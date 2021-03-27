Кто-то стал кинозвездой, а кто-то сел в тюрьму на 18 лет. Как сложилась судьба школьников из фильма «Географ глобус пропил»

Фильм «Географ глобус пропил» (16+), созданный по роману Алексея Иванова, вышел на экраны
Картину снимали
Митрофанова — Наталья Ярыгина (Батуева). Люся или Люся-2?
Наталья Батуева приняла участие в кастинге в «Географа», когда училась на третьем курсе актерского факультета Пермского колледжа искусств.
— На самый первый кастинг пришел почти весь Институт культуры и наш колледж, — вспоминает Наталья. — Но тогда мне сказали: «Спасибо, до свидания». Осенью кастинг-менеджеры сами пришли в колледж, смотрели наши тренинги, этюды и в итоге прислали официальную бумагу руководству. В ней киностудия попросила отпустить конкретных студентов на итоговый кастинг. И опять меня в этом списке не было. В тот же вечер после
Актриса призналась, что съемки стали для нее переломным моментом в биографии.
— Когда я ехала на третий курс, сомневалась, что буду продолжать учебу. Был какой-то кризис, хотелось уйти из актерской профессии и заниматься другим. Но после съемок в «Географе» поняла, что хочу быть актрисой. Фильм изменил мою судьбу, я очень благодарна.
Актриса окончила актерский курс Института культуры и уже восемь лет играет в Березниковском драматическом театре, занимается с детьми в актерской студии при театре. Замужем за актером Березниковского театра.
Градусов — Андрей Прытков. «Мне нравятся ваши уши!»
Андрей Прытков сыграл роль хулигана Градусова — главного противника Служкина из числа учеников, — еще будучи школьником. Про пробы узнал от секретаря своей школы
— Помню, когда до меня дошла очередь на кастинге, второй режиссер «Географа» Ирина Третьякова внимательно посмотрела и сказала: «А мне нравятся ваши уши! Приходи-ка еще», — вспоминает Андрей. — Потом снимали на камеру. Нужно было всё время говорить, и я бурно рассказывал о себе. Вдруг меня оборвали: «А почему ты решил, что к такому малолетке, как ты, должен кто-то прислушиваться?» Я удивился — меня откровенно пытались обидеть. И сразу понял, что это ход. «Если малолетка разумно мыслит, то почему бы не прислушаться?» — дал я ответ. На то, что меня выберут на роль, даже и не надеялся. Поэтому, когда позвонили: «Нужно лететь в Москву на утверждение роли!», я был в шоке.
Андрей окончил ПГИИК, сейчас увлечен музыкой, пишет рэп. Снялся в фильме «Большие деньги» (16+) в роли «Джекичана».
Овечкин — Илья Ильиных. «Прочитал Бродского Хабенскому»
Всем киношным девятиклассникам удалось вдоволь пообщаться с Константином Хабенским. Тот никогда не отказывался сфотографироваться с ребятами, давал советы по актерскому мастерству. Период съемок актер Илья Ильиных вспоминает с особенной теплотой. Тогда он был студентом Пермского института культуры.
— Однажды нам устроили день отдыха, — говорит Илья Ильиных. — Собрали всех актеров, операторов, гримеров. Развели костер, взяли гитару и начали петь. Константин Хабенский тоже пел. Все хотели с ним общаться, он давал бесценные советы. Я пытался узнать у него всё об актерской профессии, расспрашивал, как и почему он стал артистом. Прочитал вслух Бродского — думал зацепить — и тут же спросил: «Ну как?» А Константин Юрьевич ответил: «Я не читаю Бродского. Это очень серьезный автор».
После съемок фильма Илья окончил Пермский институт культуры, уехал в Москву и сейчас успешно снимается в фильмах. Зрители могли видеть его в историческом сериале «София» (16+) в роли сына
Один из учеников класса — Евгений Бушуев. На память — сапоги «Аляска»
Евгений сыграл одного из ребят в классе, но его образ запомнился зрителям. Молодой человек был однокурсником Натальи Батуевой, сыгравшей Митрофанову, в Пермском колледже искусств и тоже прошел кастинг на фильм.
У всех актеров осталось что-то на память о съемках — фотографии, записки, маленькие подарочки, которые они делали друг другу. И даже новые сапоги!
