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«Все любят русских»: уральская циркачка переехала в Майами, и ее снимают фотографы Анджелины Джоли

Интервью с девушкой, которая прилетела в США с 400 долларами в кармане и осталась там навсегда

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Впервые Анна прилетела в Америку в <nobr class="_">2016 году</nobr>

Впервые Анна прилетела в Америку в 2016 году

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Анна Булеева из Качканара — небольшого уральского городка, известна в США как Anna Vladiii — исполнительница трюков, артистка и модель. Ее ник — сокращение от простой Анны Владимировны, однако на этом сходство Анны с типичными свердловчанками заканчивается: в ее портфолио — съемки в клипах и фотосессии с именитыми фотографами, а в планах — кино и большие амбиции.

— Акробатика — это семейное?

— Мои родители всю жизнь работали на ГОКе: папа — машинист, мама — электрик. Они к спорту не имеют никакого отношения, а меня в 12 лет подружка привела на занятия в цирковую студию. К слову, 12 для этого искусства считается очень поздним возрастом, к тому же тогда я проходила туда всего неделю. Было как-то некомфортно, и я бросила. Но через год вернулась и загорелась.

Я поняла, что это мое, занималась в студии, занималась дома, целыми днями пыталась делать всякие перевороты и трюки. Ходила на все тренировки, на все выступления. Меня иногда принимают за гимнастку, но это неправильно, я из цирка. Мой жанр — каучинг, это вид акробатики, завязанный на гибкости. Вдобавок я работала с хулахупами, с воздушными кольцами, еще с чем-то. Мой цирковой коллектив назывался — и, надеюсь, сейчас называется — «Калейдоскоп». Но точно сказать не могу, я очень давно не была в России.

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— Когда были, чем вы занимались? Было в России что-то, похожее на США?

— Мы с «Калейдоскопом» старались организовывать выступления, но, как правило, они оставались в пределах города. Выезжать куда-то не было денег. Мои главные российские достижения — это победы на нескольких фестивалях. В семнадцать я переехала в Екатеринбург учиться и тут начала работать в цирке. Мы с ним ездили по Уралу и Сибири. Мне это нравилось. Куда бы меня ни заносило, я оказывалась самой гибкой, и это всегда помогало. Знаете, даже глядя на коллективы по всему миру — на американские цирки, на Дю Солей, я делаю вывод, что самые профессиональные и артистичные циркачи — это люди из стран бывшего СССР. Самые красивые, самые гибкие — это мы.

— Как вы решили переехать в США?

— Я всегда много путешествовала. Это у нас семейное — моя сестра, например, живет в Каире. В первый раз в Америку я прилетела в 2016 году. Почти случайно. Визу я сделала, чтобы поехать за компанию с подружкой: она ехала с детьми, а я на тот момент рассталась с молодым человеком. Захотелось скрасить грусть путешествием. Мы прилетели, и подруга задержалась лишь на неделю. Я — почти на полгода. А затем, после перерыва, прилетела снова и осталась навсегда.

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— Было сложно?

— С собой у меня было 400 долларов, и, чтобы вы понимали ситуацию, номер в отеле стоил порядка 200. Так что на первое же утро у меня осталась всего половина суммы. Вдобавок я плохо знала язык. Когда пришла пора решать, что делать, я подсобрала деньги и сняла койку в хостеле. Спустя время я сумела найти себе целую съемную комнату, и это было настоящим праздником. В Америке одному сложно. Нужно узнавать правила, понимать, как всё работает. А с работой было, мягко говоря, нелегко. Сама я никого не знала, а те компании, которые работают на развлечения и создают шоу, уже давно были заняты. Пробиться туда без связей сложно. Никто не хочет брать в штат нового человека и тем самым рисковать. Но я сидела и упрямо писала всем подряд и постепенно там, сям понаходила себе разные занятия. Сначала были праздники вроде свадьб и бармицв, потом клубы, рестораны, и завертелось. Вскоре я уже снималась для реклам, с разными фотографами — включая тех, которые снимают Анджелину Джоли и ангелов Victoria's Secret. Со многими из этих фотографов у меня сохранились дружеские отношения. Такие задачи — это всегда интересно, всегда по-разному.

— Например?

— Я работаю с разными компаниями, так что и проекты разные. В основном это entertainment-компании — они организуют мероприятия, концерты, свадьбы. Заказчики нанимают персонал, танцоров, украшателей залов — и меня. Это не то же самое, что аниматоры на праздниках. Мне платят за то, что я исполняю свои номера: как правило, воздушные или каучинг. У меня есть партнерша, с которой мы ставим акробатику. Также я работаю в ресторанах и клубах, на любой работе, связанной с шоу.

