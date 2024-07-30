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Криминал подробности Силовики заинтересовались ртом Вовы Беспредела. Кто помог члену банды «Цапков» поставить «золотые» виниры

Силовики заинтересовались ртом Вовы Беспредела. Кто помог члену банды «Цапков» поставить «золотые» виниры

Голливудской улыбкой сверкает теперь не он один

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15 комментариев
В СИЗО-1 Алексеев находится примерно два года

Личному телохранителю главаря банды Сергея Цапка поставили в ростовском СИЗО-1 виниры. Это один из самых жестоких членов группировки Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел. Как сообщил источник 161.RU в силовых структурах, «Вове Беспределу помогали те, кому он был нужен». Подробности — в материале 161.RU.

В ночь на 5 ноября 2010 года в кубанской станице Кущевской произошло массовое убийство. В результате расправы погибли семьи местного фермера Сервера Аметова, директора крупной ростовской фирмы «Астон» Владимира Мироненко и соседка Аметовых Наталья Касьян с сыном — всего 12 человек. Младшей из погибших — внучке Аметова Амире — было всего девять месяцев. Виновными в убийстве признали бандитов ОПГ «Цапковская». Кущевская ОПГ — преступная группировка, действовавшая с 1990-х годов в районах Краснодарского края. Рябцева и Быкова приговорили к 20 годам колонии, а Владимира Алексеева — к пожизненному. В 2013 году Алексеева признали виновным в расправах над 18 людьми и почти в 200 изнасилованиях и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Это «Беспредел»?

Ростовский централ снова прогремел на всю страну. По информации нашего источника, дорогостоящими винирами на зубах Алексеева уже заинтересовались сотрудники спецслужб и органы МВД Ростова. По данным телеграм-канала SHOT, стоимость эстетических накладок обошлась в 800 тысяч рублей, а зубной эстетикой занимался специально приезжавший стоматолог из Краснодара.

По данным нашего источника, лечением и пломбированием зубов заключенных никто не занимается, а «показное лечение» зачастую — это всего лишь обезболивающее или временные пломбы. Но недавняя история с захватом заложников в ростовском СИЗО показала, что за деньги можно обзавестись не только винирами.

— После проведенных допросов стало известно, что Алексеев находился в СИЗО-1 на кратковременных сроках, когда он был необходим для участия в судебных заседаниях. Алексеев пытался смягчить свой приговор, и он по законному праву неоднократно подавал апелляции. В последний раз он подал апелляцию в 2018 году, пытаясь смягчить себе наказание, но ее отклонили, — рассказал собеседник. — Так называемые высококачественные виниры у него установлены на передней верхней челюсти. По данным силовиков, медик прибывал к нему вместе с нанятым для него адвокатом.

По информации бывшего сотрудника СИЗО-1, который на условиях анонимности рассказал корреспонденту 161.RU, что Алексеев всегда находился в СИЗО в привилегированном положении, несмотря на свое кровавое прошлое и срок.

— Он написал, к примеру, своему адвокату, которого ему оплачивали довольно известные люди в Краснодаре и Ростове, и эти люди к нему приезжали. Не хочу называть их имена, но с ними связано еще одно громкое дело, которое длится не один год. Привозили кучи еды в разные колонии, где он был, он делился с теми, с кем надо. Помню, как его этапировали из Костромы сюда, так он еще жаловался, что «долго везли и было жарко». Потом писал, чтобы подали жалобу. Там всё грамотно: подали, назначили суд, его из колоний привозили сюда. Тут давали время на общение, пускали медиков и тех, кого он просил, — рассказал собеседник.

Вова Беспредел после начала спецоперации хотел присоединиться к ЧВК «Вагнер», но его послужной список был настолько зверским, что ему отказали

По словам бывшего сотрудника ростовского изолятора, пару лет назад его даже вывозили к врачам, якобы ему нужна была срочная помощь.

— Всё это было с сотрудниками СИЗО и с оперативниками, конечно. Иногда, возникало ощущение, что это они у него сидят, а не он в СИЗО, — сказал собеседник. — Когда его в очередной раз привезли из Мордовии, там он сидел в ИК-6, то к нему даже привозили на свидание тех, кого он звал, хотя «пожизненникам» это запрещено.

Как говорится: «За деньги — да».

Источник 161.RU в силовых структурах, подтвердил, что выявились факты, которыми теперь занимаются спецслужбы. И стали они известны после масштабных проверок в ростовском централе.

— Доступ в СИЗО стоматологу обеспечивали несколько сотрудников СИЗО, а также трое оперативников, чьи имена пока не раскрываются. Все они уже дали предварительные показания. Пока выясняются обстоятельства и на каких основаниях были привилегии. Алексеев после задержания пошел на сотрудничество со следствием, но в какой-то момент начал отказываться от ряда своих показаний в громком деле убийств в Кущевке. По данным наших спецслужб, заключенный выбрал сделку с другими людьми на свободе, которые и обеспечивали ему льготные условия содержания и помогали в ряде услуг, в том числе медицинских, — сообщил источник в силовых структурах.

Кому понадобился жестокий киллер?


О так называемых влиятельных людях упоминает и наш источник в силовых структурах. По его словам, в какой-то момент Вова Беспредел стал тем человеком, благодаря чьим показаниям в Краснодарском крае «отжимали» бизнес с 2021–2023 годы.

— Как выясняют сейчас наши спецслужбы, Алексеев, давая «нужные» показания, помогал не только себе, но и тем, кто его «оберегал». Именно в этот период он начал менять показания в судебных заседаниях. По нему даже прекращено уголовное дело по вымогательству, — рассказал силовик. — После новых обстоятельств, возможно, дело вновь будет передано на пересмотр.

Что касается помощи Алексееву от сотрудников СИЗО, то бывший сотрудник изолятора сообщил: «Помогали не просто так».


— Зубы Вова Беспредел сделал не только себе. Те, кто его вывозили и пускали к нему стоматолога, тоже с зубами. Есть такая спецвозможность — вывоз заключенного с конвоем и сотрудниками оперативных органов. Всё по бумагам — то в суд, то еще куда-то, а везут на пару часов дольше, — рассказал собеседник.

Зубы делали и силовикам. Половина оперотдела с такими зубами.

По словам собеседника, все, кто с ним ездили «отдыхать», получали свое от этой «прогулки».

Покровители Вовы договаривались с руководством изолятора, чтобы того отпускали. Сейчас силовики пытаются выяснить, мог ли быть причастен к захвату заложников Алексеев, который находился в момент ЧП в другом блоке СИЗО-1. Его планируют на этот раз этапировать в ИК-6 «Черный дельфин» в Оренбургской области.

Алексеев планировал избежать своего срока и выйти на волю, поступив в ЧВК «Вагнер», но ему отказали.

В марте этого года стало известно, что двое участников банды «Цапковские» получили помилование за участие в специальной военной операции. Речь идет о Вячеславе Рябцеве по прозвищу Буба и Андрее Быкове по прозвищу Бык. По информации источника 161.RU, сначала на спецоперацию ушел Рябцев. Сейчас он уже на свободе, женился, живет в одном из городов Краснодарского края.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу донского ГУФСИН: там ответили, что не могут подтвердить эту информацию, «так как она относится к врачебной тайне». О местонахождении Вовы Беспредела тоже не рассказали, об этом «сообщается только родственникам, либо законному представителю».

После выхода материала на сайте 161.RU в ГУФСИН по Ростовской области заявили, что информация о винирах, поставленных Владимиру Алексееву, не соответствует действительности.

— Осужденному <...> услуги по протезированию зубов медицинскими работниками МСЧ, а также государственными или частными организациями не оказывались. В стоматологические клиники для оказания подобных услуг он также не вывозился, — говорится в сообщении.

ПО ТЕМЕ
Цапки Вова-беспредел Кущевская ОПГ Владимир Алексеев
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Комментарии
17
Гость
30 июля 2024, 16:17
Каким образом это новость относится к Новосибирску???
Гость
30 июля 2024, 16:29
Всё! Всё гнилое( я не про зубы).
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