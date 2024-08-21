«Предлагал помириться, я отказала»: новосибирец выпал с балкона после скандала с девушкой — и говорит, что она хотела его убить













Ночью 8 апреля 2024 года жители дома №125 на улице Выборной стали свидетелями жутковатого происшествия. С балкона 3 этажа выпал молодой мужчина. Пострадавшего увезли на скорой, а причины, по которым он свалился вниз, так и остались для местных загадкой. Но четыре месяца спустя история получила неожиданное продолжение: в редакцию НГС обратилась сибирячка Виктория Арбатская и заявила, что пострадавший — ее бывший парень, который угрожал ее убить. Девушка якобы заперла его на балконе, и он спрыгнул вниз. Вот только теперь, говорит Виктория, ее подозревают в покушении на его убийство. Журналист НГС выслушала странную историю и поговорила с самим предполагаемым нападавшим, чтобы понять, что именно произошло той весенней ночью и кому из участников ночного переполоха грозит судимость.

Визит

Виктория и Александр встречались около года. К началу апреля 2024 года пара разошлась, и парень даже начал забирать из квартиры Виктории вещи. Несмотря на то, что повод для расставания был не из приятных (девушка говорит, что застала возлюбленного за просмотром объявлений о продаже любви), поводов бояться парня Виктория не видела. И когда воскресным вечером 7 апреля он пришел к ней забрать остатки вещей, спокойно открыла двери.

— Он начал предлагать мне помириться, а я отказала, — вспомнила Виктория. — И вот тогда у Александра произошла вспышка агрессии. Он начал меня бить, отбирал телефон. Я пыталась выйти из квартиры, а он меня обратно затаскивал. Он принес с собой бутылку крепкого алкоголя, облил меня им и закурил сигарету прямо в квартире, грозился меня поджечь. Пытался душить меня. Я сопротивлялась, конечно, тоже била его.

Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54

Когда потасовка прекратилась, и парень предложил Вике поговорить на балконе и остыть, та сделала вид, что согласна. Но когда Александр вышел на балкон, заперла двери, а сама выбежала на улицу. По словам Виктории, она боялась, что бывший возлюбленный сломает дверь и снова нападет на нее, так что ночной двор посчитала куда более безопасным местом, чтобы вызвать полицию.

— Пока звонила, я слышала крики, но я думала, что он с балкона кричит, — говорит Виктория. — На самом же деле он в этот момент выпрыгнул с третьего этажа. Кто-то из соседей вызвал ему скорую, но я к нему туда не подходила.

Утром девушка отправилась в больницу, и врачи подтвердили, что в ту ночь ей пришлось несладко (документы и фотографии Виктория предоставила в распоряжение редакции НГС).

— У меня был надрыв связок на левом голеностопе, ушиб мягких тканей головы, ушиб челюсти — такой, что у меня челюсть не смыкалась дней пять. Он бил в основном по челюсти, по виску правому — именно по голове, — перечисляет Виктория Арбатская. — Кроме того, сейчас я наблюдаюсь у психотерапевта, потому что у меня посттравматическое расстройство, тревожность и бессонница, я принимаю лекарства.

В ходе потасовки Виктория получила ушибы и частичный разрыв связок на левой ноге Источник: Предоставлено Викторией Арбатской

Не простой блажью ситуацию посчитали и полицейские. 17 апреля дознаватель возбудила уголовное дело по статье 119 УК РФ — угрозы убийством. Как следует из текста копии постановления о возбуждении дела (имеется в распоряжении НГС), когда бывший парень душил Викторию Арбатскую, пообещал, что любимая «сдохнет». И та, понятное дело, поверила.

Казалось, что самое страшное позади, и остается ждать завершения разбирательства. Но Виктория неожиданно узнала, что теперь сама может стать подозреваемой.

Дело об угрозах

Темпы расследования Викторию, мягко говоря, удивили: по словам девушки, ее обидчика допросили лишь спустя четыре месяца после ночного переполоха на Выборной. И слова Александра И., уверена девушка, все кардинально изменили.

— То он в больнице лежит (хотя он в сознании, не в коме), то дознаватель в отпуске. То его уже собрались допросить, а он уехал в другой город, полицейским нужна командировка. Они собираются в Кемерово, а он оказался в Барнауле. Только на прошлой неделе его допросили, — возмущается Виктория. — Он приехал с адвокатом, отказался давать показания и сказал, что хочет пойти на примирение, но если я не соглашусь, то он скажет «правду»: что это я его столкнула.

На фотографиях, которые он публикует на своих страницах в социальных сетях, Александр — высокий, спортивный парень, катается на сноуборде и мотоцикле, фотографируется в горах и вообще производит впечатление человека физически сильного. Виктория, описывая себя, самокритично говорит, что значительно ниже бывшего парня, зато килограммов на 10 тяжелее. Но выбросить Александра с балкона она бы точно не смогла.

— Я помню, что когда я выбежала на улицу, людей во дворе было мало. Но я встала недалеко от магазина, и возле него были еще люди. Кажется, двое мужчин, — размышляет девушка о возможных свидетелях.

Медики обнаружили у Виктории многочисленные ушибы, в том числе, на голове и лице Источник: Предоставлено Викторией Арбатской

Страх Виктории кажется странноватым, пока она не признается: Александр – не единственный, кто грозил ей уголовной ответственностью.

— Мне звонят дознаватели, давят на меня: «Вот, Виктория, все затянется, потому что это 10 лет, оно вам надо?». И прочее, и прочее. Сейчас я ищу свидетелей, но это очень сложно: прошло почти пять месяцев. Если бы я знала, что он все так перекрутит, я бы нашла всех сразу, нашла записи видеорегистраторов. Но ведь они не хранятся так долго.

Доказать, что в момент падения Александра Виктория и в самом деле была не в квартире, а на улице, сегодня и в самом деле непросто. Но молодая женщина рассчитывает, что ночные покупатели из круглосуточного магазина смогут ее вспомнить.

Весьма вероятно, что позиция Александра И. кардинально отличается от рассказа Виктории. Но неоднократные попытки дозвониться до молодого человека с двух разных номеров и связаться с ним посредством мессенджера результата не дали. Если Александр захочет высказаться, мы обязательно дадим ему слово.

НГС отправил запрос в полицию, чтобы узнать, почему разбирательство по достаточно рутинному делу так сильно затянулось и действительно ли Викторию подозревают в том, что она пыталась убить бывшего парня.

Ранее НГС рассказывал о жуткой истории, которая произошла в Бердске и началась очень похожим образом: мужчина решил помириться с бывшей возлюбленной. Потом он ударил ее, облил бензином и сжег заживо.