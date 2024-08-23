Сумасшедшие цифры: за полтора года IT-мошенники украли у новосибирцев 4,6 миллиарда

За 2023 год и 7 месяцев 2024 года IT-мошенники похитили у жителей Новосибирской области 4,6 миллиарда рублей. Об этом редакции НГС рассказали в региональном ГУ МВД России.
В правоохранительном ведомстве пояснили, что за 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано более 14 тысяч преступлений, в результате которых интернет-мошенники украли у новосибирцев более 2,8 миллиарда рублей. Согласно этим данным, средняя сумма, похищенная мошенниками в прошлом году, составила около 200 тысяч рублей.
За 7 месяцев текущего года злоумышленники уже успели совершить более 8 тысяч преступлений, похитив при этом свыше 1,8 миллиарда рублей. Согласно этим данным, средняя сумма украденных денег у одной жертвы составила примерно 225 тысяч рублей.
В пресс-службе ГУ МВД НГС пояснили, что специалисты раскрывают только каждое четвертое подобное преступление. Процент раскрываемости в прошлом году составил 25%, за отчетный период этого года — 27,1%.
Ранее НГС писал о том, что мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги.