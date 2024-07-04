Свой бункер с порностудией и спортзалом. Чиновник прятался 21 год, а теперь суд отправил его на пожизненное из-за убийства прокурора

Экс-чиновник предпочел добровольное заточение следствию и прятался 21 год Источник: Мария Гришкина / 86.RU











Юрий Чекин — пожалуй один из самых разыскиваемых преступников последних 20 лет. Он десятилетиями скрывался в съемной квартире, оборудованной как бункер, никак не выдавая себя правоохранителям. Согласно решению Ханты-Мансийского окружного суда, именно он «заказал» прокурора Югры Юрия Бедерина, которого расстреляли в собственном подъезде летом 2000 года два наемных киллера, и своего знакомого бизнесмена. 3 июля 62-летний Чекин заслушал приговор, по которому он проведет последние годы жизни в колонии особого режима. Наши коллеги из 86.RU вспоминают историю его преступлений, к которым, как говорит сам Чекин, он не имеет никакого отношения.

Кто такой Юрий Чекин?

Карьера родившегося 1 января 1963 года в селе Кошкино Курганской области Юрия Чекина стремительно шла в гору, он был придирчив к документам и крайне аккуратен, а в 30-летнем возрасте уже занял пост начальника управления Министерства финансов России в Югре. Именно благодаря своему таланту в учете и скрупулезном отношении к документам он, считает следствие, в 1993 году смог украсть более 15 миллионов рублей у одного из нефтедобывающих предприятий, принадлежащих государству.

Об этом узнали силовики и на Чекина возбудили уголовное дело, вел его заместитель прокурора округа Джавид Дамиров. По словам Дамирова, у него были неопровержимые доказательства виновности Чекина, но дело забрали на расследование в Екатеринбург, а там якобы развалили.

— Человек (Чекин. — Прим. ред.) гипертрофирован больным самолюбием. Эго у него, конечно, чрезмерное. Дело уголовное забрали, передали прокурору Свердловской области. Полагаю, что соответствующим указанием, потому что через месяц уголовное дело было прекращено, а Чекин был освобожден из-под стражи. Когда он вышел, был одержим чувством мести, — рассказывал бывший зампрокурора телеканалу «Россия 24».

Конфликт был длительным, Дамиров рассказывал о нескольких покушениях Чекина на себя. Ему якобы даже пришлось уволиться из органов из-за угроз чиновника. Чекин вышел сухим из воды, но спокойствие оказалось недолгим, в процесс расследования вступил прокурор Югры Юрий Бедерин, который славился среди коллег своей принципиальной нетерпимостью к коррупции, по крайней мере, так его характеризуют официальные источники. Бедерин хотел довести дело до логического завершения, но не смог.

Три пули, в том числе в голову

Архивное фото Юрия Бедерина Источник: прокуратура Югры











В 2000 году по Югре прокатилась новость об убийстве прокурора Бедерина, его расстреляли в подъезде собственного дома на улице Коминтерна в Ханты-Мансийске 25 июля 2000 года. Силовик был убит тремя выстрелами, в том числе в голову. Тело нашли на лестнице на втором этаже.



Киллеров задержали спустя два месяца в Каспийске Республики Дагестан. Мастер спорта по боксу Рабадан Рабаданов и столяр Александр Козин получили от организаторов преступления 50 тысяч долларов. После убийства они развлекались в родном городе Каспийске и в столице, а обратно вернулись на новом автомобиле.



Исполнители расправы на первых допросах сдали одного из заказчиков, им оказался близкий к криминальным кругам владелец туристического агентства Виктор Змановский. При задержании он признался в содеянном и сообщил, что якобы основным заказчиком является Юрий Чекин. Кроме того, Чекина следствие считает заказчиком убийств двух бизнесменов из Ханты-Мансийска: А. Руппеля и Б. Израилова. С первым он расправился якобы потому, что Руппель пытался присвоить деньги, заработанные на мошенничестве, а убийство Израилова было связано с карточным долгом Юрию Чекину, который тот отказался отдать добровольно.

Канул в воду, оставаясь под самым носом силовиков

Подозреваемый в заказе расправы чиновник за некоторое время до объявления в розыск уволился в связи с неведомой опасностью для жизни и исчез на 21 год. Всё это время он никуда не уезжал и даже не выходил из квартиры, которую переоборудовал под бункер.



Чекин прятался очень успешно, даже семья не знала, что он жив, но один из отпрысков, как выяснилось позднее, всё же был в курсе. Знала и племянница экс-чиновника Алена, которая по совместительству была его любовницей, при задержании в квартире в 2021 году силовики обнаружат покупки из интим-магазинов и даже свою порностудию.

В 2018-м он едва не попался правоохранителям, когда отправил Алену на телевидение с видеообращением к президенту РФ, но и тогда следователи и оперативники не смогли установить его место жительства.

Обращение Юрия Чекина к президенту Владимиру Путину Источник: Юрий Чекин

По заверению бывшего адвоката экс-чиновника, Чекина сдал родной сын Александр, который был недоволен тем, что отец решил поделить всё накопленное за жизнь между ним и любовницей. Отпрыск это отрицает и уверяет, что не причастен к задержанию отца. Тем не менее 26 октября 2021 года силовики нагрянули в квартиру на улице Калинина, 18, в которой все эти годы жил, занимался бизнесом и спортом тот, кого они так долго искали. К слову, этот дом находится всего в нескольких кварталах от управления МВД и окружной прокуратуры.



Собственный спортзал, тайник и порностудия

В квартире Чекина нашли и множество документов, которые были аккуратно сложены и рассортированы Источник: МВД России

Квартиру на Калинина, 18 Чекину снимали сын Александр и племянница-любовница Алена. Мужчина старался никак не выдавать себя: он не пользовался интернетом, жил с зашторенными окнами и не выходил на улицу. Во время обыска силовики обнаружили в квартире свою порностудию, спортзал и кучу документов о бизнесе, который вел под видом сына Юрий. И паспорт гражданина СССР.

Чекин оборудовал тайник под подоконником, там бы его никто не смог обнаружить Источник: МВД России

Бывший чиновник не только не потерял свое состояние, полученное в тучные 90-е годы, но и приумножил его. Сейчас сбережения Чекина составляют около 70 миллионов рублей. Юрий вел налоговые дела фирм и занимался учетом финансов. В его убежище было всё аккуратно сложено и упорядочено.



Чекин подробно рассказывал, как заработал состояние в 70 миллионов рублей Источник: Телеканал «Россия»

Следствие и суд над экс-чиновником

Юрий Чекин заслушивает приговор суда Источник: Мария Гришкина / 86.RU











В ходе следствия и судов Чекин так и не признал вину, он утверждал, что с Бедериным расправились абсолютно другие люди, а возможно, коллеги прокурора, которые были коррумпированы и продвигали интересы компании «ЮКОС». На последнем заседании суда Чекин утверждал, что именно глава компании Михаил Ходорковский* (признан Минюстом России иностранным агентом) причастен к смерти высокопоставленного силовика.



— Я перешел дорогу прокурорам, которые занимались преступной деятельностью в 90-х годах. Помогали деньги, брали взятки, участвовали в хищении квартир дольщиков. Похищали бюджетные деньги. Люди, которые в отношении меня всё это организовали, это все те, кто продвигал и прикрывал «ЮКОС». Например, заместитель генерального прокурора Калмагоров, его в августе 2003 года уволили, после этого уже стал возможен арест Ходорковского и привлечение к уголовной ответственности тех, кто был замешан в убийстве мэра города Нефтеюганска, — сказал Чекин.

Также подсудимый заявил, что убийц прокурора защищали сотрудники ФСБ, судьи и следователи по особо важным делам. Юрий Чекин считает, что дело против него сфабриковано.



Подробный рассказ своей версии журналистам и жалобы на нарушения в ходе процесса Чекину не помогли, присяжные признали его виновным в убийстве прокурора и знакомого бизнесмена Руппеля, однако оправдали в попытке организовать убийство зампрокурора ХМАО Дамирова и организации убийства жителя Ханты-Мансийска Израилова из-за карточного долга. Суд же отправил экс-ревизора в колонию особого режима, там он пробудет до конца своих дней, если вышестоящие инстанции не изменят приговор — адвокат осужденного намерена его обжаловать.