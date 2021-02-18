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Скончался актер Андрей Мягков — знаменитый Женя Лукашин из «Иронии судьбы»

Звезда «Служебного романа», «Гаража» и других главных фильмов Рязанова умер на 83-м году жизни

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Андрею Мягкову было 82 года

Андрею Мягкову было 82 года

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Народный артист России Андрей Мягков умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

По предварительным данным, Андрей Мягков умер от острой сердечной недостаточности.

Ранее Андрей Мягков перенес две операции на сердце: в сентябре 2009 года ему заменили сердечные клапаны и удаляли тромб из сонной артерии в частной немецкой клинике, а в декабре 2009 года ему сделали стентирование.

Андрей Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В мир кино Мягков ворвался в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым. Мягков снимался в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

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актер«Ирония судьбы, или С легким паром»Андрей Мягков
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