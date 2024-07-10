Соцсети Кузбасса переполошило сообщение о попытке похищении школьницы: полиция нашла девушку и трех вахтовиков

Разбирательства по поводу резонансной ситуации продолжаются Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В полиции Кузбасса опровергли распространившиеся в соцсетях сведения о попытке похищения девушки в Кемерове. Разъяснение обстоятельств случившегося озвучили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Ранее в социальных сетях и телеграм-каналах, в частности, в паблике «Инцидент Кузбасс», появилась информация о троих неизвестных взрослых мужчинах, которые долгое время преследовали на автомобиле несовершеннолетнюю кемеровчанку, убеждая сесть к ним в машину. Утверждалось, что на происходящее обратила внимание неравнодушная горожанка, которая защитила школьницу от незнакомцев.

— Сотрудники полиции незамедлительно организовали проверку, в ходе которой установили всех участников инцидента. Мужчины были доставлены в отдел полиции и опрошены. Ими оказались трое ранее судимых жителей Иркутска в возрасте 35, 44 и 45 лет, которые вахтовым методом приехали в Кемерово для работы на одном из местных предприяти, — сообщили в кузбасском управлении МВД России.

Они пояснили, что обратились к подростку, чтобы спросить дорогу, при этом высказали ряд комплиментов в адрес девушки.

— Кроме того, полицейские установили и опросили 16-летнюю школьницу. Она подтвердила показания задержанных и пояснила, что противоправных действий в отношении нее не совершалось, — сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что проверка по этому случаю еще идет, и полицейские продолжают выяснять детали случившегося.