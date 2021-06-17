«Похуже "Новичка"». Дмитрий Быков о том, что предпочел бы физическую травлю той, что ему могли бы устроить

— Евгений Ройзман попросил ведущих писателей России объединиться и потребовать расследование вашего отравления…



— Я попросил его этого не делать, потому что я не хочу восприниматься как жертва. Я никогда не был жертвой. Я не хочу сказать, что я всегда был победителем (кстати, здесь-то я оказался победителем, спасибо жене и врачам). Но я никоим образом не рассматриваю это как повод для писательского обращения.



Я не хочу, чтобы писатели мне потом говорили: вот, я за тебя подписывался, а ты говоришь то-то и то-то, что мне не нравится. Я не хочу быть обязанным никаким писателям. Когда я обратился к Марье Васильевне Розановой, дай ей Бог здоровья в ее 82 года, она сказала мне: «Димочка, не обольщайтесь. Людей, сочувствующих вам, можно пересчитать по пальцам рук. Писателей из них — по пальцам одной руки». Так что я не обольщаюсь.



— Вы сами не думали писать заявление?



— Зачем? Я трижды писал заявление, я же третий раз женат. Других заявлений я не подавал никогда.

