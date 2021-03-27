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Кто-то стал кинозвездой, а кто-то сел в тюрьму на 18 лет. Как сложилась судьба школьников из фильма «Географ глобус пропил»

Десять лет назад в Перми и крае проходили съемки фильма по роману Алексея Иванова

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Учитель географии Виктор Сергеевич Служкин и его девятый класс

Учитель географии Виктор Сергеевич Служкин и его девятый класс

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Фильм «Географ глобус пропил» (16+), созданный по роману Алексея Иванова, вышел на экраны в 2013 году. Его главный герой молодой биолог Виктор Служкин идет работать учителем географии в обычную школу. Он конфликтует, а потом дружит с учениками, ведет десятиклассников в поход сплавляться по реке. А еще он пытается построить отношения с женой и водит в детский сад маленькую дочку.

В роли географа снялся Константин Хабенский. Кадр на фоне надписи «Счастье не за горами» стал известным

В роли географа снялся Константин Хабенский. Кадр на фоне надписи «Счастье не за горами» стал известным

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Мальчишек <nobr class="_">9-го класса</nobr> географ называл «отцы». В поход с ними отправились отличница Маша Большакова и ее подруга Люся Митрофанова

Мальчишек 9-го класса географ называл «отцы». В поход с ними отправились отличница Маша Большакова и ее подруга Люся Митрофанова

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Картину снимали в 2011 году в Перми. В качестве локаций выбрали школу № 1 в Нижней Курье, микрорайон Водники, реку Усьва в Гремячинском районе. Учеников Служкина сыграли пермские школьники, студенты Пермского колледжа искусств и Института культуры. Наши коллеги из 59.RU узнали, как сложилась судьба ребят, и попросили поделиться воспоминаниями.

Часть фильма снимали в микрорайоне Водники

Часть фильма снимали в микрорайоне Водники

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Сцена на Судозаводе

Сцена на Судозаводе

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Митрофанова — Наталья Ярыгина (Батуева). Люся или Люся-2?

Наталья Батуева приняла участие в кастинге в «Географа», когда училась на третьем курсе актерского факультета Пермского колледжа искусств.

Активная и веселая Митрофанова — на задней парте

Активная и веселая Митрофанова — на задней парте

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В гостях у учителя

В гостях у учителя

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— На самый первый кастинг пришел почти весь Институт культуры и наш колледж, — вспоминает Наталья. — Но тогда мне сказали: «Спасибо, до свидания». Осенью кастинг-менеджеры сами пришли в колледж, смотрели наши тренинги, этюды и в итоге прислали официальную бумагу руководству. В ней киностудия попросила отпустить конкретных студентов на итоговый кастинг. И опять меня в этом списке не было. В тот же вечер после 23 часов мне неожиданно позвонили и сказали, что режиссер Александр Велединский пересматривал фотографии курса и остановил свой выбор на мне. Меня попросили приехать на итоговый просмотр в Закамск. На другой день я поучаствовала в кастинге на камеру, а режиссер попросил прочитать реплики разных героев, в том числе Люси Митрофановой. На следующий день меня неожиданно повели переодеваться: «Быстрее готовим для нее костюм Митрофановой!» В костюмерной стояла другая девушка. Как выяснилось, она была уже утверждена на роль Митрофановой. Это был такой неловкий момент. Но на этом не закончилось. Два дня мы наговаривали с той девушкой реплики на камеру, но выбрать между нами так и не могли. Даже плечики с одеждой были подписаны «Люся» и Люся-2». Наконец на съемки пришел Алексей Иванов, ему показали ребят — кто кого будет играть. Когда он увидел меня, то убежденно сказал: «Да, да! Вот она такая, эта Митрофанова». В этот момент я поняла, что окончательно прошла кастинг.

Люся у костра с Градусовым

Люся у костра с Градусовым

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Актриса призналась, что съемки стали для нее переломным моментом в биографии.

— Когда я ехала на третий курс, сомневалась, что буду продолжать учебу. Был какой-то кризис, хотелось уйти из актерской профессии и заниматься другим. Но после съемок в «Географе» поняла, что хочу быть актрисой. Фильм изменил мою судьбу, я очень благодарна.

Наталья Ярыгина в спектакле «Кокуй» (16+) по пьесе Островского в роли Даши. Березниковский драматический театр

Наталья Ярыгина в спектакле «Кокуй» (16+) по пьесе Островского в роли Даши. Березниковский драматический театр

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Актриса окончила актерский курс Института культуры и уже восемь лет играет в Березниковском драматическом театре, занимается с детьми в актерской студии при театре. Замужем за актером Березниковского театра.

В драме «Там, где не было войны» (12+)

В драме «Там, где не было войны» (12+)

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Градусов — Андрей Прытков. «Мне нравятся ваши уши!»

Андрей Прытков сыграл роль хулигана Градусова — главного противника Служкина из числа учеников, — еще будучи школьником. Про пробы узнал от секретаря своей школы № 83 и решил попробовать.

