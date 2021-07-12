82 региона уже подали заявки на гранты в сфере культуры и искусства

Заявки на гранты Фонда культурных инициатив уже подали авторы из 82 регионов страны. Среди самых активных — жители Башкирии, Иркутской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана, отметили в фонде. Среди соискателей грантов — различные студии творчества, форумы классического и современного искусства, библиотеки, музеи, организаторы фестивалей.
Прием заявок продлится до 30 июля через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив. Часть уже поданных заявок одобрена и зарегистрирована, часть отправлена на доработку.
Фонд культурных инициатив создан