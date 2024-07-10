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Криминал Соцсети Кузбасса переполошило сообщение о попытке похищении школьницы: полиция нашла девушку и трех вахтовиков

Соцсети Кузбасса переполошило сообщение о попытке похищении школьницы: полиция нашла девушку и трех вахтовиков

Сотрудники МВД все еще проводят проверку

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1 комментарий
Разбирательства по поводу резонансной ситуации продолжаются

В полиции Кузбасса опровергли распространившиеся в соцсетях сведения о попытке похищения девушки в Кемерове. Разъяснение обстоятельств случившегося озвучили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Ранее в социальных сетях и телеграм-каналах, в частности, в паблике «Инцидент Кузбасс», появилась информация о троих неизвестных взрослых мужчинах, которые долгое время преследовали на автомобиле несовершеннолетнюю кемеровчанку, убеждая сесть к ним в машину. Утверждалось, что на происходящее обратила внимание неравнодушная горожанка, которая защитила школьницу от незнакомцев.

— Сотрудники полиции незамедлительно организовали проверку, в ходе которой установили всех участников инцидента. Мужчины были доставлены в отдел полиции и опрошены. Ими оказались трое ранее судимых жителей Иркутска в возрасте 35, 44 и 45 лет, которые вахтовым методом приехали в Кемерово для работы на одном из местных предприяти, — сообщили в кузбасском управлении МВД России.

Они пояснили, что обратились к подростку, чтобы спросить дорогу, при этом высказали ряд комплиментов в адрес девушки.

— Кроме того, полицейские установили и опросили 16-летнюю школьницу. Она подтвердила показания задержанных и пояснила, что противоправных действий в отношении нее не совершалось, — сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что проверка по этому случаю еще идет, и полицейские продолжают выяснять детали случившегося.

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Несовершеннолетняя Ранее судимый Кемерово Похищение МВД Полиция
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Комментарии
2
Гость
10 июля 2024, 13:57
🔥 Итоги СВ0 за 9 июля 🔥 от которых трясёт Шkyлёвыx ин. агентов и прочую за-украинскую мра3Ъ Освобождён н.п. Яснобродовка (ДНР) 👍🎉 ВКС РФ продолжают доставку подарков по всей бывш. УССР. ВС России продолжают наступление, освобождая всё новые ВО территории. - отбиты 19 🥩-абкак каkл0-жив0тных, - заминусовано - свыше 2160* 🐷🐷 (или >369,0* тыс. с 04/06/23 👍), - разбито >77* ед. боевой и авто техники (>20,4 тыс. ед. с 04/06/23), в т.ч. 2 таnка, 6 ББМ, 29 артсистем и 4 станции РЭБ, - поражены 134 объекта и скоплений сил врага, включая 13 полевых складов БК, цех про-ва БПЛА, 4 установки РСЗО Хаймарс (+35 ин. наёмников), а также РЛС и 2 пуск. установки ЗРК С-300, - ПВО сбиты - 97 БПЛА и 8 реакт. снарядов. ❗ *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС в глубине ВО территории 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! 👍 Победа России над отвратительным Западом ближе с каждым днём! P.S. Забавно, как легко можно писать патриотичную правду на здешнем рупоре фикально-ino-агентской пропаганды 🤣 Не поверите, но эта 5-я колонна во главе с морщеным шеф-yeБaном Витей IIIkyлём и тyxл0й Ваrиной Maлк0вой надеется, что силовики так ненавистной им России станут защищать прозападных в0нючек 🤣 INO-агентские мраzи, насилие против вас поощряемо и вполне законно! Лучше сваливайте, пока живы ❗💀
Гость
10 июля 2024, 13:52
Ну вот, ничего не было, а потом когда всё таки утащат - о полиция бездействовала, всех посадить!
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