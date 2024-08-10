«Лёха, как же так?» Вся страна защищала фитнес-тренера от обвинения в педофилии, а он снова снял трусы

Фитнес-тренера из Екатеринбурга Алексея Сушко, отсидевшего срок за педофилию, неожиданно для всех задержали в Анапе. Его снова обвиняют в мастурбации при ребенке, хотя многие верили ему после прошлого эпизода и считали его невиновным.
Наши коллеги из E1.RU рассказывают, как начиналась эта история семь лет назад и на что в ней поначалу не обратили внимания.
Часть 1. Задержание
Случай, после которого тренер первый раз попал за решетку, произошел 18 ноября 2017 года. Он сидел на диванчике в коридоре фитнес-центра и заполнял журнал, рядом села семилетняя девочка, которая пришла на занятие в школу юных моделей, но прогуляла его.
Через двадцать минут Алексей отправился на тренировку, а ребенок от скуки заснул. Потом за девочкой пришла мама Лариса Ш. и забрала ее, а через несколько часов в фитнес-центр прибежал разъяренный отчим Василий Д. Дочка рассказала им, что какой-то дядя трогал ее, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган. Мать написала заявление в полицию.
Приехавшие в фитнес-центр полицейские изъяли видео с камер и арестовали Сушко. Следователи обвинили его в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (часть 4 статьи 132 УК РФ). В качестве доказательства выступило видео из центра, однако на нем не было видно онанизма.
Уже тогда пошли слухи, что есть еще одно видео, на котором всё видно отчетливо, но его широкой публике не показали.
По версии обвинения, мастурбировал Алексей в тот момент, когда журнал качался в его руках. Журналом он прикрывался от сидевших напротив менеджеров и проходивших мимо людей, а перед тем как уйти, тренер взял свой мобильник, лежавший на спинке дивана, двумя пальцами. В СК были уверены, что в этот момент он зажимал в руке сперму, потому и движение было неестественным. Следы семенной жидкости Сушко нашли на его трусах и на некоторых предметах.
В своих показаниях девочка рассказала, что он мастурбировал правой рукой, оттянув резинку штанов, а другой рукой держал журнал и прикрывался им. Она утверждала, что он специально показывал ей член и весь процесс.
Часть 2. Кампания в защиту тренера
В защиту Алексея выступили жена Ольга, коллеги и знакомые. Члены команды Свердловской области по бодибилдингу, другие спортсмены, журналисты и даже бывший мэр Екатеринбурга — все были убеждены в его невиновности.
— Алексей — тренер высокого уровня, профессионал своего дела, — говорили его близкие. — У него дома целая папка с грамотами, дипломами, а также благодарностями от клиентов и родителей детей, которых он тренировал. Он очень предан своей работе, и то, в чем его обвиняют, — это бред!
Даже по поводу видео мнения экспертов разделились. Один из них, психолог, увидел, что Сушко расслаблен и спокоен, сосредоточен на заполнении журнала. Другой, врач-психиатр и сексолог, обратил внимание, что в какой-то момент его руку не видно.
— В рабочем состоянии и видимыми для окружающих были обе руки мужчины, но через некоторое время он меняется в поведении: длительное время не визуализируется левая рука (кисть и предплечье). Он перестает смотреть в телефон (телефон лежит рядом), брать его в руки, листы папки перелистывает правой рукой. Перелистывание происходит как бы хаотично: перелистнул — не смотрит, не читает (при этом чаще смотрит по сторонам, вперед и на девочку) — и снова перелистывает, — рассказал тогда сексолог.
Третий эксперт, врач-психотерапевт, не увидел ничего подозрительного. В целом позиция обвинения на тот момент не выглядела обоснованной. По одну сторону были слова семилетки, прогулявшей занятия, и невнятное видео, а по другую — всё остальное. Кроме того, дела о преступлениях против половой неприкосновенности всегда максимально закрытые. Полностью всю картину видели лишь несколько человек, в том числе следователь.
