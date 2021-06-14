«Все любят русских»: уральская циркачка переехала в Майами, и ее снимают фотографы Анджелины Джоли

Анна Булеева из Качканара — небольшого уральского городка, известна в США как Anna
— Акробатика — это семейное?
— Мои родители всю жизнь работали на ГОКе: папа — машинист, мама — электрик. Они к спорту не имеют никакого отношения, а меня в
Я поняла, что это мое, занималась в студии, занималась дома, целыми днями пыталась делать всякие перевороты и трюки. Ходила на все тренировки, на все выступления. Меня иногда принимают за гимнастку, но это неправильно, я из цирка. Мой
— Когда были, чем вы занимались? Было в России что-то, похожее на США?
— Мы с «Калейдоскопом» старались организовывать выступления, но, как правило, они оставались в пределах города. Выезжать куда-то не было денег. Мои главные российские
— Как вы решили переехать в США?
— Я всегда много путешествовала. Это у нас семейное — моя сестра, например, живет в Каире. В первый раз в Америку я прилетела в
— Было сложно?
— С собой у меня было 400 долларов, и, чтобы вы понимали ситуацию, номер в отеле стоил порядка 200. Так что на первое же утро у меня осталась всего половина суммы. Вдобавок я плохо знала язык. Когда пришла пора решать, что делать, я подсобрала деньги и сняла койку в хостеле. Спустя время я сумела найти себе целую съемную комнату, и это было настоящим праздником. В Америке одному сложно. Нужно узнавать правила, понимать, как всё работает. А с работой было, мягко говоря, нелегко. Сама я никого не знала, а те компании, которые работают на развлечения и создают шоу, уже давно были заняты. Пробиться туда без связей сложно. Никто не хочет брать в штат нового человека и тем самым рисковать. Но я сидела и упрямо писала всем подряд и постепенно там, сям понаходила себе разные занятия. Сначала были праздники вроде свадьб и бармицв, потом клубы, рестораны, и завертелось. Вскоре я уже снималась для реклам, с разными фотографами — включая тех, которые снимают Анджелину Джоли и ангелов Victoria's Secret. Со многими из этих фотографов у меня сохранились дружеские отношения. Такие
— Например?
— Я работаю с разными компаниями, так что и проекты разные. В основном это entertainment-компании — они организуют мероприятия, концерты, свадьбы. Заказчики нанимают персонал, танцоров, украшателей
— Ваши заказчики — это какие-то звезды или обычные люди?
— Скорее второе. Подобные праздники в США не являются чем-то сверхдорогим, услуги entertainment-компаний доступны для многих. Со знаменитостями проще пересечься в продакшене.
— Это реклама, клипы, видео?
— Да. Рекламировала я всякую ерунду — например, мини-стореджи на Манхэттэне. Стореджи — это компании для хранения вещей, на Манхэттэне они нужны, так как там у многих очень маленькие квартиры. Рекламу, по-моему, показывали на «Нетфликсе». Иногда я бывала в эпизодических ролях фильмов… Уже не помню каких. Однажды меня с партнершей даже снимали в качестве кого-то вроде стриптизерш. Мы были в одежде, но дело было на сцене, на которой мы якобы танцевали. В сфере музыкальных клипов я работаю с разными
— Как вам кажется, вас нанимают благодаря внешности или благодаря навыкам?
— Думаю, и то, и другое. В этой индустрии всё оказывается взаимосвязано. Ну а славянская
— Америка или Россия?
— Везде есть свои плюсы и свои минусы. И в России, и в Америке я согласна не со всем. В Америке большие налоги, очень дорогая медицина и образование. Здесь я четыре года не видела свою мать. Но Америка нравится мне за обилие возможностей. Если ты к чему-то стремишься, если у тебя есть цели и ты готов работать, то у тебя здесь очень много перспектив. Несмотря на статус, возраст и финансовое положение. Мигрант, не
— Что вам нравится в США?
— Америка везде разная. Каждый город отличается от предыдущего. Три года я прожила в Нью-Йорке, но Нью-Йорк или Лос-Анджелес — это вовсе не вся Америка. Менталитет в маленьких штатах гораздо добрее и спокойнее. Если бы не мои карьерные амбиции, то моим любимым штатом для жизни был бы Техас. Мне очень нравится местная
— Карьерные амбиции — это какие?
— Я хочу пробовать себя больше в направлении продакшена: быть в рекламе, в кино. С начала пандемии я переезжала то туда, то сюда. Не знала, где мне остаться. С января живу в Майами, но и здесь оседать не планирую.