Скончался актер Андрей Мягков — знаменитый Женя Лукашин из «Иронии судьбы»

Народный артист России Андрей Мягков умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.
По предварительным данным, Андрей Мягков умер от острой сердечной недостаточности.
Ранее Андрей Мягков перенес две операции на сердце: в сентябре 2009 года ему заменили сердечные клапаны и удаляли тромб из сонной артерии в частной немецкой клинике, а в декабре 2009 года ему сделали стентирование.
Андрей Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В мир кино Мягков ворвался в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым. Мягков снимался в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».