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Криминал подробности «Забил молотком — там расправа была». Рассказываем всё, что известно о жестоком убийстве зампреда «Зова народа»

«Забил молотком — там расправа была». Рассказываем всё, что известно о жестоком убийстве зампреда «Зова народа»

Семья Антона Еговцева пока не говорит четырехлетнему сыну, что его папы уже нет в живых

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Рассказываем всё, что известно об убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева

В пятницу, 7 июня, жестоко убили заместителя председателя и пресс-секретаря патриотического движения «Зов народа» 37-летнего Антона Еговцева. Трагедия произошла в подъезде дома на улице Физкультурной в подмосковной Лобне. В расправе, предварительно, подозревается тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев — поклонник Екатерины, жены Еговцева.

Организацию «Зов народа» считают главным доносчиком в России. Она занимается, в частности, тем, что инициирует проверки артистов и активистов по фактам возможной госизмены. РИА Новости сообщало, что активисты этого движения написали жалобу в Генпрокуратуру на голую вечеринку, которую проводила Анастасия Ивлеева. По их мнению, веселиться, когда «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», недопустимо.

Корреспондент MSK1.RU Вера Борисова поговорила с друзьями и знакомыми зампреда «Зова народа». Они рассказали о последней встрече с Антоном Еговцевым и почему, на их взгляд, его могли убить.

«Я хочу быть с Катькой. Я ее люблю с детства»

О смерти пресс-секретаря патриотического движения стало известно утром 7 июня. Соратник убитого Сергей Зайцев рассказывал, что Антон последние два дня плохо себя чувствовал, а потом жена Еговцева сообщила, что «его уже нет».

За два часа до гибели зампред звонил в полицию и просил защитить себя от неизвестного. По его словам, незнакомец два года следил за его семьей и угрожал расправой. Оказалось, что тем человеком был воздыхатель жены Еговцева — Дмитрий. Тренер по мотокроссу якобы был знаком с ней еще в юности, тогда же и влюбился. Женщина также обращалась к силовикам, но те заявления якобы не принимали, так как ничего не произошло.

— Два года преследования было, но я знал только о последних шести месяцах. Антон старался решать свои проблемы сам, — рассказал MSK1.RU глава движения «Зов народа» Сергей Зайцев. — Когда что-то выходило за рамки, он со мной делился. Было такое, что убийца мог ломиться в дверь, звонил, писал: «Уезжай из Лобни. Я хочу быть с Катькой. Я ее люблю с детства».

Как оказалось, в детстве, в 12 лет, они лежали вместе в какой-то одной больнице. И с того времени у него была эта безответная любовь.

По словам Сергея Зайцева, у убийцы не было ни детей, ни жены. Соседи Дмитрия Матвеева якобы отзывались о его семье как о неблагополучной и жаловались, что молодой человек избивал своего отца.

— Учился в медицинском, но работал тренером по мотокроссу, — добавил глава движения. — Может быть, именно поэтому у него восприятие крови и тела человека в целом очень простое. Для меня ненормально то, что он устроил, — сердечки кровью на стенах рисовал, например. И это еще цветочки, как оказалось.

Кадры с места убийства Антона Еговцева

Антон Еговцев созвонился с руководителем движения вчера около девяти вечера. Зампред рассказал, что неважно себя чувствует: поднялась температура и в целом «расклеился». Это был последний разговор Сергея Зайцева с помощником.

— В девять вечера к нему пришла жена и увидела около дома машину с преследователем. Позвонила Антону, он ей сказал вызывать полицию. Примерно в 21:19 они позвонили полицейским. Катя не стала заходить в квартиру, чтобы ее не догнал преследователь. А потом уехала на квартиру к маме, Антон остался там. Зачем-то полицейские приехали к ее маме домой, около получаса ее опрашивали. В 22:55 она созвонилась с Антоном, и к нему на тот момент никто не приехал.

Можно было бы человека спасти, если бы [полицейские] отреагировали как положено. Примерно в 23:09 Антон уже не выходил на связь.