Градусов на сплаве

Градусов на сплаве

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— Помню, когда до меня дошла очередь на кастинге, второй режиссер «Географа» Ирина Третьякова внимательно посмотрела и сказала: «А мне нравятся ваши уши! Приходи-ка еще», — вспоминает Андрей. — Потом снимали на камеру. Нужно было всё время говорить, и я бурно рассказывал о себе. Вдруг меня оборвали: «А почему ты решил, что к такому малолетке, как ты, должен кто-то прислушиваться?» Я удивился — меня откровенно пытались обидеть. И сразу понял, что это ход. «Если малолетка разумно мыслит, то почему бы не прислушаться?» — дал я ответ. На то, что меня выберут на роль, даже и не надеялся. Поэтому, когда позвонили: «Нужно лететь в Москву на утверждение роли!», я был в шоке.

Градусов в электричке

Градусов в электричке

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Андрей окончил ПГИИК, сейчас увлечен музыкой, пишет рэп. Снялся в фильме «Большие деньги» (16+) в роли «Джекичана».

Молодой человек часто выступает на концертах

Молодой человек часто выступает на концертах

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Андрей пишет стихи и музыку, сочиняет рэп

Андрей пишет стихи и музыку, сочиняет рэп

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Овечкин — Илья Ильиных. «Прочитал Бродского Хабенскому»

Всем киношным девятиклассникам удалось вдоволь пообщаться с Константином Хабенским. Тот никогда не отказывался сфотографироваться с ребятами, давал советы по актерскому мастерству. Период съемок актер Илья Ильиных вспоминает с особенной теплотой. Тогда он был студентом Пермского института культуры.

Овечкин влюблен в Машу

Овечкин влюблен в Машу

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Илья Ильиных (в центре) с ребятами на съемках

Илья Ильиных (в центре) с ребятами на съемках

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Юные артисты на съемках с Константином Хабенским и Александром Велединским (стоит спиной)

Юные артисты на съемках с Константином Хабенским и Александром Велединским (стоит спиной)

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— Однажды нам устроили день отдыха, — говорит Илья Ильиных. — Собрали всех актеров, операторов, гримеров. Развели костер, взяли гитару и начали петь. Константин Хабенский тоже пел. Все хотели с ним общаться, он давал бесценные советы. Я пытался узнать у него всё об актерской профессии, расспрашивал, как и почему он стал артистом. Прочитал вслух Бродского — думал зацепить — и тут же спросил: «Ну как?» А Константин Юрьевич ответил: «Я не читаю Бродского. Это очень серьезный автор».

Илья в сериале «София» в роли сына <nobr class="_">Иоанна III</nobr>

Илья в сериале «София» в роли сына Иоанна III

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После съемок фильма Илья окончил Пермский институт культуры, уехал в Москву и сейчас успешно снимается в фильмах. Зрители могли видеть его в историческом сериале «София» (16+) в роли сына Иоанна III, в «Годунове» (12+) в образе Фёдора Годунова, в ленте «Провинциальный детектив» (12+), в фильме «Кольская сверхглубокая» (16+) и многих других, выходивших на Первом канале, «России 1» и на киноэкране. Илья — счастливый папа, у него подрастают два мальчика. Актер ведет блог отца и делится с подписчиками своим опытом, снимает забавные сюжеты про себя и своих малышей.

Один из учеников класса — Евгений Бушуев. На память — сапоги «Аляска»

Евгений сыграл одного из ребят в классе, но его образ запомнился зрителям. Молодой человек был однокурсником Натальи Батуевой, сыгравшей Митрофанову, в Пермском колледже искусств и тоже прошел кастинг на фильм.

Евгений часто поет. Пел и на кастинге на «Географа»

Евгений часто поет. Пел и на кастинге на «Географа»

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На кастинге нужно было изобразить привал

На кастинге нужно было изобразить привал

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У всех актеров осталось что-то на память о съемках — фотографии, записки, маленькие подарочки, которые они делали друг другу. И даже новые сапоги!

— Во время съемок в затоне, в микрорайоне Водники, мы приходили к семи утра, а съемки заканчивались около полуночи, — рассказывает Евгений. — Как-то я так торопился, что не успел толком обуться. Понимал, что уже холодно и надо бы надеть теплые ботинки, но в спешке их не нашел и пришел в кедах. Костюмеры были в шоке: «Ты что, с ума сошел?» Пошептались и исчезли на пару часов. Вернувшись, протянули мне сапоги «Аляска»: «Держи! Не мерзни!» Оказывается, в такую рань они уехали в центр Перми, чтобы до начала съемок купить мне эти сапоги. Сапожки в реквизит не забрали, оставили мне, так я в них и ходил весь сезон.

Евгений на сцене Свердловского академического театра драмы

Евгений на сцене Свердловского академического театра драмы

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Евгений окончил Пермский колледж искусств и Екатеринбургский театральный институт. Сейчас играет в Свердловском академическом театре драмы, принимает участие в проектах Свердловской киностудии в качестве актера и режиссера. Женат на актрисе, у Евгения двое детей.