Часть 3. Суд и приговор
Суд проходил в закрытом режиме, журналистов не пустили даже на последнее слово. Потом Алексею огласили срок — восемь лет. Это относительно мало, потому что статья подразумевала от двенадцати до двадцати лет и прокуратура требовала двенадцать. После приговора Сушко в разговоре с журналистами высказал мнение, что его дело — происки конкурентов.
Вот небольшая выдержка из разговора с ним.
— Себя виновным не считаете?
— Нет, конечно.
— Можете как-то прокомментировать видео?
— Я просто работал. Выполнял свою рутинную работу. Это был обычный день. То, что произошло, — абсурд, бред.
— Следователи говорят, что есть какое-то другое видео, которое доказывает вашу вину.
— Правоохранительные органы таким образом вводят в заблуждение СМИ. Потому что есть видео с других камер, которое показывает коридор, фойе. Никаких других видео, якобы доказывающих мою виновность, нет.
— А зачем вас обвинили?
— Корыстная цель.
— Конкретнее?
— Я был координатором тренажерного зала и эффективно работал. Повышал уровень продаж. Участвовал в рекламе клуба, мое фото размещалось на баннерах. Думаю, кому-то было невыгодно, чтобы такой фитнес-центр продолжал деятельность. Очевидно, что клуб стал меньше зарабатывать после этой ситуации.
— Что бы вы сказали родителям девочки?
— Не надо так делать.
А вот что рассказала после приговора старший помощник прокурора Верх-Исетского района Юлия Жукова:
— Подсудимый обвинялся в преступлении против половой неприкосновенности. Его вина подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. Какой-либо фальсификации, о которой говорится в прессе, на судебном заседании не установлено.
Также гособвинитель заявила, что представленная в СМИ видеозапись неполная.
— У суда была возможность исследовать видео в полном объеме, а не в том, который был представлен в СМИ, — отметила она. — Доказательства, представленные в уголовном деле, бесспорно подтверждают виновность подсудимого (в том числе и представленные на видеозаписи). Молекулярно-генетические экспертизы в деле имеются. И их заключения также подтверждают виновность.
В апелляции срок Алексею еще уменьшили — до шести лет. Родители ребенка отсудили у него 300 тысяч рублей за моральный ущерб.
Часть 4. Колония
История Сушко попала на федеральные каналы. В программе «Мужское и женское» выступил в том числе родной отец пострадавшей девочки. Даже он засомневался в виновности Алексея и предположил, что она могла придумать этот эпизод, чтобы ее не ругали за прогул занятия.
В ходе программы опять была высказана версия, что произошедшее связано с недобросовестной конкуренцией. Якобы отчим ребенка (на программе звучали его настоящие имя и фамилия) также имел свой фитнес-клуб и, возможно, именно это спровоцировало его поднять скандал вокруг конкурента. Также зрителям показали видео, на котором девушка, работавшая раньше вместе с отчимом девочки, дала ему нелестную характеристику.
Сам же Алексей отправился в ИК-10. В колонии Сушко прошел обучение и начал заниматься деревообработкой. Отношение заключенных к нему было положительным, он стал там физруком и продолжил занятия спортом как сам, так и тренировал зэков из всей колонии.
Всё это время Сушко и его адвокаты не теряли надежды оспорить приговор, но тщетно. Близкие тренера обвиняли в бездействии высокопоставленных силовиков и чиновников, к которым они обращались. Некоторые из них отвечали на обвинения.
— Это ее [жены Алексея] представление, мне тоже ее жалко. Мне ответили: «Мы перепроверяли Сушко», но я же не могу сказать: сделайте так, как считает эта женщина. У меня до сих пор нет уверенности, что вот этот Сушко был не виноват. Откровенно говорю — я не знаю. Для этого есть суд, — говорил Игорь Комиссаров, бывший помощник главы СК Александра Бастрыкина.
Часть 5. Возвращение
1 августа 2023 года Алексея Сушко освободили из 10-й колонии — суд заменил ему оставшиеся месяцы заключения исправительными работами. Он смог обнять жену, которая всё это время его поддерживала. Эта история о любви и поддержки растрогала жителей города.
На вопрос, изменила ли его колония, тренер ответил отрицательно.
