Актер Василий Лановой умер на 88-м году жизни

Сегодня стало известно о смерти советского и российского актера Василия Ланового. Информацию подтвердила ТАСС жена артиста.
16 января Василию Лановому исполнилось 87 лет. В начале года его и супругу, народную артистку РСФСР Ирину Крупченко, госпитализировали с коронавирусной инфекцией. СМИ сообщали об улучшении состояния актеров, однако в конце января появилась информация о том, что состояние Ланового ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Лановой — актер театра и кино, мастер художественного слова, театральный педагог и отечественный деятель. С 1957 года играл в театре имени Вахтангова. Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году поступил на журфак МГУ, но проучился всего полгода. Поступил в театральное училище имени Щукина, в 1954 году впервые снялся в кино — в фильме «Аттестат зрелости». Через два года исполнил главную роль в фильме «Павел Корчагин». Сыграл в десятках спектаклей и фильмов, среди известных ролей — Грэй из «Алых парусов», генерал Осоргин в «Офицерах», Костенко из «Петровки, 38» и «Огарёва, 6», Вадим Гаврилович Чистяков из «Приступить к ликвидации». Участвовал в экранизациях знаменитых повестей и романов — «Барышня-крестьянка», «Анна Каренина», «Дни Турбиных».
Обладатель многочисленных званий — заслуженный артист, Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии.