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Криминал Сумасшедшие цифры: за полтора года IT-мошенники украли у новосибирцев 4,6 миллиарда

Сумасшедшие цифры: за полтора года IT-мошенники украли у новосибирцев 4,6 миллиарда

Раскрыть удается только четверть подобных преступлений

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5 комментариев

Судя по всему, мошенники неплохо озолотились на доверчивых новосибирцах

За 2023 год и 7 месяцев 2024 года IT-мошенники похитили у жителей Новосибирской области 4,6 миллиарда рублей. Об этом редакции НГС рассказали в региональном ГУ МВД России.

В правоохранительном ведомстве пояснили, что за 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано более 14 тысяч преступлений, в результате которых интернет-мошенники украли у новосибирцев более 2,8 миллиарда рублей. Согласно этим данным, средняя сумма, похищенная мошенниками в прошлом году, составила около 200 тысяч рублей.

За 7 месяцев текущего года злоумышленники уже успели совершить более 8 тысяч преступлений, похитив при этом свыше 1,8 миллиарда рублей. Согласно этим данным, средняя сумма украденных денег у одной жертвы составила примерно 225 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД НГС пояснили, что специалисты раскрывают только каждое четвертое подобное преступление. Процент раскрываемости в прошлом году составил 25%, за отчетный период этого года — 27,1%.

Ранее НГС писал о том, что мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги.

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Новосибирская область Мошенники Полиция Деньги Кража
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Комментарии
7
жму 200
23 августа 2024, 17:49
вор должен сидеть в тюрьме, это я не про айтишников 😉🤣🤣
урлулуу
23 августа 2024, 17:58
Не мамонты
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