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Криминал Украл 400 миллионов? Силовики задержали главного поставщика вещей и еды военным, в здание ворвался ОМОН. Видео

Украл 400 миллионов? Силовики задержали главного поставщика вещей и еды военным, в здание ворвался ОМОН. Видео

На руководителя «Военторга» завели уголовное дело

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18 комментариев
В здании прошли обыски

Полиция задержала руководителя «Военторга», а также бенефициара подконтрольных организаций. Их подозревают в хищении 400 миллионов рублей. Заведено уголовное дело (мошенничество). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые вместе с другими сотрудниками заключили госконтракт на поставку «Армейских несессеров» и необоснованно завысили цену. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, цену увеличили на сумму свыше 400 миллионов рублей, передает РИА Новости.

В здание нагрянул ОМОН. Кадры с обысками опубликовали в МВД России.

— В ходе 64 обысков изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Допрошено более 30 свидетелей, — передало РИА Новости.

«Военторг» занимается организацией питания, банно-прачечного обслуживания, а также поставками и пошивом военной формы для Минобороны. На сайте компании указано, что гендиректором организации является Владимир Павлов — он занимает этот пост с 2012 года.

«Военторг» также упоминается в деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по коррупционному делу. Военачальника подозревают в растрате средств, выделенных на производство и закупку индивидуальных рационов питания (сухпайков). Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), за что получал откаты.

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Обыски ОМОН Силовики Минобороны Военторг
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Комментарии
18
Grape Reflection 🍇
1 августа 2024, 08:01
Как говорил Суворов, "Любого интенданта через год службы можно смело <роскомнадзорить> без суда и следствия"
Unclе Sam
1 августа 2024, 07:45
рыба гниёт с головы, четверть века
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