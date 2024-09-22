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Криминал «Он вбил себе в голову, что я ему изменяю»: как живет сейчас девушка, которой муж отрубил руку

«Он вбил себе в голову, что я ему изменяю»: как живет сейчас девушка, которой муж отрубил руку

Домашний тиран пишет своей жертве письма из колонии и клянется в любви

1 091
10 комментариев

Эта чудовищная история произошла год назад в Пермском крае. Некогда любящий, но подсевший на наркотики муж две недели держал свою красавицу-жену на цепи, а после отрубил ей руку и бросил истекать кровью. Сейчас Виталий сидит — ему дали 12 лет колонии, а Жанна пытается строить новую жизнь — пока без отношений, но с любимым ребенком, который во всем помогает маме. Наши коллеги из 59.RU рассказывают историю Жанны — от самых ужасных двух недель до сегодняшних дней. Откровенный рассказ девушки смотрите в видео чуть выше.

Сейчас Жанна пытается вернуться к нормальной жизни: занимается воспитанием сына и осваивает бионический протез.

— Мне вообще без протезов удобнее справляться, дело привычки. Поначалу, конечно, нервничала, психовала, но делала, — признается девушка.

10 сентября суд приговорил бывшего мужа Жанны к 12 годам колонии общего режима. Этот приговор он собирается обжаловать. Из СИЗО он писал жалобы в органы опеки на Жанну, что она содержит сына в плохих условиях. А также отправлял самой Жанне письма с признаниями в любви.

— Я что, ящерица? У меня не отрастет заново рука от его извинений. Мне с этим всю жизнь жить, — говорит на это девушка, пострадавшая от домашнего тирана.

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Комментарии
11
Гость
38 минут
скрепно!! традиционные семейные ценности УзкогоМира!
280228292
3 минуты
Зачем жила с зэком! Знала же, что сиделец!
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