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Силовики устроили облаву на мигрантов

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Криминал Новосибирские силовики устроили облаву на мигрантов — оперативное видео

Новосибирские силовики устроили облаву на мигрантов — оперативное видео

Из страны выдворят 7 человек

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22 комментария

Рейды проходили несколько дней

Новосибирские полицейские и следователи устроила рейд по местам, где живут и работают иностранные граждане. На законность нахождения в России проверили более 120 иностранцев.

Рейд проходил с 19 по 21 августа, сотрудники, в том числе, проверяли места розничной торговли и общественного питания. Всего проверили более 120 граждан, 11 из них привлекли к административной ответственности за нарушения правил пребывания.

Еще 7 иностранцев по инициативе правоохранителей судами вынесены постановления о выдворении с территории России.

— Установлены лица, допустившие к незаконной трудовой деятельности вышеуказанных граждан. Сейчас проводится работа по привлечению должностных лиц к ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирско области.

Полиция опубликовала оперативное видео

Недавно сотрудники полиции и мэрии Новосибирска изъяли фуру и три фургона у нелегальных торговцев в районе бывшей барахолки.

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Комментарии
22
За державу обидно!
23 августа 2024, 11:07
А почему рейды ,а не ежедневная и круглосуточная работа по наведению порядка ? Почему показательно не карают тех,кто их здесь опекает,даёт гражданство,регистрируют фиктивные браки,документы и остальное? Они ж уже стали неконтролируемой силой и в любой момент могут быстро собраться ,объединиться и понеслось......
ральф
23 августа 2024, 10:51
Их с семьями выдворяют или многодетные матери продолжают потреблять наши налоги?
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