— Во время съемок в затоне, в микрорайоне Водники, мы приходили к семи утра, а съемки заканчивались около полуночи, — рассказывает Евгений. — Как-то я так торопился, что не успел толком обуться. Понимал, что уже холодно и надо бы надеть теплые ботинки, но в спешке их не нашел и пришел в кедах. Костюмеры были в шоке: «Ты что, с ума сошел?» Пошептались и исчезли на пару часов. Вернувшись, протянули мне сапоги «Аляска»: «Держи! Не мерзни!» Оказывается, в такую рань они уехали в центр Перми, чтобы до начала съемок купить мне эти сапоги. Сапожки в реквизит не забрали, оставили мне, так я в них и ходил весь сезон.
Евгений окончил Пермский колледж искусств и Екатеринбургский театральный институт. Сейчас играет в Свердловском академическом театре драмы, принимает участие в проектах Свердловской киностудии в качестве актера и режиссера. Женат на актрисе, у Евгения двое детей.
Михаил Леонтьев — Бармин. «Иди и учись на актера!»
Помимо участия в съемках Михаил Леонтьев стал соавтором запомнившейся зрителям песни «Его же посадят за мертвых детей», которую школьники распевали у костра.
Когда в Перми проводили кастинг, молодой человек учился в колледже предпринимательства на ювелира.
— Мама работала секретарем в школе, куда пришло предложение для старшеклассников принять участие в кастинге, — говорит Михаил. — Мама предложила поучаствовать, и я решил попробовать. Сначала актеров отбирали по внешности и мне дали другую роль, не Бормана (кличка Бармина. — Прим. ред.), а потом, во время съемок, всё переиграли и мне неожиданно сказали: «Всё, ты будешь Борманом!»
Михаил считает, что каждый из ребят внес свой вклад в фильм, так как помимо выученного текста им давали возможность импровизировать.
— Мы и не играли особо, просто существовали в тех ролях, которые нам дали. Мы и жили всё это время на сплаве Овечкиным, Борманом, Градусовым, Митрофановой — спали, ели, просыпались этими персонажами, — говорит молодой человек. — Там ведь не повыкобениваешься особо. Во время съемок на Усьве нас посадили на катамаран, и мы поплыли. А потом заставили возвращаться назад. Мы проплывали участок, а потом нас отвозили на привязанной к катамарану моторной лодке обратно, чтобы отснять еще дубль. И таких дублей было
После съемок Михаил бросил учебу в колледже предпринимательства и поступил в колледж искусств и культуры на актера. Сейчас заканчивает учебу в Санкт-Петербургском институте культуры.
— «Географ» стал толчком в моей жизни, будто кто-то сказал «Иди и учись на актера!» — подытоживает Михаил.
Маша Большакова — Анфиса Черных. Часы от Хабенского
Единственная столичная актриса, сыгравшая роль отличницы Маши, влюбленной в Служкина. За эту роль девушка была удостоена нескольких кинонаград, а также получила номинацию «Открытие года» кинопремии «Ника». Анфиса говорит, что съемки в «Географе» стали ярким эпизодом в ее жизни.
Во время съемок ребята жили в санатории на окраине Перми. За время работы над фильмом ребята привыкли друг к другу и подружились. В последний день съемок обменялись пожеланиями: кто-то писал их на обратной стороне сценария, в блокнотах. Были подарки и от Хабенского.
— В последний день съемок Константин Юрьевич подарил всем ребятам, снимавшимся в фильме, часы с гравировкой, на ней — название фильма и год, на память. Мои часы — белые. Это было безумно круто! — рассказывает Анфиса.
Анфиса отмечает, что работа с Хабенским дала ей колоссальный профессиональный опыт. После выхода фильма Анфиса завершила учебу в школе и поступила в ГИТИС, который успешно окончила. Активно снимается в кино. Зрители могли видеть ее в детективе «Цветы зла» (16+), фильме «Майя» (16+) в роли неформальной королевы школы Кристины, в сериале «Кухня: Последняя битва» (12+), «Елки новые» (6+) в паре с Антоном Богдановым и многих других. Последняя работа — в сериале «Просто представь, что мы знаем» (18+) в роли Беллы. Два года назад Анфиса приняла участие в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» (12+) на телеканале ТВ3 и стала его победителем.
Один из учеников класса — Александр Килин. Друзья верят в его невиновность
Александр Килин сыграл одного из учеников класса. Когда принял участие в кастинге, учился в пермском институте с другими ребятами, сыгравшими в фильме. Через год после выхода фильма молодого человека осудили за убийство девушки. По мнению следствия, с ней он познакомился в августе
Недавно мы писали о пермских участниках «Дома 2» (18+). Они вспомнили начало шоу и свое участие. Также спустя