— А разве была необходимость становиться другим порядочному человеку? Я добропорядочный человек был, есть и всегда им останусь. За весь период нахождения в местах лишения свободы у меня ни одного нарушения и ни одного взыскания. Только поощрения и исключительно положительная характеристика за шесть лет, — отметил Сушко.
В декабре 2023 года он снова начал тренировать людей, выкладывал в соцсетях свои тренировки и говорил, что хочет забыть о прошлом.
Отчим и мама пострадавшей девочки не возражали против его освобождения, но женщина отказалась комментировать свое отношение к этому делу. Родители столкнулись с большой волной неприязни во время расследования.
— Решали вопрос о возбуждении мама со следователем. Он задавал вопрос: «Вы точно хотите это сделать? Вы уверены, понимаете ответственность?» Я лично считаю, он виноват, — сказал E1.RU Василий, отчим ребенка.
Казалось, что история завершена на относительно благополучной ноте, но всё изменилось летом 2024 года.
Часть 6. Неожиданный поворот
В конце июля 2024 года появилась информация, что Алексей Сушко вновь задержан по той же статье (часть 4 статьи 132 УК РФ), но уже не в Екатеринбурге, а в Анапе. Его обвинили в том, что он мастурбировал перед девочкой в подъезде. Местный суд арестовал его до сентября.
Родители тренера отказались говорить о новой уголовке сына, а жена, которая поддерживала мужчину много лет, внезапно призналась, что развелась с ним еще весной.
— Мы давно не общаемся, и я не в курсе его жизни. Не живем с января, официально развелись в мае, — сообщила Ольга.
Что за разлад случился у пары, теперь неизвестно. А вот что рассказала знакомая ребенка, пострадавшего в Анапе:
— 20 июля две девочки гуляли на улице, Алексей за ними следил. Одна из подруг, назовем ее Маша, захотела в туалет и, взяв ключи от домофона, пошла к квартире. Вторая девочка, пусть будет Олеся, сначала ждала подругу у подъезда. Вышли люди, и Олеся решила зайти внутрь, где прохладнее. Она прошла вперед и спряталась под лестницей. Алексей зашел следом и стал озираться, поднялся выше. Тут Маша выходит из квартиры, закрывает дверь, слышит шорох за спиной. Оборачивается — там стоит Сушко, быстро снимает перед ней штаны и трусы, достает член, начинает мастурбировать. Она с криком побежала вниз, схватила за руку Олесю, и вместе они выбежали на улицу.
По словам собеседницы Е1.RU, девочки и тренер попали на камеры домофона. Дети всё рассказали родителям, через несколько дней полиция задержала Сушко. По предварительной информации, он во всём сознался.
И, хотя дело только расследуется и информации крайне мало, сам факт задержания уже стал серьезным ударом по репутации Алексея, а также посеял сомнения в его изначальной невиновности.
Часть 7. Реакция общественности
Новость о задержании вызвала эффект разорвавшейся бомбы. В комментариях скептики торжествовали, другие продолжали утверждать, что он не виноват и произошла какая-то ошибка. Большая же часть читателей была в чистом шоке.
— Капе-е-ец. Ему там понравилось? Чё за?..
— Решил, что отсидел ни за что? Решил — чтобы хоть было за что?
— Я сплю? Это что за сюр? Ретроградный Меркурий?
— Только одно могу сказать: у мужика кукуха поехала. Ничем другим это не объяснить.
— Охренеть у него тренировки.
— Лёха, мы за тебя так болели, думали, невиноватый ты. Как же так?..
— Вот это поворот!!
— Что-то в этом деле нечисто. Терзают меня смутные сомнения...
Весной 2018 года Алексея Сушко осудили за мастурбацию при девочке — сначала на восемь лет. Дело вызвало широчайший общественный резонанс, поскольку на предъявленной записи камер ничего подобного не видно, а все свидетели опровергали слова ребенка. Адвокату удалось добиться смягчения наказания до шести лет колонии. В августе 2023 года оставшийся срок заменили принудительными работами.
Все новости об этой громкой истории мы собирали в специальном разделе.