Как потом рассказала консьержка, убийца зашел в подъезд вместе с посылкой под видом курьера. А в коробке, как потом оказалось (это видно на записи с камер), у него лежали два ножа, молоток и баллончик краски черной. Именно ей убийца закрасил глазок двери.

— Там даже дверь полностью в краске до сих пор осталась, — добавил Сергей Зайцев. — Потом подошел сосед и сказал Антону: «Там к тебе пришли». Его вынуждали выйти из квартиры. Что дальше произошло — точно сказать нельзя, но ему отключили свет. Это была основная провокация. Убийца полоснул ножом еще в квартире: там порван тюль, следы крови на выключателях, на стенах, пол весь в каплях.

Кадры с видеокамер незадолго до убийства Антона Еговцева

На кадрах с камер видеонаблюдения, заметно, что Дмитрий Матвеев незадолго до убийства Антона Еговцева разговаривал с консьержкой и пытался узнать, где живет зампред движения «Зов народа».

Антон кряхтел и говорил: «Помогите»

По словам Сергея Зайцева, сама расправа происходила в подъезде. Между нападавшим и Антоном произошла потасовка. Именно там ему нанесли восемь ударов ножом. Зампред «Зова народа» в какой-то момент смог перехватить нож и нанес ответный удар нападающему, но это его не спасло — от полученных травм Антон Еговцев скончался на месте.

— А потом забил молотком. Там прям расправа была. Вот это маньяк, — сказал Зайцев. — Антон скребся в дверь соседке. Она потом рассказала, последнее, что она слышала, как Антон кряхтел и говорил: «Помогите». Потом убийца забрал свои вещи, пошел в лифт. Нанес себе ножом сам рану где-то в районе сухожилия. Нарисовал сердечко и поехал. Он отправился в больницу, где сказал, что на него напал Антон Еговцев.

Убийца Антона Еговцева нарисовал в лифте сердечко кровью

По словам главы движения «Зов народа», около двух ночи в дом к жене приехали полицейские, чтобы завести дело по статье 105 УК РФ (убийство) на Антона Еговцева.

Полицейские спрашивают: «Где ваш муж?» А он убит. Убийца хотел подставить Антона.

Как рассказывают соратники погибшего, у его жены была истерика, весь день после новости об убийстве она была под успокоительными. Четырехлетнему сыну Антона и Екатерины пока решили не говорить, что его папы больше нет в живых.

«Вот так есть человек, бах — и его нет»

Соратники и знакомые Антона Еговцева рассказали MSK1.RU, что зампред «Зова народа» нередко помогал им. Они до сих пор не могу поверить, что человека так просто могут убить в собственном доме.

— Еще стоит разобраться, было ли это убийство из личных мотивов или всё же заказное. Очень много недоброжелателей у него было за последний год. Большая скорбь и шок до сих пор, — поделился Артем, знакомый Антона Еговцева.

— Он мне написал, позвонил, дал советы, предложил помочь. Я не ожидала, что, можно сказать, посторонний, малознакомый человек так вовлеченно будет давать советы. Очень жаль его, родных, молодой такой. Не верится, голосовые сообщения его остались. Вот так есть человек, бах — и его нет, — рассказала приятельница Дарья.

В СК также заявили, что следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения к ранее поданным заявлениям со стороны жены Антона Еговцева. Убийцу задержали, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правозащитник Иван Мельников, который вместе с убитым возил гуманитарную помощь, попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять дело под личный контроль. Вскоре завели дело о халатности. В полиции, как пишет Mash, заявили, что на всё реагировали и приезжали на все вызовы.

— Приняли решение хоронить на малой родине — в Перми. Там у него все родственники. Будем туда перевозить. Как только сообщат, когда тело отдадут, сможем конкретно назвать дату. Нужно будет еще в Пермь перевезти, отпевание провести, а потом уже похороны, — рассказал MSK1.RU глава движения «Зов народа» Сергей Зайцев.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.
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Все новости об убийстве зампреда «Зова народа» Антона Еговцева мы собираем в отдельном сюжете.

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