«Кожей ощутил, что он всех женщин ненавидит». Как бывший милиционер держал в страхе Подмосковье, нападая с молотком на жертв

История «зеленоградского Чикатило», который держал в страхе всё Подмосковье Источник: Мария Романова / MSK1.RU, скриншот из документального фильма «Зеленоградский Чикатило»











Чикатило из подмосковного Зеленограда вновь на свободе. Он ушел на СВО, но может вернуться в любую точку России со дня на день. Корреспонденты MSK1.RU рассказывают о маньяке, который забивал женщин молотком или топором более 20 лет назад. Не исключено, что он захочет повторить преступления и сегодня.

Промозгло. Начало апреля 2001 года. В больницу подмосковного Зеленограда поступают женщины с черепно-мозговыми травмами. Одна за другой. Врачи не успевают приходить на пересменку. «Очередная» опять с окровавленным лицом, торчащими клоками волосами и многочисленными гематомами. Причем характер ударов схож. У всех жертв головы страшно искорежены, разбиты тяжелым предметом — молотком или топором.

За три дня в больницу поступили пять женщин: две скончались, так и не придя в сознание, а те, кому удалось выжить, ничего не помнили, нападавшего не видели. Говорили лишь, что какой-то мужчина накинулся на них в лесопарке, отобрав сумку. Небольшой город стремительно сковывала паника.

Взявшиеся за дело оперативники поначалу не придают произошедшему особого значения — даже не выезжают на места преступлений. Время в столице и области неспокойное. В разных районах орудуют бандиты, нападая без разбора и на бизнесменов, и на симпатичных девушек. Так называемой «текучки с бытовухой» хватает в каждом отделе.

Хоть по стране еще и проносятся отголоски страшного дела серийного убийцы Андрея Чикатило, никто не может представить, что в 36 километрах от Москвы появится его подражатель — Юрий Гриценко. И почти восемь лет опытные следователи по какой-то причине не могли поймать бывшего милиционера, страдающего шизофренией.

История «зеленоградского Чикатило» Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

На счету маньяка пятнадцать жертв. Пять из них не очнутся никогда, а остальные — долгие месяцы не смогут даже пикнуть о произошедшем.

Семьянин, советский гражданин и милиционер

Родился Юра в подмосковном Зеленограде. Отец был мягкотелым, а мать, наоборот, властной. С детства мальчик смотрел, как отец, постукивая железным молотком, что-то вырезает из дерева. Этот звук он запомнит на всю жизнь. Со сверстниками Юра особо не общался, рос нелюдимым. И всю жизнь боролся с комплексом неполноценности — считал, что он — не такой, как все. С девушками особо не получалось. Был уверен, что им нужен такой, чтоб кулаком по столу двинул и всё сразу в доме на свои места встало. А он не такой.

— У Юры была очень властная мама. Он боялся показаться ей в пьяном виде, сказать, что он не работает. Перед мамой были страх и уважение. Комплекс, видимо, развился с детства, — рассказывала Ирина Хлызова, старший следователь УВД «Левобережный».

После школы Юра решил пойти в армию. Думал, там из него настоящего мужика сделают. По этой же причине после службы устроился в милицию, затем женился. В семье родились двое детей. Но ничего не помогло — Юрка Гриценко из Зеленограда оставался всё таким же робким и скромным парнем.

Страна, в которой он вырос, начала постепенно разваливаться. Гриценко пытался утолить все душевные терзания в стакане водки. В алкогольном запале в нем выплескивалось всё негативное. Руководству, конечно, это не понравилось. И в 1993 году Юру вышвырнули из органов. Увольнение стало для него будто бы спусковым крючком.

— В алкогольном запале в нем просыпалось всё самое звериное, темное. Вот это я ощутил. Он в себе-то подавливал, — вспоминал Виктор Максимов, руководитель пресс-службы УВД по САО.

Глухой звук сильного удара

В один из дней 1993 года Гриценко напился и решил развлечься с проституткой. Жрица любви, заметив, что клиент плохо соображает, воспользовалась моментом и попыталась его обокрасть. Так, по крайней мере, вспоминал будущий молотобоец. Он не дал себя в обиду. Привычного молотка под рукой не оказалось.

