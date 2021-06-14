«Все любят русских»: уральская циркачка переехала в Майами, и ее снимают фотографы Анджелины Джоли

— Как вам кажется, вас нанимают благодаря внешности или благодаря навыкам?



— Думаю, и то, и другое. В этой индустрии всё оказывается взаимосвязано. Ну а славянская красота — самая популярная. Все любят русских. Америка — не исключение.



— Америка или Россия?

