«Дети у меня появляются раз в шесть лет»: откровенное интервью с Андреем Рожковым из «Уральских пельменей»

— Да это же ерунда вообще для фильма.



— Да, но где их взять столько? Если у кого-то есть лишние деньги, давайте! Сделаем хороший фильм здесь и покажем нашу природу, уральский характер.



— Реально снять фильм, который пойдет в прокат?



— Реально. Абсолютно. Есть люди, есть хорошие сценаристы и режиссеры, актеры хорошие. Согласился поучаствовать Михаил Сергеевич Боярский. Он активно подключился, читает сценарий, вычитывает, что-то предлагает свое.



— На какой стадии сценарий?



— Думаю, 80% где-то. Тьфу-тьфу, нельзя так говорить, ну да ладно. Я участвую в написании, но я не основной сценарист: у меня не хватает опыта. Это все-таки драматургия большая.



— А режиссером кто будет?



— У нас шорт-лист составлен из нескольких режиссеров, тоже не буду говорить пока, ведутся переговоры.



— Хочется кого-то модного или маститого?



— Хочется человека, который бы эту историю прочувствовал и свое видение какое-то добавил... Я хочу показать природу нашу. Очень хочется. Чусовая, горы наши.



Я зачитался Ивановым, и мне захотелось что-то подобное. «Сердце Пармы» прочитал недавно, затем «Золото бунта». Мне прямо очень понравилось. Таким кинематографическим языком написано.



— Если всё будет хорошо, когда могут начаться съемки? В следующем году?



— Этим летом хотим. Если все успеем. Если не успеем — на следующее лето передвинем. Мы не торопимся. Зимой это невозможно. Там и летом-то не проехать, потому что это съемочная группа, оборудование. Мы даже специальные какие-то подъезды смотрели, чтоб были. Там есть очень классные съемочные виды, но туда просто не добраться. Придется на себе тащить все оборудование, это тяжело.



— Это для вас какая-то мечта — снять фильм? Не комедийный, а семейный и...



— Я считаю, что лучше сделать один раз хорошо, нежели много раз плохо. За это время можно было сделать уже десять фильмов, как говорится. Но хочется один, но хороший.



— Ну здорово. Уральский такой подход.



— Абсолютно. Ну а что, один раз живем же. Или у нас есть еще варианты?

