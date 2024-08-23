Новосибирские силовики устроили облаву на мигрантов — оперативное видео

Рейды проходили несколько дней Источник: пресс-служба ГУ МВД по НСО











Новосибирские полицейские и следователи устроила рейд по местам, где живут и работают иностранные граждане. На законность нахождения в России проверили более 120 иностранцев.

Рейд проходил с 19 по 21 августа, сотрудники, в том числе, проверяли места розничной торговли и общественного питания. Всего проверили более 120 граждан, 11 из них привлекли к административной ответственности за нарушения правил пребывания.

Еще 7 иностранцев по инициативе правоохранителей судами вынесены постановления о выдворении с территории России.

— Установлены лица, допустившие к незаконной трудовой деятельности вышеуказанных граждан. Сейчас проводится работа по привлечению должностных лиц к ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирско области.

Полиция опубликовала оперативное видео Источник: пресс-служба ГУ МВД по НСО

Недавно сотрудники полиции и мэрии Новосибирска изъяли фуру и три фургона у нелегальных торговцев в районе бывшей барахолки.