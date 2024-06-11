«Подозревают в интимной связи с несовершеннолетними»: в Челябинске задержали директора скандального завода

Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского задержали по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними. Об этом во вторник, 11 июня, 74.RU сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области.
— В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности, — прокомментировали в СК. — Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Павел Ходоровский родился в сентябре 1951 года. В середине семидесятых окончил металлургический факультет Челябинского политехнического института (ЮУрГУ). Первых высот в профессии добился в 1991 году, став помощником генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината по внешнеэкономической деятельности. Через 5 лет перешел на должность коммерческого директора. Возглавляет ЧЭМК с 2001 года.
Телефон Павла Ходоровского выключен. В его приемную корреспонденту 74.RU дозвониться не удалось. На предприятии пока что никак не комментируют информацию о задержании руководителя.
— Я не могу подтвердить информацию, которую распространяют в СМИ, — сказал пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов.
По данным СМИ, силовики сначала задержали сутенера, который предлагал услуги детей. Он уже дал показания на Ходоровского.
ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и «Метагломерат» входили в «Урало-Сибирскую металлургическую компанию» (УСМК). Она была основной структурой империи известных челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела активов металлургические заводы отошли Юрию Антипову. УСМК прекратила деятельность в июне 2023 года — после присоединения к АО «Компания Эталон». На 30 сентября 2023 года стоимость чистых активов компании оценивалась в 34,6 миллиарда рублей. В феврале 2024 года суд решил передать в собственность государства три его крупнейших предприятия, расположенных в разных регионах страны, — ЧЭМК, «Кузнецкие ферросплавы» и Серовский завод ферросплавов, выручка которых 168 млрд в год