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Криминал Спустя 25 лет: ФСБ задержала двух боевиков, работавших на Басаева и Хаттаба

Спустя 25 лет: ФСБ задержала двух боевиков, работавших на Басаева и Хаттаба

По данным следствия, они участвовали в нападениях на военных в Чечне

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ФСБ задержала их в ХМАО и ЯНАО

ФСБ задержала двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. По данным силовиков, они участвовали в убийстве российских военных в октябре 1999 года.

— В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Тюменской области — граждан России: Алимгиреева Муртазали, 1978 года рождения, и Кадрашова Алимхана, 1969 года рождения, не понесших за это уголовного наказания, — сообщили в ФСБ.

Ведомство уверено, что именно они 4 октября 1999 года были в составе группировки, которая подстерегла военнослужащих Минобороны РФ и напала на них. Тогда погибли 15 человек, еще 28 получили различные ранения. Все это произошло у ст. Червленной Шелковского района Чеченской Республики.

Подозреваемых задержали в ХМАО и ЯНАО, где они проживали. Их обвиняют сразу по трем статьям УК: «Вооруженный мятеж», «Бандитизм», «Посягательство на жизнь военнослужащих». Суд уже вынес решение заключить Кадрашова и Алимгиреева под стражу.

Задержание сняли на видео

Сейчас ФСБ продолжает искать других боевиков.

Боевики под предводительством Басаева в середине девяностых совершили большую серию терактов. Так, они захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. С Хаттабом Шамиль Басаев совершил вторжение боевиков в Дагестан, известное также как Дагестанская война. Басаев был убит 10 июля 2006 года в результате спецоперации ФСБ, Хаттаб — 20 марта 2002.

ПО ТЕМЕ
Шамиль Басаев Хаттаб Банда Нападение Чечня
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