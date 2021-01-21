Московский режиссер обвинила в цензуре театр «Глобус» за отмену военного спектакля. Покажут ли постановку опять?

Театр «Глобус» обвинили в цензуре из-за отмены спектакля «Танго морген, танго пли»
Новосибирский театр «Глобус» отменил спектакль «Танго морген, танго пли», поставленный по письмам и рассказам новосибирцев о войне и жизни в тылу. Режиссер спектакля Анастасия Патлай написала по этому поводу эмоциональный пост, обвинив театр в цензуре. В Минкульте НСО и театре объяснили решение с отменой постановки — ее обещают вернуть на сцену.
Когда стало известно про отмену спектакля
О заменах спектаклей «Танго морген, танго пли» в январе и в феврале театр «Глобус» сообщил на своем сайте еще в январе. В объявлении говорилось о том, что
Из-за коронавируса замены спектаклей стали обычным явлением. Кроме «Танго морген, танго пли» заменяют и другие спектакли. Однако вчера режиссер спектакля Анастасия Патлай опубликовала на своей странице в Facebook эмоциональный пост с обвинениями в адрес директора театра «Глобус» Татьяны Людмилиной.
Версия режиссера
— Узнала я об этом днем
В своем посте она называет ситуацию со снятием спектакля «вопиющим фактом цензуры».
— В разговоре директор несколько раз упомянула, что мое имя фигурирует в каких-то нехороших списках и лично мне надо быть осторожнее (конечно, делала она это из самых добрых чувств). Чем именно спектакль не устроил людей из кабинетов, директор не сказала или не знала, или ей не сказали ничего, кроме моей нехорошей фамилии. В разговоре директор несколько раз упомянула, что Новосибирск имеет свою историю снятия или срывов нескольких культурных событий, и что она не хочет повторения «Тангейзера», и поэтому пока ситуация будет представлена внутри театра, а может быть, и вовне таким образом, что всему виной отсутствие продаж, — пишет Анастасия.
По ее мнению, отмена спектакля по звонку, без уточнения причин и письменного распоряжения — странная практика для такого серьезного уважаемого театра. Также она написала о том, что через несколько дней после этой новости знакомые прислали ссылку на телеграм-канал «ПодковЁрка», авторы которого утверждали, что спектакль отменили по решению правительства Новосибирской области. Также в тексте этого сообщения указывалось, что «в основе спектакля лежат истории жителей города о ВОВ, которые вызывают у аудитории негативное восприятие распада СССР в победу над фашизмом, порождают сомнения в правде военного поколения».
Объяснение Минкульта
Ситуацию корреспонденту НГС прокомментировали в Министерстве культуры НСО.
— По информации руководства театра «Глобус», произошла не отмена, а замена запланированных на
Также в министерстве сказали, что ни правительство Новосибирской области, ни Министерство культуры не имеют отношения к принятию решений о снятии или замене спектакля. И напомнили, что руководство театра вправе самостоятельно вносить изменения в театральную афишу. А спектакль «Танго морген, танго пли» (по информации театра «Глобус») не снят с репертуара, показы запланированы на более поздний срок.
Позиция театра «Глобус»
В официальном заявлении пресс-службы театра напомнили, что после премьеры прошло 5 показов спектакля «Танго морген, танго пли».
— Спектакль чрезвычайно важен и дорог для нашего репертуара. Мы благодарны Анастасии Патлай и членам ее постановочной группы за этот уникальный творческий опыт. Ведь спектакль документальный, он основан на личных историях новосибирцев, — отметили в театре. — Мы отлично понимаем, насколько такой спектакль необходим сегодня, ведь именно в годы войны шло становление культуры Новосибирска. Безусловно, в период пандемии и всех ограничений, связанных с ней, театр столкнулся с тем, что возникают сложные моменты с продажами билетов. Это временные трудности, которые мы обязательно преодолеем. Но пока театр оставляет за собой право замены спектаклей в связи со зрительским спросом.
В пресс-службе театра подчеркнули, что не планируют прощаться с этим спектаклем. Следующие показы, по информации пресс-службы, запланированы на
Комментарий директора театра
Директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина прокомментировала скандал на своей странице в Facebook.
— Утро началось неожиданно неприятно. И неприятность не в том, что появился пост Анастасии Патлай, а в том, что эмоционально смещенные акценты автора коснулись театра, который и не планировал ничего, что отмечено ярко и эмоционально в посте, — написала Татьяна Людмилина. — Да, замены. И что? Это в условиях пандемии и 50% загрузки осознанный шаг. У нас в работе три (!) премьеры и их нужно выпускать на заработанные средства. 5 показов за 5 месяцев — не самый худший вариант. Другие названия тоже имеют право на показы. Сейчас такая сложная социальная и моральная обстановка, и очень не хотелось бы, чтобы личные мнения сказывались на имидже театра и интересе зрителей к нему.
Премьера спектакля «Танго морген, танго пли» состоялась в сентябре прошлого года. В основу спектакля вошли семейные истории новосибирцев о жизни в тылу.