«Лёха, как же так?» Вся страна защищала фитнес-тренера от обвинения в педофилии, а он снова снял трусы

В истории осужденного тренера, длившейся несколько лет, всё перевернулось с ног на голову за считаные дни Источник: Алексей Сушко / Vk.com











Фитнес-тренера из Екатеринбурга Алексея Сушко, отсидевшего срок за педофилию, неожиданно для всех задержали в Анапе. Его снова обвиняют в мастурбации при ребенке, хотя многие верили ему после прошлого эпизода и считали его невиновным.

Наши коллеги из E1.RU рассказывают, как начиналась эта история семь лет назад и на что в ней поначалу не обратили внимания.

Часть 1. Задержание

Случай, после которого тренер первый раз попал за решетку, произошел 18 ноября 2017 года. Он сидел на диванчике в коридоре фитнес-центра и заполнял журнал, рядом села семилетняя девочка, которая пришла на занятие в школу юных моделей, но прогуляла его.



Через двадцать минут Алексей отправился на тренировку, а ребенок от скуки заснул. Потом за девочкой пришла мама Лариса Ш. и забрала ее, а через несколько часов в фитнес-центр прибежал разъяренный отчим Василий Д. Дочка рассказала им, что какой-то дядя трогал ее, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган. Мать написала заявление в полицию.



Приехавшие в фитнес-центр полицейские изъяли видео с камер и арестовали Сушко. Следователи обвинили его в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (часть 4 статьи 132 УК РФ). В качестве доказательства выступило видео из центра, однако на нем не было видно онанизма.

Изначально Алексея обвиняли в том, что он заставлял семилетнюю девочку трогать себя и сам трогал ее. Но после просмотра записи обвинение переформулировали Источник: видео с камер наблюдения

Уже тогда пошли слухи, что есть еще одно видео, на котором всё видно отчетливо, но его широкой публике не показали.

По версии обвинения, мастурбировал Алексей в тот момент, когда журнал качался в его руках. Журналом он прикрывался от сидевших напротив менеджеров и проходивших мимо людей, а перед тем как уйти, тренер взял свой мобильник, лежавший на спинке дивана, двумя пальцами. В СК были уверены, что в этот момент он зажимал в руке сперму, потому и движение было неестественным. Следы семенной жидкости Сушко нашли на его трусах и на некоторых предметах.

В своих показаниях девочка рассказала, что он мастурбировал правой рукой, оттянув резинку штанов, а другой рукой держал журнал и прикрывался им. Она утверждала, что он специально показывал ей член и весь процесс.

Часть 2. Кампания в защиту тренера

В защиту Алексея выступили жена Ольга, коллеги и знакомые. Члены команды Свердловской области по бодибилдингу, другие спортсмены, журналисты и даже бывший мэр Екатеринбурга — все были убеждены в его невиновности.

— Алексей — тренер высокого уровня, профессионал своего дела, — говорили его близкие. — У него дома целая папка с грамотами, дипломами, а также благодарностями от клиентов и родителей детей, которых он тренировал. Он очень предан своей работе, и то, в чем его обвиняют, — это бред!



Даже по поводу видео мнения экспертов разделились. Один из них, психолог, увидел, что Сушко расслаблен и спокоен, сосредоточен на заполнении журнала. Другой, врач-психиатр и сексолог, обратил внимание, что в какой-то момент его руку не видно.



— В рабочем состоянии и видимыми для окружающих были обе руки мужчины, но через некоторое время он меняется в поведении: длительное время не визуализируется левая рука (кисть и предплечье). Он перестает смотреть в телефон (телефон лежит рядом), брать его в руки, листы папки перелистывает правой рукой. Перелистывание происходит как бы хаотично: перелистнул — не смотрит, не читает (при этом чаще смотрит по сторонам, вперед и на девочку) — и снова перелистывает, — рассказал тогда сексолог.



Третий эксперт, врач-психотерапевт, не увидел ничего подозрительного. В целом позиция обвинения на тот момент не выглядела обоснованной. По одну сторону были слова семилетки, прогулявшей занятия, и невнятное видео, а по другую — всё остальное. Кроме того, дела о преступлениях против половой неприкосновенности всегда максимально закрытые. Полностью всю картину видели лишь несколько человек, в том числе следователь.

