Как воспитать звезду. Мама Лизы Монеточки рассказала о миллионных заработках певицы, о ее замужестве и планах на детей

Лизе Гырдымовой, она же Монеточка, сегодня, 1 июня, исполняется 23 года. За пять лет своей по-настоящему масштабной карьеры она успела выпустить три студийных альбома, сняться в фильме, попасть в рейтинг Forbes и дать интервью Юрию Дудю, что сейчас считается едва ли не самым главным показателем успеха.
А выросла Лиза в обычной екатеринбургской семье. Ее папа, Андрей Гырдымов, — строитель, а мама — Елена Гырдымова — работала в туристической компании, но сейчас помогает дочери с ее карьерой.
Сомнений в том, что Лиза не свяжет свою жизнь с работой, например в офисе, как говорит ее мама, у них не было никогда. В день рождения певицы, заставившей всю страну напевать свою песню «Каждый раз», наши коллеги из E1.RU поговорили с ее мамой Еленой Гырдымовой.
— Каждая мать уже в детстве представляет какое-то идеальное будущее для своего ребенка — чтобы он не повторял ошибок молодости своих родителей или, наоборот, реализовал то, что не успели родители. Какой вы хотели видеть жизнь Лизы, когда ей было, скажем, лет семь, и от чего пытались ее оградить?
— Мы учили Лизу не следовать чужим, придуманным кем-то шаблонам и правилам. Идеальное будущее, наверное, так и представлялось, как оно случилось.
— В свой предыдущий день рождения Лиза публиковала видео с концертов, которые она устраивала для семьи в детстве. Когда вам стало окончательно понятно, что песни и стихи — это как раз то, чем она будет заниматься всю жизнь, и что это серьезно? И откуда вообще в ней это?
— Это было понятно сразу. В какую форму выльется, не представляли, но понимали, что стихи будут всегда где-то рядом. Например, Лизе хорошо давался английский, и одним из вариантов размышлений о будущем было то, что она, например, может переводить песни и стихи.
— Расскажите про первый ее музыкальный инструмент. Пришлось ли ей его у вас долго просить?
— Первый инструмент был фортепиано, просить его не пришлось. Первое время это была игрушка для всей семьи. В одиннадцатом классе Лиза попросила синтезатор, не попросила даже, а сказала: «Вот бы было удобно — сразу в интернет можно выложить песни». Папа в тот же день поехал с Лизой покупать синтезатор, и через две недели в Сети появился альбом «Психоделический клауд-рэп».
— С тех пор, когда вы приняли Лизу и ее будущее на сцене, как часто вы возвращаетесь мысленно в прошлое и думаете: «Как же хорошо, что мы не настояли на том, что песни — это хобби, а работа должна быть "как у всех"»?
— А никогда и не было желания, чтобы работа была «как у всех». Скорее наоборот, мы убеждали Лизу, что песни — не хобби, а это и есть настоящая работа.
— Тяжело было отпустить Лизу в Москву?
— Тяжело, но всё происходило довольно постепенно. Сначала Лиза уезжала на сессию, на концерты. Мы все это время старались приезжать к ней, как только была возможность.
— Дайте совет всем родителям — как смириться с тем, что дети вырастают, что могут жить самостоятельно и даже уезжать за сотни и тысячи километров?
— Не знаю, как раньше родители смирялись, когда дети уезжали, ведь не было никаких средств связи. Но сейчас, мне кажется, не сильно имеет значение, кто где живет, мы все можем в день по несколько раз разговаривать и видеть друг друга. А если рассматривать города Москву и Екатеринбург, то это не такие уж и огромные расстояния — два часа самолетом или сутки поездом. Вот у нас папа доезжает на машине до Москвы за один день. Поэтому отпустить детей в другой город — это не такое уж и глобальное решение сейчас. Главное — обоюдное желание общаться.
— Как давно вы перестали работать и стали помогать Лизе с ее карьерой? И не было ли сомнений на этот счет?
— Сомнений не было. Заниматься Лизиными делами начала сразу, как только появились в интернете первые треки. Нужно было что-то делать с огромным потоком предложений, юридическими аспектами, запросами СМИ, отфильтровывать нужное-ненужное, организовать первые концерты, выход на цифровые площадки. Первое время доходов практически не было, поэтому до 2018 года совмещала свое турагентство с Лизиными делами.
