Московский режиссер обвинила в цензуре театр «Глобус» за отмену военного спектакля. Покажут ли постановку опять?

Из-за коронавируса замены спектаклей стали обычным явлением. Кроме «Танго морген, танго пли» заменяют и другие спектакли. Однако вчера режиссер спектакля Анастасия Патлай опубликовала на своей странице в Facebook эмоциональный пост с обвинениями в адрес директора театра «Глобус» Татьяны Людмилиной.

Версия режиссера

— Узнала я об этом днем 15 января , и после нескольких попыток выяснить, в чем дело, мне повезло поговорить с директором театра, которая довольно обтекаемо сообщила мне, что у нее состоялись разговор или разговоры (лично или по телефону) с какими-то серьезными людьми из серьезных кабинетов (каких — даже произнести было нельзя), которые попросили (или потребовали) не играть спектакль, — пишет в своем посте режиссер спектакля Анастасия Патлай.

В своем посте она называет ситуацию со снятием спектакля «вопиющим фактом цензуры».

— В разговоре директор несколько раз упомянула, что мое имя фигурирует в каких-то нехороших списках и лично мне надо быть осторожнее (конечно, делала она это из самых добрых чувств). Чем именно спектакль не устроил людей из кабинетов, директор не сказала или не знала, или ей не сказали ничего, кроме моей нехорошей фамилии. В разговоре директор несколько раз упомянула, что Новосибирск имеет свою историю снятия или срывов нескольких культурных событий, и что она не хочет повторения «Тангейзера», и поэтому пока ситуация будет представлена внутри театра, а может быть, и вовне таким образом, что всему виной отсутствие продаж, — пишет Анастасия.