82 региона уже подали заявки на гранты в сфере культуры и искусства

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в текущем году выделено 3,5 млрд рублей. Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».