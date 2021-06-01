Как воспитать звезду. Мама Лизы Монеточки рассказала о миллионных заработках певицы, о ее замужестве и планах на детей

Лизе Гырдымовой, она же Монеточка, сегодня, 1 июня, исполняется 23 года. За пять лет своей по-настоящему масштабной карьеры она успела выпустить три студийных альбома, сняться в фильме, попасть в рейтинг Forbes и дать интервью Юрию Дудю, что сейчас считается едва ли не самым главным показателем успеха.



А выросла Лиза в обычной екатеринбургской семье. Ее папа, Андрей Гырдымов, — строитель, а мама — Елена Гырдымова — работала в туристической компании, но сейчас помогает дочери с ее карьерой.

Сомнений в том, что Лиза не свяжет свою жизнь с работой, например в офисе, как говорит ее мама, у них не было никогда. В день рождения певицы, заставившей всю страну напевать свою песню «Каждый раз», наши коллеги из E1.RU поговорили с ее мамой Еленой Гырдымовой.