Общаясь с журналистами, тренер сказал, что не считает себя виноватым Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











Часть 3. Суд и приговор

Суд проходил в закрытом режиме, журналистов не пустили даже на последнее слово. Потом Алексею огласили срок — восемь лет. Это относительно мало, потому что статья подразумевала от двенадцати до двадцати лет и прокуратура требовала двенадцать. После приговора Сушко в разговоре с журналистами высказал мнение, что его дело — происки конкурентов.

Вот небольшая выдержка из разговора с ним.

— Себя виновным не считаете?

— Нет, конечно.



— Можете как-то прокомментировать видео?

— Я просто работал. Выполнял свою рутинную работу. Это был обычный день. То, что произошло, — абсурд, бред.



— Следователи говорят, что есть какое-то другое видео, которое доказывает вашу вину.

— Правоохранительные органы таким образом вводят в заблуждение СМИ. Потому что есть видео с других камер, которое показывает коридор, фойе. Никаких других видео, якобы доказывающих мою виновность, нет.



— А зачем вас обвинили?

— Корыстная цель.



— Конкретнее?

— Я был координатором тренажерного зала и эффективно работал. Повышал уровень продаж. Участвовал в рекламе клуба, мое фото размещалось на баннерах. Думаю, кому-то было невыгодно, чтобы такой фитнес-центр продолжал деятельность. Очевидно, что клуб стал меньше зарабатывать после этой ситуации.



— Что бы вы сказали родителям девочки?

— Не надо так делать.



Свою вину Алексей отрицал Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











А вот что рассказала после приговора старший помощник прокурора Верх-Исетского района Юлия Жукова:



— Подсудимый обвинялся в преступлении против половой неприкосновенности. Его вина подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. Какой-либо фальсификации, о которой говорится в прессе, на судебном заседании не установлено.



Также гособвинитель заявила, что представленная в СМИ видеозапись неполная.

— У суда была возможность исследовать видео в полном объеме, а не в том, который был представлен в СМИ, — отметила она. — Доказательства, представленные в уголовном деле, бесспорно подтверждают виновность подсудимого (в том числе и представленные на видеозаписи). Молекулярно-генетические экспертизы в деле имеются. И их заключения также подтверждают виновность.



Помощник прокурора была уверена в виновности Сушко Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











В апелляции срок Алексею еще уменьшили — до шести лет. Родители ребенка отсудили у него 300 тысяч рублей за моральный ущерб.



Часть 4. Колония

История Сушко попала на федеральные каналы. В программе «Мужское и женское» выступил в том числе родной отец пострадавшей девочки. Даже он засомневался в виновности Алексея и предположил, что она могла придумать этот эпизод, чтобы ее не ругали за прогул занятия.

В ходе программы опять была высказана версия, что произошедшее связано с недобросовестной конкуренцией. Якобы отчим ребенка (на программе звучали его настоящие имя и фамилия) также имел свой фитнес-клуб и, возможно, именно это спровоцировало его поднять скандал вокруг конкурента. Также зрителям показали видео, на котором девушка, работавшая раньше вместе с отчимом девочки, дала ему нелестную характеристику.

Сам же Алексей отправился в ИК-10. В колонии Сушко прошел обучение и начал заниматься деревообработкой. Отношение заключенных к нему было положительным, он стал там физруком и продолжил занятия спортом как сам, так и тренировал зэков из всей колонии.

Алексей рассказал, как ему живется в колонии Источник: Евгений Стоянов / E1.RU

Всё это время Сушко и его адвокаты не теряли надежды оспорить приговор, но тщетно. Близкие тренера обвиняли в бездействии высокопоставленных силовиков и чиновников, к которым они обращались. Некоторые из них отвечали на обвинения.

— Это ее [жены Алексея] представление, мне тоже ее жалко. Мне ответили: «Мы перепроверяли Сушко», но я же не могу сказать: сделайте так, как считает эта женщина. У меня до сих пор нет уверенности, что вот этот Сушко был не виноват. Откровенно говорю — я не знаю. Для этого есть суд, — говорил Игорь Комиссаров, бывший помощник главы СК Александра Бастрыкина.



