брюнет» Московского драматического театра им. К. С. Станиславского. В 1995 году артист переехал жить в деревню, сам он признавался, что в тот момент утратил смысл жизни. Там он впервые начал ходить в местную церковь, став в конце концов глубоко православным человеком. В это же время он работал над моноспектаклем «Есть ли жизнь на Марсе?», который позже шел в том же театре.

В 2005 году на экраны вышел фильм «Пыль», где Пётр Мамонов сыграл одну из главных ролей, в 2006 году — «Остров», где он играет юродивого монаха, который много лет пытается замолить свой грех. Участие в фильме принесло артисту награды «Ника» и «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль. Сам фильм взял по шесть статуэток обеих премий в различных номинациях. После «Острова» Мамонова ждал рост популярности, за ним последовала роль в фильме «Царь» и другие. Также он продолжал концертную деятельность.