Михаил Леонтьев — Бармин. «Иди и учись на актера!»

Помимо участия в съемках Михаил Леонтьев стал соавтором запомнившейся зрителям песни «Его же посадят за мертвых детей», которую школьники распевали у костра.

На съемках похода ребята были в гидрокостюмах. Михаил — крайний слева&nbsp;

На съемках похода ребята были в гидрокостюмах. Михаил — крайний слева 

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Когда в Перми проводили кастинг, молодой человек учился в колледже предпринимательства на ювелира.

— Мама работала секретарем в школе, куда пришло предложение для старшеклассников принять участие в кастинге, — говорит Михаил. — Мама предложила поучаствовать, и я решил попробовать. Сначала актеров отбирали по внешности и мне дали другую роль, не Бормана (кличка Бармина. — Прим. ред.), а потом, во время съемок, всё переиграли и мне неожиданно сказали: «Всё, ты будешь Борманом!»

Михаил считает, что каждый из ребят внес свой вклад в фильм, так как помимо выученного текста им давали возможность импровизировать.

— Мы и не играли особо, просто существовали в тех ролях, которые нам дали. Мы и жили всё это время на сплаве Овечкиным, Борманом, Градусовым, Митрофановой — спали, ели, просыпались этими персонажами, — говорит молодой человек. — Там ведь не повыкобениваешься особо. Во время съемок на Усьве нас посадили на катамаран, и мы поплыли. А потом заставили возвращаться назад. Мы проплывали участок, а потом нас отвозили на привязанной к катамарану моторной лодке обратно, чтобы отснять еще дубль. И таких дублей было штук 5. Мы очень устали, но у нас даже мыслей не было сказать: «Нет, я не могу». Там даже Константин Хабенский с температурой 38 в ледяную воду падал с катамарана, вел его на поводе. Общение с Хабенским было свободным, хотя мы соблюдали субординацию. Но при этом здоровались за руку, выходили вместе покурить.

После съемок Михаил бросил учебу в колледже предпринимательства и поступил в колледж искусств и культуры на актера. Сейчас заканчивает учебу в Санкт-Петербургском институте культуры.

— «Географ» стал толчком в моей жизни, будто кто-то сказал «Иди и учись на актера!» — подытоживает Михаил.

Михаил во время учебы в Петербургском институте культуры

Михаил во время учебы в Петербургском институте культуры

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Маша Большакова — Анфиса Черных. Часы от Хабенского

Единственная столичная актриса, сыгравшая роль отличницы Маши, влюбленной в Служкина. За эту роль девушка была удостоена нескольких кинонаград, а также получила номинацию «Открытие года» кинопремии «Ника». Анфиса говорит, что съемки в «Географе» стали ярким эпизодом в ее жизни.

Маша Большакова — отличница, дочь завуча Розы Борисовны

Маша Большакова — отличница, дочь завуча Розы Борисовны

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Во время съемок ребята жили в санатории на окраине Перми. За время работы над фильмом ребята привыкли друг к другу и подружились. В последний день съемок обменялись пожеланиями: кто-то писал их на обратной стороне сценария, в блокнотах. Были подарки и от Хабенского.

По сюжету Маша влюблена в Служкина

По сюжету Маша влюблена в Служкина

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— В последний день съемок Константин Юрьевич подарил всем ребятам, снимавшимся в фильме, часы с гравировкой, на ней — название фильма и год, на память. Мои часы — белые. Это было безумно круто! — рассказывает Анфиса.

Анфиса отмечает, что работа с Хабенским дала ей колоссальный профессиональный опыт. После выхода фильма Анфиса завершила учебу в школе и поступила в ГИТИС, который успешно окончила. Активно снимается в кино. Зрители могли видеть ее в детективе «Цветы зла» (16+), фильме «Майя» (16+) в роли неформальной королевы школы Кристины, в сериале «Кухня: Последняя битва» (12+), «Елки новые» (6+) в паре с Антоном Богдановым и многих других. Последняя работа — в сериале «Просто представь, что мы знаем» (18+) в роли Беллы. Два года назад Анфиса приняла участие в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» (12+) на телеканале ТВ3 и стала его победителем.

Один из учеников класса — Александр Килин. Друзья верят в его невиновность

Александр Килин сыграл одного из учеников класса. Когда принял участие в кастинге, учился в пермском институте с другими ребятами, сыгравшими в фильме. Через год после выхода фильма молодого человека осудили за убийство девушки. По мнению следствия, с ней он познакомился в августе 2014 года в одном из пермских баров, после пошел провожать, так как их дома находились неподалеку друг от друга. На другой день девушку нашли убитой. Молодого человека осудили на 18 лет. Друзья и близкие до сих пор не верят в его виновность.

Александр на кастинге во время сцены привала

Александр на кастинге во время сцены привала

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Недавно мы писали о пермских участниках «Дома 2» (18+). Они вспомнили начало шоу и свое участие. Также спустя 20 лет вспоминали об участниках фестиваля пародий ПУПС.

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актерыфильм«Географ глобус пропил»
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