— Ваши заказчики — это какие-то звезды или обычные люди?

— Скорее второе. Подобные праздники в США не являются чем-то сверхдорогим, услуги entertainment-компаний доступны для многих. Со знаменитостями проще пересечься в продакшене.

— Это реклама, клипы, видео?

— Да. Рекламировала я всякую ерунду — например, мини-стореджи на Манхэттэне. Стореджи — это компании для хранения вещей, на Манхэттэне они нужны, так как там у многих очень маленькие квартиры. Рекламу, по-моему, показывали на «Нетфликсе». Иногда я бывала в эпизодических ролях фильмов… Уже не помню каких. Однажды меня с партнершей даже снимали в качестве кого-то вроде стриптизерш. Мы были в одежде, но дело было на сцене, на которой мы якобы танцевали. В сфере музыкальных клипов я работаю с разными рэперами — да и не только с ними. Со всеми, кто платит деньги. Но рэперы — это отдельная тема. Они не отличаются от своих публичных образов, с ними всё именно так, как в клипах. Хип-хоп в США очень популярен, и я тоже его люблю. Так что эта работа — одна из моих любимых.

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— Как вам кажется, вас нанимают благодаря внешности или благодаря навыкам?

— Думаю, и то, и другое. В этой индустрии всё оказывается взаимосвязано. Ну а славянская красота — самая популярная. Все любят русских. Америка — не исключение.

— Америка или Россия?

— Везде есть свои плюсы и свои минусы. И в России, и в Америке я согласна не со всем. В Америке большие налоги, очень дорогая медицина и образование. Здесь я четыре года не видела свою мать. Но Америка нравится мне за обилие возможностей. Если ты к чему-то стремишься, если у тебя есть цели и ты готов работать, то у тебя здесь очень много перспектив. Несмотря на статус, возраст и финансовое положение. Мигрант, не мигрант — ты можешь многого здесь добиться. Главное — работать. Нет барьеров или ограничений, гораздо меньше напряга про замуж или «пора детей». Меньше давления и за счет этого больше желания работать и развиваться. Если сравнивать с Россией, то… То здесь каждый выражается так, как он хочет, и никто не будет тыкать в тебя за это пальцем. Всем без разницы. Многие различия — это не хорошо и не плохо, это такое воспитание, такая культура. Например, здесь принято улыбаться и здороваться, каждый второй при встрече будет говорить, какая у тебя красивая прическа, какая классная юбка, как ты классно выглядишь. И хотя это не значит, что люди реально так думают, это всё равно приятно слышать. Я люблю Россию. Я русская, я родилась там и выросла, у меня там семья. Именно в России я сумела бесплатно походить на кучу секций: и на цирковое, и на танцы, и на легкую атлетику. Это огромный плюс. В США вы не встретите бесплатных занятий для детей. Но я люблю эту страну, и сейчас она для меня — дом.

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— Что вам нравится в США?

— Америка везде разная. Каждый город отличается от предыдущего. Три года я прожила в Нью-Йорке, но Нью-Йорк или Лос-Анджелес — это вовсе не вся Америка. Менталитет в маленьких штатах гораздо добрее и спокойнее. Если бы не мои карьерные амбиции, то моим любимым штатом для жизни был бы Техас. Мне очень нравится местная природа — ты можешь путешествовать по Америке годами и каждый раз видеть что-то новое. Каньоны, парки, разные города и люди — я была уже в 40 штатах и планирую посетить их все. В России тоже много красивых мест, страна огромна, но уровень сервиса и туризма, скажем так, разный. Я никогда не делю людей на американцев или русских, черных или белых. По крайней мере, стараюсь не делить. Никогда здесь я не встречалась ни с расизмом по отношению ко мне, ни с проявлением какой-то политической неприязни. Не бывает такого, чтобы после фразы «я русская» меня кто-то оскорбил. Возможно, это потому, что я женщина, но я встречаю только хорошее и уважительное отношение. Хотя верю, что по отношению к русским существуют разные формы дискриминации.

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— Карьерные амбиции — это какие?

— Я хочу пробовать себя больше в направлении продакшена: быть в рекламе, в кино. С начала пандемии я переезжала то туда, то сюда. Не знала, где мне остаться. С января живу в Майами, но и здесь оседать не планирую. Впереди — Лос-Анджелес. Думаю, там больше перспектив для будущего. Я понимаю, что это не будет так просто. Но — вдруг. И, конечно, мне хотелось бы развивать свой инстаграм. Фотографии и видео — одна из любимых частей моей работы. В общем, я хочу больше путешествовать, а там уже видно будет.

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