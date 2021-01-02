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Умер исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия»

Владимира Коренева любила и знала вся страна

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Владимир Коренев в роли Иржи в спектакле «Двенадцать» в 1964 году

Владимир Коренев в роли Иржи в спектакле «Двенадцать» в 1964 году

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Народный артист РФ Владимир Коренев скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила «Интерфаксу» дочь артиста Ирина Коренева.

— Перед смертью он лежал в «красной» зоне с коронавирусом, — цитирует агентство свою собеседницу.

Владимир Коренев известен широкой публике по главной роли в культовом фильме «Человек-амфибия». Он родился 20 июня 1940 года в Севастополе, в 1957 году поступил в ГИТИС, а на последнем курсе института получил роль в фильме, который принес ему широкую популярность. Также известен по ролям в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и многих других. В 1961 году пришел в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — Электротеатр Станиславский), с того времени оставался ведущим артистом труппы.

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