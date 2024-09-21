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Криминал Стрельба у офиса Wildberries «Буду бороться за семью и бизнес». На фоне массовых арестов в Москве Владислав Бакальчук вышел на связь из дома

«Буду бороться за семью и бизнес». На фоне массовых арестов в Москве Владислав Бакальчук вышел на связь из дома

Он записал обращение и выложил его в свой канал

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13 комментариев

Сооснователя Wildberries отпустили домой после задержания

В пятницу, 20 сентября, сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука отпустили домой, об этом он сообщил сам в своем Telegram-канале.

— Друзья, добрый вечер. Я дома и со мной всё в порядке. Спасибо вам за то, что поддерживали меня все эти дни, — сказал Владислав Бакальчук в обращении. — Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью и за наш семейный бизнес. Правда, и закон на нашей стороне. Пускай восторжествует справедливость.

Накануне Владиславу Бакальчуку, владельцу 1% компании Wildberries, предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Его задержали на двое суток, ожидалось, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

—  Мы приехали в офис с мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам ВБ-Девелопмент, аудита так называемого «слияния» и для ознакомления с необходимыми документами, — поделился Бакальчук компании. — Я действовал исключительно в рамках законодательства, которое позволяет мне как соучредителю находиться в офисе моей компании. 

О том, в каком статусе сейчас находится, супруг Татьяны Бакальчук не сообщил. Но обратился к своей жене в ответ на видеоролик, где основательница Wildberries призвала Владислава одуматься и остановиться.

— Татьяна, ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации? — задался вопросом супруг. — Или братья Мирзояны, с которыми ты связалась и просто подарила им 35% долей в нашей компании Wildberries, тебе не посчитали нужным сообщить о том, что готовят покушение на меня? Кто нанял этих вооруженных людей и что они делали в нашем офисе? Я уверен, правоохранительные органы с этим разберутся.

 Также он обвинил предпринимателей Мирзоянов и миллиардера Сулеймана Керимова в разворовывании компании Wildberries.

 — Ты наверняка знаешь, что у компании сейчас очень много проблем, но вместо того, чтобы решать их, ты прячешься или бегаешь по интервью, в то время, когда нашу компанию просто разворовывают твои новые «партнеры».

Среди прочего Бакальчук также пообещал, что готов оказать необходимую помощь всем, кто пострадал в перестрелке.

— Я дома. Я в шоке. Но правда на моей стороне, — завершил обращение бизнесмен.

Также стало известно, что в Москве арестовали уже более 30 человек, участвовавших в кровавых разборках в офисе Wildberries. Среди них был как минимум один боец отряда Росгвардии «Ахмат-1», его отправили в СИЗО.

В разборках погибли два человека, пострадали около десяти. При этом конфликт продолжился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда привезли пострадавших.

Известно, что при разборках застрелили 41-летнего ингуша Адама Алмазова и 28-летнего мастера спорта по вольной борьбе Исламбека Эльмурзиева. В ночь на 21 сентября тела погибших доставили специальным бортом в Ингушетию.

Встретить борт приехали тысячи местных жителей. Они выстроились вдоль дороги со включенными фонариками в знак скорби.

Ранее мы публиковали мнение юриста, который рассказал, что с таким набором статей организатору перестрелки может грозить пожизненный срок. Владиславу Бакальчуку были предъявлены обвинения по четырем уголовным статьям. Также мы рассказывали, что известно о компании Russ и слиянии с компанией Wildberries.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».


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Комментарии
14
Директор Завода (Ржака)
39 минут
Баба развалила семью и связалась с миш грантами... Ничего нового.
Почётный гражданин Левосибирска
44 минуты
«Буду бороться за семью и бизнес». В этом выражении слово "семья" лишнее. Семья развалилась когда открыли совместный бизнес.
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