Кто-то стал кинозвездой, а кто-то сел в тюрьму на 18 лет. Как сложилась судьба школьников из фильма «Географ глобус пропил»

У всех актеров осталось что-то на память о съемках — фотографии, записки, маленькие подарочки, которые они делали друг другу. И даже новые сапоги!



— Во время съемок в затоне, в микрорайоне Водники, мы приходили к семи утра, а съемки заканчивались около полуночи, — рассказывает Евгений. — Как-то я так торопился, что не успел толком обуться. Понимал, что уже холодно и надо бы надеть теплые ботинки, но в спешке их не нашел и пришел в кедах. Костюмеры были в шоке: «Ты что, с ума сошел?» Пошептались и исчезли на пару часов. Вернувшись, протянули мне сапоги «Аляска»: «Держи! Не мерзни!» Оказывается, в такую рань они уехали в центр Перми, чтобы до начала съемок купить мне эти сапоги. Сапожки в реквизит не забрали, оставили мне, так я в них и ходил весь сезон.

