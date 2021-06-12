В России установили рекорд по числу участников онлайн-игры

В честь Дня России общество «Знание» провело квиз-марафон, который установил рекорд по числу онлайн-участников — более восьми тысяч человек из 315 городов сражались одновременно в отборочном туре. Рекорд уже зафиксировали в Книге рекордов России.
Команды соревновались в знании истории и географии, науки, культуры, искусства и спорта. Самыми эрудированными и сообразительными стали команды из Йошкар-Олы, Москвы, Стерлитамака, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. 500 команд, получивших наибольшее количество баллов, будут приглашены к участию в следующем этапе квиз-марафона «Знание», где им предстоит побороться за поездку в Москву на финальный турнир. Победители получат сертификат на поездку по России — они могут посетить знаменитое Плато Путорана, Байкал, Карелию или камчатку.
— Для многих это прекрасная возможность проявить себя, познакомиться со своими сверстниками, а также провести время с пользой. Кроме того, это уникальный шанс посетить Москву и стать частью грандиозного масштабного мероприятия, где соберутся пятьсот умных талантливых молодых людей со всей России, — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. — Мы с нетерпением ждем полуфинала, чтобы пообщаться со всеми участниками вживую.
Полуфинальная игра пройдет 19 июня уже очно сразу в нескольких городах России.