«Подозревают в интимной связи с несовершеннолетними»: в Челябинске задержали директора скандального завода

Генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский в феврале 2021 года подписал экологическое соглашение с властями Челябинской области Источник: пресс-служба правительства Челябинской области











Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского задержали по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними. Об этом во вторник, 11 июня, 74.RU сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области.

— В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности, — прокомментировали в СК. — Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Павел Ходоровский родился в сентябре 1951 года. В середине семидесятых окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института (ЮУрГУ). Первых высот в профессии добился в 1991 году, став помощником генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината по внешнеэкономической деятельности. Через 5 лет перешел на должность коммерческого директора. Возглавляет ЧЭМК с 2001 года.



Телефон Павла Ходоровского выключен. В его приемную корреспонденту 74.RU дозвониться не удалось. На предприятии пока что никак не комментируют информацию о задержании руководителя.



— Я не могу подтвердить информацию, которую распространяют в СМИ, — сказал пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов.

По данным СМИ, силовики сначала задержали сутенера, который предлагал услуги детей. Он уже дал показания на Ходоровского.