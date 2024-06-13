Спустя 25 лет: ФСБ задержала двух боевиков, работавших на Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала их в ХМАО и ЯНАО Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











ФСБ задержала двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. По данным силовиков, они участвовали в убийстве российских военных в октябре 1999 года.



— В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Тюменской области — граждан России: Алимгиреева Муртазали, 1978 года рождения, и Кадрашова Алимхана, 1969 года рождения, не понесших за это уголовного наказания, — сообщили в ФСБ.

Ведомство уверено, что именно они 4 октября 1999 года были в составе группировки, которая подстерегла военнослужащих Минобороны РФ и напала на них. Тогда погибли 15 человек, еще 28 получили различные ранения. Все это произошло у ст. Червленной Шелковского района Чеченской Республики.



Подозреваемых задержали в ХМАО и ЯНАО, где они проживали. Их обвиняют сразу по трем статьям УК: «Вооруженный мятеж», «Бандитизм», «Посягательство на жизнь военнослужащих». Суд уже вынес решение заключить Кадрашова и Алимгиреева под стражу.



Задержание сняли на видео Источник: ЦОС ФСБ

Сейчас ФСБ продолжает искать других боевиков.