В ИК-10 Сушко работал на мебельном производстве с осужденным за убийство жены фотографом Лошагиным Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Часть 5. Возвращение

1 августа 2023 года Алексея Сушко освободили из 10-й колонии — суд заменил ему оставшиеся месяцы заключения исправительными работами. Он смог обнять жену, которая всё это время его поддерживала. Эта история о любви и поддержки растрогала жителей города.

Источник: Алексей Сушко / Vk.com











На вопрос, изменила ли его колония, тренер ответил отрицательно.



— А разве была необходимость становиться другим порядочному человеку? Я добропорядочный человек был, есть и всегда им останусь. За весь период нахождения в местах лишения свободы у меня ни одного нарушения и ни одного взыскания. Только поощрения и исключительно положительная характеристика за шесть лет, — отметил Сушко.



В декабре 2023 года он снова начал тренировать людей, выкладывал в соцсетях свои тренировки и говорил, что хочет забыть о прошлом.

Отчим и мама пострадавшей девочки не возражали против его освобождения, но женщина отказалась комментировать свое отношение к этому делу. Родители столкнулись с большой волной неприязни во время расследования.

— Решали вопрос о возбуждении мама со следователем. Он задавал вопрос: «Вы точно хотите это сделать? Вы уверены, понимаете ответственность?» Я лично считаю, он виноват, — сказал E1.RU Василий, отчим ребенка.

Казалось, что история завершена на относительно благополучной ноте, но всё изменилось летом 2024 года.

Источник: Алексей Сушко / Vk.com











Часть 6. Неожиданный поворот

В конце июля 2024 года появилась информация, что Алексей Сушко вновь задержан по той же статье (часть 4 статьи 132 УК РФ), но уже не в Екатеринбурге, а в Анапе. Его обвинили в том, что он мастурбировал перед девочкой в подъезде. Местный суд арестовал его до сентября.

Родители тренера отказались говорить о новой уголовке сына, а жена, которая поддерживала мужчину много лет, внезапно призналась, что развелась с ним еще весной.

— Мы давно не общаемся, и я не в курсе его жизни. Не живем с января, официально развелись в мае, — сообщила Ольга.



Что за разлад случился у пары, теперь неизвестно. А вот что рассказала знакомая ребенка, пострадавшего в Анапе:

— 20 июля две девочки гуляли на улице, Алексей за ними следил. Одна из подруг, назовем ее Маша, захотела в туалет и, взяв ключи от домофона, пошла к квартире. Вторая девочка, пусть будет Олеся, сначала ждала подругу у подъезда. Вышли люди, и Олеся решила зайти внутрь, где прохладнее. Она прошла вперед и спряталась под лестницей. Алексей зашел следом и стал озираться, поднялся выше. Тут Маша выходит из квартиры, закрывает дверь, слышит шорох за спиной. Оборачивается — там стоит Сушко, быстро снимает перед ней штаны и трусы, достает член, начинает мастурбировать. Она с криком побежала вниз, схватила за руку Олесю, и вместе они выбежали на улицу.

По словам собеседницы Е1.RU, девочки и тренер попали на камеры домофона. Дети всё рассказали родителям, через несколько дней полиция задержала Сушко. По предварительной информации, он во всём сознался.

И, хотя дело только расследуется и информации крайне мало, сам факт задержания уже стал серьезным ударом по репутации Алексея, а также посеял сомнения в его изначальной невиновности.

Всю правду знает только сам Алексей, но уровень доверия к нему резко упал Источник: Алексей Сушко / Vk.com











Часть 7. Реакция общественности

Новость о задержании вызвала эффект разорвавшейся бомбы. В комментариях скептики торжествовали, другие продолжали утверждать, что он не виноват и произошла какая-то ошибка. Большая же часть читателей была в чистом шоке.

— Капе-е-ец. Ему там понравилось? Чё за?..



— Решил, что отсидел ни за что? Решил — чтобы хоть было за что?

— Я сплю? Это что за сюр? Ретроградный Меркурий?



— Только одно могу сказать: у мужика кукуха поехала. Ничем другим это не объяснить.

— Охренеть у него тренировки.

— Лёха, мы за тебя так болели, думали, невиноватый ты. Как же так?..

— Вот это поворот!!

— Что-то в этом деле нечисто. Терзают меня смутные сомнения...