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82 региона уже подали заявки на гранты в сфере культуры и искусства

Прием документов завершается 30 июля

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Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям

Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям

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Заявки на гранты Фонда культурных инициатив уже подали авторы из 82 регионов страны. Среди самых активных — жители Башкирии, Иркутской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, отметили в фонде. Среди соискателей грантов — различные студии творчества, форумы классического и современного искусства, библиотеки, музеи, организаторы фестивалей.

Прием заявок продлится до 30 июля через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив. Часть уже поданных заявок одобрена и зарегистрирована, часть отправлена на доработку.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в текущем году выделено 3,5 млрд рублей. Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

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грантискусствоПрезидентский фонд культурных инициатив
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