Украл 400 миллионов? Силовики задержали главного поставщика вещей и еды военным, в здание ворвался ОМОН. Видео

В здании прошли обыски Источник: МВД России

Полиция задержала руководителя «Военторга», а также бенефициара подконтрольных организаций. Их подозревают в хищении 400 миллионов рублей. Заведено уголовное дело (мошенничество). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые вместе с другими сотрудниками заключили госконтракт на поставку «Армейских несессеров» и необоснованно завысили цену. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, цену увеличили на сумму свыше 400 миллионов рублей, передает РИА Новости.

В здание нагрянул ОМОН. Кадры с обысками опубликовали в МВД России.

— В ходе 64 обысков изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Допрошено более 30 свидетелей, — передало РИА Новости.

«Военторг» занимается организацией питания, банно-прачечного обслуживания, а также поставками и пошивом военной формы для Минобороны. На сайте компании указано, что гендиректором организации является Владимир Павлов — он занимает этот пост с 2012 года.