— Молоток был его любимым оружием. С детства молоток имел для него особое значение, по крайней мере, так он объяснял во время следствия, — говорил Давид Оганян, следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы. — Думаю, что владел молотком лучше, так как с детства держал его в руках.

И Юрий, якобы защищаясь от проститутки, схватился за сковородку. Удар, еще один. Крики и мольбы незнакомки. Но Гриценко, он ничего из этого не разобрал. В моменты сильного алкогольного опьянения он чувствовал власть и силу, которой не хватало всё детство. Еще несколько глухих ударов — и окровавленное тело грудой упало на пол.

Выяснилось, что Юра состоит на учете в психоневрологическом диспансере и за месяц до ареста проходил курс лечения от шизофрении. Но суд всё равно признал его вменяемым. За убийство проститутки Гриценко дали девять лет в оренбургской колонии.

Что-то животное считывается в этом взгляде Источник: скриншот из документального фильма «Зеленоградский Чикатило» / YouTube.com











В конце 2000 года его отпустили на полтора года раньше. Все это время жена ждала его из мест не столь отдаленных. Но к ней он, в отличие от очередной бутылки алкоголя, больше не притронулся.

Жизнь вроде бы постепенно вошла в привычное русло — семья, дети, но всё не то. Юрий устроился грузчиком в рыбный магазин «Океан».

Жена не захотела жить с бывшим зэком и ушла от него. 3 декабря 2001 года случился развод, несмотря на то что Юра до последнего пытался всё уладить.

Материалы дела «зеленоградского Чикатило» Источник: скриншот из документального фильма «Зеленоградский Чикатило» / YouTube.com











По одной версии, супруга устала от того, что Гриценко постоянно пил и, когда перебирал, становился невменяемым. По другой — в колонии сокамерники изнасиловали его, после чего он не смог жить нормальной семейной жизнью. И в итоге пара распалась.

Пытаясь разобраться в себе, Юра начал бродить по местам детства. Он гулял в лесопарке около озера, рассматривая прохожих. И вскоре всё про себя понял.

«Делать так больше не буду»

Днем 4 апреля 2001 года на очередную прогулку он взял с собой молоток — похожий на тот, которым работал отец. Юрий выследил одинокую девушку, дождался, когда она ненадолго остановится, подошел сзади и изо всей силы ударил ее по голове. Бах. И тело упало на сырую, еще припорошенную снегом землю.

За эти три апрельских дня зеленоградский молотобоец нападал на пять незнакомых женщин. Две скончались прямо на операционном столе. От их лиц практически ничего не осталось. Первые полосы местных газет пестрели заголовками: «"Зеленоградский Чикатило" вышел на охоту», «Убийства монстра из Подмосковья».

— Он мне во время допроса говорил, что читал [в газетах] про себя это вс`. Но остановиться не мог. Когда читал, дал себе слово, что «делать так больше не буду». Но прошло 2–3 месяца, и он опять совершил то же самое, — говорил в документальном цикле «Документальный детектив» Давид Оганян, следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы.

Испуганные горожане организовали народные дружины и стали дежурить в парках и на ближайших остановках. На столбах появлялись фотороботы предполагаемого преступника, правда, абсолютно на него не похожие. За дело взялись следователи из московского СК. Понимая, какая в городе шумиха, Юрий залег на дно. Неприметный грузчик из магазина «Океан» так и остался вне подозрений. А нападения на одиноких женщин в лесопарке продолжались.

Первый фоторобот нападавшего в лесопарках Источник: скриншот из документального фильма «Зеленоградский Чикатило» / YouTube.com











К началу осени на счету у «зеленоградского Чикатило» было уже несколько жертв. На время вс` стихало. Юрий ложился в психиатрическую больницу. Выходил и понимал, что желание убивать никуда не пропало. К тому моменту парк около Черного озера постоянно патрулировали силовики.