— Как вы переживали свалившуюся на нее популярность до того, как стали работать с ней вместе? И как, по-вашему, сама Лиза с ней справляется?
— Старались как бы снижать градус эмоций, воспринимать как обычную работу, просто заниматься делом, ведь, по сути, это так и есть, «за кадром».
Лиза, мне кажется, справляется примерно такими же методами.
— Мамы обычно больше переживают о реакции других людей на их детей, причем не обязательно, чтобы ребенок был известным. Следите ли вы за тем, что пишут про Лизу в СМИ и просто в интернете? Что при этом злит или расстраивает вас больше всего? В той же истории с Земфирой, которая сказала, что у Лизы отличные тексты, но омерзительный голос, какой была ваша реакция?
— Да, я слежу за всеми новостями, это часть работы. То, что пишется просто в интернете, тоже читаю, если успеваю. Меня не злит и не расстраивает, если встречаю негативные высказывания. Отношусь к высказываниям в интернете в принципе так, как к мыслям людей, если бы мы могли слышать все мысли. То есть это просто фон, поток.
У кого-то мысли позитивные, у кого-то негативные в разные моменты жизни. Не стоит относиться серьезно к этому. К высказываниям публичных людей отношусь примерно так же.
— А с высказываниями, песнями, поступками Лизы вы со всеми согласны? Было ли вообще такое, чтобы вам стало стыдно за какие-то ее слова или действия на публике?
— Со всеми песнями и высказываниями я согласна. Я тоже фанат!
— Легче ли теперь, когда вы в курсе дел и можете контролировать ситуацию и не подпускать к Лизе людей, которые могут плохо на нее повлиять?
— Все люди каким-то образом влияют друг на друга, трудно определить, хорошее это влияние или плохое, да и не нужно. Лиза сама взрослая и может контролировать этот процесс. Можем контролировать всей командой поступающие предложения, контракты, но не людей.
— Во сколько лет вы сами вышли замуж? Не считаете ли, что 22 года — слишком рано для замужества? Хотя Лиза могла выйти замуж и за год до этого.
— Я вышла замуж в 19 лет, моя мама — в 18, так что Лиза не самая ранняя в нашей семье.
— Можете рассказать чуть больше о дочери как о Лизе Гырдымовой, а не как об известной певице (а теперь еще и актрисе) Монеточке? Она, безусловно, выглядит искренней во всех своих интервью и соцсетях, но какая она с семьей?
— С семьей Лиза такая же, как и раньше, ничего не изменилось в общении, кроме того, что иногда не хватает времени. У нас дружная семья, есть свои традиции, например лепка пельменей. Мы с Лизой часто это организуем, это очень командообразующее и в то же время медитативное занятие, не зря его придумали много веков назад.
— Как вам фильм «Родные»? Вы смотрели его, наблюдая только за Лизой, или смогли все же абстрагироваться?
— Было трудно абстрагироваться, это ведь первый опыт — смотреть настоящее кино с Лизиным участием. Но со второй половины удалось смотреть именно фильм. В первой части ты смеешься, а во второй части начинаешь плакать. Это говорит о многом.
— Как, по-вашему, Лиза справляется с ролью жены? Ждете, когда они с Витей решат завести ребенка, или им еще рано?
— Я не знаю, если честно, что такое роль жены. В том смысле, что нет какого-то определенного набора опций под названием «жена», у всех это индивидуально, как договорились между собой люди изначально. Детям рада, как и тому, что это может быть и через какое-то время.
— Лиза уже попадала в Forbes и в интервью Юрию Дудю говорила, что потратила 18 миллионов на дом. Не поменялось ли у каких-то дальних, например, родственников к ней отношение из-за успеха и уровня заработка?
— Нет, не встречала этого среди родственников и близких. Считаю, это невозможно, ведь все происходящее стало частью и их жизни.
— Это интервью мы готовим ко дню рождения Лизы. Чего вы желаете ей каждый год? Что самое важное в жизни?
— Желаю внутренней гармонии и веры в себя, еще поддержки от близких, что бы ты ни делал.
Прочитайте интервью самой Лизы, которое она дала E1.RU на заре своей карьеры.