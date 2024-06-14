В Кузбассе детей обстреляли из пневматического оружия — пострадала 9-летняя школьница

СК заинтересовался ситуацией после появления информации в соцсетях Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в детей в городе Топки. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

Как уточнили в пресс-службе, ранее сотрудники ведомства выявили в Сети публикации о выстрелах из пневматического оружия в несовершеннолетних в Топках 12 июня. В СК сначала организовали проверку этих сведений, а по ее итогам решили возбудить уголовное дело.

— Предварительно установлено, что 12 июня 2024 года неустановленное лицо, находясь на ул. Казахстанской в городе Топки, с применением предмета, используемого в качестве оружия, произвело выстрел в 9-летнюю девочку, гулявшую на улице вместе с 6-летней сестрой, — пояснили в следкоме. Старшая девочка получила травмы.

В ведомстве добавили, что дело расследуется по статье о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальным наказанием за это преступление является семь лет лишения свободы.

Ранее, пишут наши коллеги из NGS42.RU, публикации о стрельбе в детей из пневматического оружия в Топках распространились в соцсетях, в частности, в паблике «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте». В кузбасском управлении МВД России сообщили, что организовали проверку, но факты не подтвердились. В местную дежурную часть полиции не поступало информации об инциденте. Кроме того, предполагаемая пострадавшая не обращалась в медицинские учреждения, вдобавок продавец магазина, расположенного рядом с местом возможного нападения, в течение дня 12 июня не слышала выстрелов и не наблюдала ничего подозрительного.

В кузбасском управлении МВД указали, что устанавливают автора первой публикации о выстрелах в детей и попросили всех, кому известно что-либо об инциденте, поделиться информацией по номеру 02 (102 — с мобильного) или 8 (38454) 4–72–02.