Одним теплым октябрьским днем Юрий, прихватив молоток, вновь вышел на охоту. Он стал выслеживать девушек в парке на севере Москвы, думая, что обманул милицию. Подошел к очередной жертве сзади, занес руку, но та успела обернуться и выхватить молоток из рук маньяка. Затем попыталась сбежать, но помешали сапоги на высоком каблуке. Девушка начала сопротивляться и избивать нападавшего.

— Я вдруг кожей ощутил, что он всех этих женщин ненавидит. Больно какой-то забитый, ничтожный. Как серая мышка, сидит и попискивает в уголочке, — говорил Виктор Максимов, руководитель пресс-службы УВД по САО.

Гриценко потерял сознание и упал на землю, усыпанную осенней листвой. Девушка, спасаясь, рысью побежала к посту ГАИ. Пока сотрудники выясняли, что и где случилось, «зеленоградский Чикатило» успел выскользнуть из парка. Но жертва запомнила и лицо, и бешеный взгляд Юрия, и молоток. После этого маньяк напал еще на троих девушек. А затем всё закончилось.

«Женщина лежала в луже крови»

В конце ноября Юрий понял, что надо вернуться к нормальной жизни и хотя бы попытаться восстановить семью. Он поехал в Москву поговорить с женой. Вышел на станции метро «Речной вокзал» и вдруг подумал, что никому не нужен и супруга к нему не вернется.

Для того чтобы стать чуть более смелым, он по привычке выпил. А потом случайно зашел в парк «Дружба», лег на скамейку. Спустя время открыл глаза и увидел рядом 52-летнюю незнакомку.

Рисунок молотка, которым убивал Юрий Гриценко Источник: скриншот из документального фильма «Зеленоградский Чикатило» / YouTube.com











Молоток в последнее время он не оставлял дома. Так было и в этот раз. Подошел к даме и ударил ее, как обычно сзади. Истошный крик раздался на всю округу. Прибежал водитель автобуса, который находился неподалеку. Юрий бросился и на него, ударив несколько раз любимым орудием. Но тот успел его скрутить. Вскоре приехали милиционеры и забрали маньяка.

— Подбежал и увидел, что женщина лежит в луже крови. Мужчина ее обыскивал и уже собирался отходить. Я у него спросил: «Ты че делаешь?» Он достал молоток из-за пазухи и на меня. Я перехватил его удар, начали с ним бороться, — рассказывал водитель автобуса Анатолий Сухов.

В отделении Юрий не признался в преступлении. Плакал и говорил, что молоток носит с собой исключительно для хозяйственных нужд. Но вскоре раскололся и обвинил в произошедшем отца и мать. Экспертиза признала «зеленоградского Чикатило» вменяемым. 14 июня 2002-го его приговорили к 22 годам лишения свободы.

Буйный рецидивист и санитар в полку

Гриценко этапировали в мордовскую колонию № 10. Но там он не смог спокойно отбывать наказание. Нападал на сотрудников, сокамерников и пытался устроить бунт. В итоге, писали РИА Новости, маньяка поместили в одиночную камеру на 13 лет.

В общий барак Юрий вернулся лишь в 2015-м. Тогда же попытался работать в колонии — интересовался металлопроизводством. Администрация первое время опасалась подпускать его к инструментам. Несколько лет трудился в мастерской по деревообработке, а в 2020-м его психическое состояние резко ухудшилось. Специальная психиатрическая комиссия взяла его контроль.

Летом 2024 года зеленоградский маньяк должен был выйти на свободу. Но за то время, что он провел в колонии, из близких никого не осталось в живых, как и квартиры в Зеленограде, где он жил. В сентябре прошлого года Гриценко попросил отправить его на СВО, чтобы заработать денег.

Серийного убийцу не взяли в отряд «Шторм Z» из-за состояния здоровья, но сейчас он служит в санитарно-эвакуационном взводе, писал SHOT. Гриценко может вернуться на свободу после окончания спецоперации.



Правозащитница и член СПЧ Ева Меркачева, которая бывала в самых суровых колониях, где отбывают наказания маньяки и серийные убийцы, рассказала о преступлениях, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов.