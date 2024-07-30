Силовики заинтересовались ртом Вовы Беспредела. Кто помог члену банды «Цапков» поставить «золотые» виниры

В СИЗО-1 Алексеев находится примерно два года Источник: источник 161.RU











Личному телохранителю главаря банды Сергея Цапка поставили в ростовском СИЗО-1 виниры. Это один из самых жестоких членов группировки Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел. Как сообщил источник 161.RU в силовых структурах, «Вове Беспределу помогали те, кому он был нужен». Подробности — в материале 161.RU.



В ночь на 5 ноября 2010 года в кубанской станице Кущевской произошло массовое убийство. В результате расправы погибли семьи местного фермера Сервера Аметова, директора крупной ростовской фирмы «Астон» Владимира Мироненко и соседка Аметовых Наталья Касьян с сыном — всего 12 человек. Младшей из погибших — внучке Аметова Амире — было всего девять месяцев. Виновными в убийстве признали бандитов ОПГ «Цапковская». Кущевская ОПГ — преступная группировка, действовавшая с 1990-х годов в районах Краснодарского края. Рябцева и Быкова приговорили к 20 годам колонии, а Владимира Алексеева — к пожизненному. В 2013 году Алексеева признали виновным в расправах над 18 людьми и почти в 200 изнасилованиях и приговорили к пожизненному лишению свободы.



Это «Беспредел»?

Ростовский централ снова прогремел на всю страну. По информации нашего источника, дорогостоящими винирами на зубах Алексеева уже заинтересовались сотрудники спецслужб и органы МВД Ростова. По данным телеграм-канала SHOT, стоимость эстетических накладок обошлась в 800 тысяч рублей, а зубной эстетикой занимался специально приезжавший стоматолог из Краснодара.



По данным нашего источника, лечением и пломбированием зубов заключенных никто не занимается, а «показное лечение» зачастую — это всего лишь обезболивающее или временные пломбы. Но недавняя история с захватом заложников в ростовском СИЗО показала, что за деньги можно обзавестись не только винирами.



— После проведенных допросов стало известно, что Алексеев находился в СИЗО-1 на кратковременных сроках, когда он был необходим для участия в судебных заседаниях. Алексеев пытался смягчить свой приговор, и он по законному праву неоднократно подавал апелляции. В последний раз он подал апелляцию в 2018 году, пытаясь смягчить себе наказание, но ее отклонили, — рассказал собеседник. — Так называемые высококачественные виниры у него установлены на передней верхней челюсти. По данным силовиков, медик прибывал к нему вместе с нанятым для него адвокатом.



По информации бывшего сотрудника СИЗО-1, который на условиях анонимности рассказал корреспонденту 161.RU, что Алексеев всегда находился в СИЗО в привилегированном положении, несмотря на свое кровавое прошлое и срок.



— Он написал, к примеру, своему адвокату, которого ему оплачивали довольно известные люди в Краснодаре и Ростове, и эти люди к нему приезжали. Не хочу называть их имена, но с ними связано еще одно громкое дело, которое длится не один год. Привозили кучи еды в разные колонии, где он был, он делился с теми, с кем надо. Помню, как его этапировали из Костромы сюда, так он еще жаловался, что «долго везли и было жарко». Потом писал, чтобы подали жалобу. Там всё грамотно: подали, назначили суд, его из колоний привозили сюда. Тут давали время на общение, пускали медиков и тех, кого он просил, — рассказал собеседник.

Вова Беспредел после начала спецоперации хотел присоединиться к ЧВК «Вагнер», но его послужной список был настолько зверским, что ему отказали Источник: пресс-служба СК РФ











По словам бывшего сотрудника ростовского изолятора, пару лет назад его даже вывозили к врачам, якобы ему нужна была срочная помощь.



— Всё это было с сотрудниками СИЗО и с оперативниками, конечно. Иногда, возникало ощущение, что это они у него сидят, а не он в СИЗО, — сказал собеседник. — Когда его в очередной раз привезли из Мордовии, там он сидел в ИК-6, то к нему даже привозили на свидание тех, кого он звал, хотя «пожизненникам» это запрещено.



Как говорится: «За деньги — да». источник, бывший сотрудник СИЗО

Источник 161.RU в силовых структурах, подтвердил, что выявились факты, которыми теперь занимаются спецслужбы. И стали они известны после масштабных проверок в ростовском централе.



— Доступ в СИЗО стоматологу обеспечивали несколько сотрудников СИЗО, а также трое оперативников, чьи имена пока не раскрываются. Все они уже дали предварительные показания. Пока выясняются обстоятельства и на каких основаниях были привилегии. Алексеев после задержания пошел на сотрудничество со следствием, но в какой-то момент начал отказываться от ряда своих показаний в громком деле убийств в Кущевке. По данным наших спецслужб, заключенный выбрал сделку с другими людьми на свободе, которые и обеспечивали ему льготные условия содержания и помогали в ряде услуг, в том числе медицинских, — сообщил источник в силовых структурах.



Кому понадобился жестокий киллер?





О так называемых влиятельных людях упоминает и наш источник в силовых структурах. По его словам, в какой-то момент Вова Беспредел стал тем человеком, благодаря чьим показаниям в Краснодарском крае «отжимали» бизнес с 2021–2023 годы.



— Как выясняют сейчас наши спецслужбы, Алексеев, давая «нужные» показания, помогал не только себе, но и тем, кто его «оберегал». Именно в этот период он начал менять показания в судебных заседаниях. По нему даже прекращено уголовное дело по вымогательству, — рассказал силовик. — После новых обстоятельств, возможно, дело вновь будет передано на пересмотр.

Что касается помощи Алексееву от сотрудников СИЗО, то бывший сотрудник изолятора сообщил: «Помогали не просто так».





— Зубы Вова Беспредел сделал не только себе. Те, кто его вывозили и пускали к нему стоматолога, тоже с зубами. Есть такая спецвозможность — вывоз заключенного с конвоем и сотрудниками оперативных органов. Всё по бумагам — то в суд, то еще куда-то, а везут на пару часов дольше, — рассказал собеседник.

Зубы делали и силовикам. Половина оперотдела с такими зубами. источник 161.RU в силовых структурах

По словам собеседника, все, кто с ним ездили «отдыхать», получали свое от этой «прогулки».



Покровители Вовы договаривались с руководством изолятора, чтобы того отпускали. Сейчас силовики пытаются выяснить, мог ли быть причастен к захвату заложников Алексеев, который находился в момент ЧП в другом блоке СИЗО-1. Его планируют на этот раз этапировать в ИК-6 «Черный дельфин» в Оренбургской области.



Алексеев планировал избежать своего срока и выйти на волю, поступив в ЧВК «Вагнер», но ему отказали.



В марте этого года стало известно, что двое участников банды «Цапковские» получили помилование за участие в специальной военной операции. Речь идет о Вячеславе Рябцеве по прозвищу Буба и Андрее Быкове по прозвищу Бык. По информации источника 161.RU, сначала на спецоперацию ушел Рябцев. Сейчас он уже на свободе, женился, живет в одном из городов Краснодарского края.



Мы обратились за комментарием в пресс-службу донского ГУФСИН: там ответили, что не могут подтвердить эту информацию, «так как она относится к врачебной тайне». О местонахождении Вовы Беспредела тоже не рассказали, об этом «сообщается только родственникам, либо законному представителю».